Cuando las cámaras se apagan, los famosos siguen siendo noticia. Mientras que algunos aprovechan su tiempo libre para dar paseos en familia, hacer compras o tener citas románticas, otros deambulan por los eventos, desfiles y lanzamientos más importantes, donde sacan a relucir su costado más glamoroso.

¡Piedra libre!

En medio de su polémico divorcio con Sophie Turner, Joe Jonas fue visto junto a sus hijas y un amigo caminando por Nueva York. El cantante, que hace unos días fue acusado por su ex de retener a las pequeñas, aprovechó el paseo para llevar a las niñas de compras a la tienda Minis en el bajo Manhattan.

Cochecito doble para una salida doble. Una vez más, Joe Jonas se mostró compartiendo tiempo con sus hijas luego de haberse separado de Sophie Turner. El ex Jonas Brothers vistió una camisa a rayas que combinó con una remera básica blanca mientras empujaba el carrito de las pequeñas de 3 y 1 año que llevaban outfits en rosa Instar Images/The Grosby Group

A pesar de su look deportivo, Katie Holmes fue descubierta por las calles lluviosas de Nueva York. Mientras que con una mano sostenía un paraguas, en la otra llevaba su celular buscando una ubicación específica. A pesar del mal tiempo, la actriz usó gafas de sol para camuflarse entre la multitud, aunque no tuvo éxito Backgrid/The Grosby Group

Demi Moore es otra de las celebrities que voló al viejo continente para disfrutar de la Semana de la Moda en París. La actriz fue capturada saliendo de su hotel junto a su chihuahua, Pilaf, que viaja con ella a todos lados Splash News/The Grosby Group

Después de la polémica que generó su defensa y pedido de indulgencia de Danny Masterson (que fue sentenciado a 30 años de prisión por dos delitos de abuso sexual), Ashton Kutcher y Mila Kunis aprovecharon que las aguas se calmaron para disfrutar de una romántica cita nocturna en Largo en Los Ángeles. Sin niños a la vista, la pareja se mostró de la mano durante toda la caminata y muy simpáticos ante los flashes que los encandilaron.

Salida informal. A pesar de tratarse de una cita romántica, la pareja se mostró muy relajada a la hora de lookearse. Mientras que Kunis eligió un mono de gabardina en verde militar y zapatillas blancas, su marido combinó una remera de comics con jeans. La campera de corderoy, los zapatos engamados y la gorrita deportiva completaron su vestuario Backgrid/The Grosby Group

Los actores se mostraron muy simpáticos ante los paparazzis que luchaban por una foto Backgrid/The Grosby Group

Macaulay Culkin y su mujer, Brenda Song, fueron fotografiados paseando con sus dos hijos por su barrio. Orgulloso, el actor lució una gorra con la palabra "PAPA" que combinó con bermudas y crocs rosas mientras empujaba un autito donde llevaba a los pequeños , Backgrid/The Grosby Group

En las últimas horas, Ryan Reynolds y Blake Lively fueron noticia por un altercado que protagonizaron en la calle junto a un paparazzi. Al parecer, la pareja estaba dando un paseo por Nueva York cuando fue fotografiada de manera infraganti, algo que no les cayó para nada bien.

Esta no es la primera vez que los actores se quejan del asedio de la prensa. En su último embarazo, por ejemplo, la actriz de Gossip Girl recurrió a sus redes sociales para hacer un contundente descargo contra quienes la perseguían para obtener una foto de su pancita. “Aquí hay fotos de mí embarazada en la vida real para que los once hombres que esperan fuera de mi casa para verme me dejen en paz”, lanzó furiosa junto a un carrusel de fotos donde se veía su vientre abultado mientras advertía que tanto ella como sus hijos estaban asustados ante semejante repercusión.

Blake Lively y Ryan Reynolds fueron retratados durante una acalorada discusión con un fotógrafo en Nueva York. La pareja, que al parecer estaba acompañada por su guardaespaldas, se enfrentó al paparazzi en plena calle pidiéndole que deje de perseguirlos TIDNY-252

Si bien el primero en encarar al fotógrafo fue Reynolds, inmediatamente se sumó su mujer, quien en más de una oportunidad confesó el miedo que le dan las guardias en su casa TIDNY-252

Con un look súper informal y toda despeinada, Blake Lively no dudo en mostrar su carácter. En la imagen se la ve intentando explicarle al hombre de la cámara lo que le molestó TIDNY-252

Famosos solidarios

Además de ser una de las parejas más glamorosas del ambiente, ellos son los mejores anfitriones. En esta oportunidad, George Clooney y su mujer Amal celebraron la segunda edición de los Premios Albie, un evento en homenaje al juez Albie Sachs que trabajó duramente para acabar con el apartheid en Sudáfrica.

Entregados por la Fundación Clooney, la gala se celebró en la Biblioteca Pública de Nueva York y contó con una gran lista de invitados.

George y Amal fueron fotografiados saliendo del Hotel Mark camino al evento. Mientras que el actor hizo alarde de su elegancia con un traje con detalles en raso y moño, la abogada deslumbró con un vestido estilo sirena con cola Splash News/The Grosby Group

Sofía Vergara y Heidi Klum fueron algunas de las invitadas a los prestigiosos premios Albie. Mientras que la colombiana brilló con un traje y corset de glitter, la exmodelo apostó por un vestido largo íntegramente bordado cuyo escote resaltaba del resto Backgrid/The Grosby Group

Eva Longoria de punta en blanco en el Hotel Península de París. La actriz se mostró muy sensual con un conjunto sastrero súper ancho que lució sin nada debajo Splash News/The Grosby Group

David Bisbal lanzó nuevo disco y lo celebró a los besos con su esposa, Rosanna Zanetti, en Madrid. Me siento vivo es el octavo álbum del cantante que habla de la importancia de vivir el presente con pasión y energía.

“Considero mi profesión como un deporte prácticamente de élite, pero me gusta también ese reto de tratar siempre de estar al cien por cien”, le confesó a la agencia EFE quien en octubre celebrará sus veinte años de trayectoria con un documental con imágenes inéditas de su carrera.

Bisbal y su esposa Rosanna Zanetti no ocultaron su amor en la presentación de este nuevo disco. Mientras que él vistió un traje súper original, ella dejó a todos boquiabiertos con un vestido al cuerpo drapeado Zuma Press/The Grosby Group