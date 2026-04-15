En fotos: de la felicidad de Eva de Dominici por su estreno en Hollywood al reencuentro de Nicole Kidman y Sandra Bullock
La actriz argentina deslumbró en el estreno mundial de Bolas arriba, el film donde comparte cartel con Mark Wahlberg, Sacha Baron Cohen y Benjamin Bratt; además, la CinemaCon se llenó de celebridades que llamaron la atención con sus outfits
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LA NACION
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