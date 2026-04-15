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En fotos: de la felicidad de Eva de Dominici por su estreno en Hollywood al reencuentro de Nicole Kidman y Sandra Bullock

La actriz argentina deslumbró en el estreno mundial de Bolas arriba, el film donde comparte cartel con Mark Wahlberg, Sacha Baron Cohen y Benjamin Bratt; además, la CinemaCon se llenó de celebridades que llamaron la atención con sus outfits

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Eva De Dominici junto a Mark Wahlberg, en la alfombra roja del film Bolas arriba en Los Ángeles
Eva De Dominici junto a Mark Wahlberg, en la alfombra roja del film Bolas arriba en Los ÁngelesFREDERIC J. BROWN - AFP
Sandra Bullock y Nicole Kidman fueron el centro de atención de la CinemaCon 2026. La dupla llegó hasta el Caesars Palace de Las Vegas para presentar la secuela de Hechizo de amor (1998), el film en el que volverán a ponerse en la piel de las hermanas Owens, y demostraron que la complicidad entre ellas sigue intacta
Sandra Bullock y Nicole Kidman fueron el centro de atención de la CinemaCon 2026. La dupla llegó hasta el Caesars Palace de Las Vegas para presentar la secuela de Hechizo de amor (1998), el film en el que volverán a ponerse en la piel de las hermanas Owens, y demostraron que la complicidad entre ellas sigue intactaVALERIE MACON - AFP
Además de revelar algunos detalles de Hechizo de amor 2, las actrices deslumbraron con sus looks. Kidman optó por un vestido negro de la colección primavera 2026 de Colleen Allen. Bullock, en cambio, llevó un traje rojo de la colección Resort 2026 de Gabriela Hearst al que le sumó un toque atrevido al usarlo sin top o camisa, solo con un corpiño negro
Además de revelar algunos detalles de Hechizo de amor 2, las actrices deslumbraron con sus looks. Kidman optó por un vestido negro de la colección primavera 2026 de Colleen Allen. Bullock, en cambio, llevó un traje rojo de la colección Resort 2026 de Gabriela Hearst al que le sumó un toque atrevido al usarlo sin top o camisa, solo con un corpiño negroVALERIE MACON - AFP
Joshua Jackson y Katie Holmes tuvieron una cita de amigos. Anoche, la expareja -tanto en la pantalla como en la vida real- pasaron un gran momento juntos en la proyección especial de Brunello: El visionario elegante que se realizó en el Teatro David H. Koch en la ciudad de Nueva York
Joshua Jackson y Katie Holmes tuvieron una cita de amigos. Anoche, la expareja -tanto en la pantalla como en la vida real- pasaron un gran momento juntos en la proyección especial de Brunello: El visionario elegante que se realizó en el Teatro David H. Koch en la ciudad de Nueva YorkEvan Agostini - Invision
Jackson y Homes lucieron diseños de Cucinelli. La actriz llevó una falda larga bordada en gris que combinó con una camisa blanca que lució de forma desestructurada. Además, se animó al corte bob y le sumó brillo a su ropa interior. El actor también apostó por la elegancia: usó un saco rojo, una camisa blanca, pantalones gris pizarra y completó con un moño y zapatos negros
Jackson y Homes lucieron diseños de Cucinelli. La actriz llevó una falda larga bordada en gris que combinó con una camisa blanca que lució de forma desestructurada. Además, se animó al corte bob y le sumó brillo a su ropa interior. El actor también apostó por la elegancia: usó un saco rojo, una camisa blanca, pantalones gris pizarra y completó con un moño y zapatos negrosEvan Agostini - Invision
Eva de Dominici posa junto Eric André, Chelsey Crisp, Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Benjamin Bratt, Sacha Baron Cohen y Molly Shannon, sus compañeros de elenco de Bolas arriba, durante el estreno del film que se realizó el martes por la noche en Los Ángeles
Eva de Dominici posa junto Eric André, Chelsey Crisp, Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Benjamin Bratt, Sacha Baron Cohen y Molly Shannon, sus compañeros de elenco de Bolas arriba, durante el estreno del film que se realizó el martes por la noche en Los ÁngelesLEON BENNETT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Para su gran noche, Eva de Dominici eligió usar un vestido negro de Carolina Herrera. La actriz completó el look con sandalias negras y unos delicados pendientes dorados
Para su gran noche, Eva de Dominici eligió usar un vestido negro de Carolina Herrera. La actriz completó el look con sandalias negras y unos delicados pendientes doradosFREDERIC J. BROWN - AFP
Jason Momoa, Timothée Chalamet y Zendaya posaron para los flashes con el director canadiense Denis Villeneuve en el marco de la promoción de la próxima entrega de Dune -la tercera parte-, durante la CinemaCon. Las estrellas de Hollywood le aportaron el toque fashion a la presentación al engamar sus looks con una clara referencia a las dunas, el desierto y la arena
Jason Momoa, Timothée Chalamet y Zendaya posaron para los flashes con el director canadiense Denis Villeneuve en el marco de la promoción de la próxima entrega de Dune -la tercera parte-, durante la CinemaCon. Las estrellas de Hollywood le aportaron el toque fashion a la presentación al engamar sus looks con una clara referencia a las dunas, el desierto y la arena CHRIS DELMAS - AFP
Sin dudas Zendaya sabe cómo llamar la atención, y la moda es uno de sus medios favoritos para hacerse ver. La estrella de Hollywood se destacó en la CinemaCon con un diseño vanguardista de Schiaparelli
Sin dudas Zendaya sabe cómo llamar la atención, y la moda es uno de sus medios favoritos para hacerse ver. La estrella de Hollywood se destacó en la CinemaCon con un diseño vanguardista de Schiaparelli CHRIS DELMAS - AFP
Para promocionar Supergirl en la CinemaCon, Milly Alcock decidió apostar por un look más relajado pero no menos alusivo: llevó un jean y un sweater con el logo de Chanel y la estética de la superheroína a la que encarna en el film
Para promocionar Supergirl en la CinemaCon, Milly Alcock decidió apostar por un look más relajado pero no menos alusivo: llevó un jean y un sweater con el logo de Chanel y la estética de la superheroína a la que encarna en el filmVALERIE MACON - AFP
En una semana de presentaciones y estrenos, el equipo de Scrubs también tuvo su evento. Zach Braff, Sarah Chalke y Donald Faison fueron parte de la promoción de la famosa serie que regresa a la pantalla y que se llevó a cabo en el Centro de Medios Saban de la Academia de Televisión en North Hollywood, California
En una semana de presentaciones y estrenos, el equipo de Scrubs también tuvo su evento. Zach Braff, Sarah Chalke y Donald Faison fueron parte de la promoción de la famosa serie que regresa a la pantalla y que se llevó a cabo en el Centro de Medios Saban de la Academia de Televisión en North Hollywood, CaliforniaUNIQUE NICOLE - AFP
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