En fotos: de la felicidad de Eva de Dominici por su estreno en Hollywood al reencuentro de Nicole Kidman y Sandra Bullock

Jason Momoa, Timothée Chalamet y Zendaya posaron para los flashes con el director canadiense Denis Villeneuve en el marco de la promoción de la próxima entrega de Dune -la tercera parte-, durante la CinemaCon. Las estrellas de Hollywood le aportaron el toque fashion a la presentación al engamar sus looks con una clara referencia a las dunas, el desierto y la arena

CHRIS DELMAS - AFP