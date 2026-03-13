Dónde ver y de qué se trata Bugonia, nominada a la Mejor Película del Oscar 2026

A unos días de los Premios Oscar 2026, que se llevan a cabo este domingo 15 de marzo, varias personas buscan la forma de ver las películas nominadas a Mejor película. Una de ellas es Bugonia, el film dirigido por Yorghos Lanthimos y que está protagonizado por Emma Stone y Jesse Plemons.

Las películas de Lanthimos se caracterizan por tocar temas profundos y tener una trama bastante diferente. Bugonia no es la excepción, puesto que trata de dos jóvenes que secuestran a una empresaria exitosa porque creen que es un extraterrestre. La crudeza de sus actuaciones y su ambientación le dio varias críticas positivas: en el sitio especializado de cine y televisión, Rotten Tomatos, tiene un 88 de aceptación.

Emma Stone en Bugonia (Focus Features via AP) Focus Features

Es así que este año se valió de cuatro nominaciones en los Oscars: Mejor película, Mejor actriz para Emma Stone, Mejor banda sonora y Mejor guion adaptado. Ganó al menos 10 premios hasta marzo de 2026, principalmente en festivales y asociaciones de críticos.

No es la primera vez que Stone está nominada a un premio Oscar. La actriz fue nominada en cinco oportunidades, de las cuales se llevó la estatuilla con La La Land y Pobres Criaturas. Su relación con Lanthimos fue muy fructífera: de las cuatro veces que trabajaron juntos, obtuvo tres nominaciones (La favorita, Pobres criaturas y Bugonia).

Dónde ver Bugonia

Dado que se estrenó en diciembre de 2025, hoy en día está disponible en muy pocas salas de cine. En cuanto a la posibilidad de verlo por streaming, se encuentra en Amazon Prime Video, pero todavía no está disponible en la Argentina. De todos modos, después de la ceremonia de los Premios Oscar se espera que se suba a alguna plataforma para ver online.

De qué trata Bugonia

BUGONIA Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Se trata de una película de ciencia ficción con elementos de comedia negra. está basada en película coreana Save the Green Planet! de 2003, dirigida por Jang Joon-hwan. La sinopsis oficial detalla: “Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la directora ejecutiva de una reconocida empresa porque están convencidos de que es un alienígena decidido a destruir la Tierra”.

Michelle Fuller, directora ejecutiva de la megacorporación farmacéutica Auxolith, es secuestrada por Teddy Gatz, un trabajador de la compañía obsesionado con teorías conspirativas, y su primo autista Don. La llevan a su granja y la encierran en el sótano con la misión de salvar a la población de los “andromedanos”, quienes estarían exterminando a las abejas de la Tierra, destruyendo comunidades y obligando a los seres humanos a vivir en un estado de sumisión insensibilizada. En sus intentos, la tensión sube porque ella niega todo, mientras ellos están determinados a que se contacte con su Nave Madre.

Todo lo que hay que saber sobre Bugonia, la película nominada a los Oscars (Universal Pictures)

El elenco tiene a Emma Stone y Jesse Plemons como protagonistas. También participan Alicia Silverstone, Aidan Delbis y Stavros Halkias.

La palabra Bugonia es un término de origen griego que se refiere a un antiguo mito sobre la generación espontánea de abejas a partir del cadáver de un buey sacrificado. En la mitología, Aristeo (hijo de Apolo) pierde sus colmenas tras la muerte de Eurídice; entonces decide sacrificar un novillo, lo enterró parcialmente y de su descomposición surgieron abejas nuevas, simbolizando renacimiento de la muerte. Esto explica en parte la imagen de los posters oficiales del largometraje.