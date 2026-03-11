Emma Stone vendió su casa de Texas por una cifra millonaria: por qué la remodeló por tres años y nunca se mudó

Emma Stone, una de las figuras más destacadas de Hollywood y doble ganadora del premio Oscar, volvió a ser noticia, pero esta vez no por sus dotes actorales. La actriz estadounidense vendió recientemente su mansión en Austin, Texas, una propiedad que había adquirido en 2021 junto a su marido, el comediante y guionista Dave McCary.

Stone inició su carrea en 2007 con la película Superbad, y desde entonces construyó una trayectoria ascendente en la industria cinematográfica. En el 2015 recibió su primera nominación al Oscar por su papel en Birdman. Ganó su primer premio de la Academia como Mejor Actriz por La La Land (2016), en la ceremonia de 2017, y obtuvo su segundo Oscar en 2024 por Poor Things, filme que además coprodujo.

La actriz, oriunda de Scottsdale Arizona, había comprado la vivienda texana con la intención de alejarse del ritmo acelerado de Nueva York, la ciudad en la que vive actualmente. Stone remodeló por completo el interior de la casa, de los años 40, sin embargo nunca llegó a vivir en ella.

La casa de Emma Stone está ubicada en el vecindario Tarrytown, en Austin, Texas, conocido por ser uno de los más lujosos de la zona

La propiedad fue valuada por la inmobiliaria Realtor en US$23,5 millones, una de las más caras de Austin. Pero, debido a la confidencialidad del mercado inmobiliario de Texas, el precio final de la transacción no se publicó, como tampoco se supo el precio que pagó la pareja en 2021 para adquirir la propiedad.

La propiedad, fue valuada por la inmobiliaria Realtor en US$23,5 millones, una de las más caras de Austin

Cómo es la casa

Ubicada en el vecindario texano Tarrytown, conocido por ser uno de los más lujosos de Austin, y en una calle repleta de robles, la vivienda de ladrillos y estilo georgiano, estuvo en remodelación durante tres años. Es una de las más antiguas del área y cuenta con aproximadamente 930 m² total, dentro de los que están la vivienda principal y la de invitados.

La cocina de la casa tiene un estilo clásico pero con toques modernos

En su interior se encuentran pisos de roble, mármol, azulejos con flores, madera clásica, ventanas de vidrio emplomado y chimeneas. Estos estilos diferentes aportan una personalidad clásica pero con toques modernos. En la propiedad también hay una biblioteca de madera, un bar, un playroom y un cine.

Debido a la confidencialidad del mercado inmobiliario de Texas, el precio final de la transacción no se publicó

En el segundo piso se encuentran las habitaciones, entre ellas la suite principal que posee un vestidor amplio, una pared espejada y una chimenea. En total, la finca cuenta con nueve cuartos y nueve baños completos.

En el exterior, hay una pileta, un solárium y un espacio techado con grandes ventanales

En el exterior, hay una pileta, un solárium y un espacio techado con grandes ventanales que permiten disfrutar del jardín incluso durante el invierno.

La casa estuvo en remodelación durante tres años

No es la primera vez que Stone se adentra en el mercado inmobiliario ya que tiene un historial de compra y venta de propiedades: en el 2022 la actriz vendió su hogar de Malibú, California, por US$4,42 millones, a razón de US$1,175 millones más de lo que pagó en el 2018. El año pasado vendió su casa de Los Ángeles por US$4,3 millones, casi el doble de lo que pagó por ella en 2019.

Actualmente, la pareja, cofundadores de la productora cinematográfica Fruit Tree, poseen un departamento ubicado en Manhattan de aproximadamente US$12 millones.