Euphoria: los enigmas abiertos del ¿final? de la serie con Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi

El próximo domingo 31 de mayo se estrenará el episodio final de la tercera temporada de Euphoria, la serie dirigida por Sam Levinson. A más de siete años de la presentación del primer capítulo, las historias de Rue, Nate, Maddie y Cassie están llegando a su punto cúlmine. Ya quedaron lejos los pasillos de la escuela secundaria East Highland y ahora los protagonistas se enfrentan a desafíos tan oscuros como el narcotráfico, la mafia e incluso, la muerte.

La expectativa de los fanáticos se empieza a sentir en la web, con un 110% de aumento en el término “Euphoria final temporada 3”, según Google Trends. La plataforma permite ver cuáles son las búsquedas de los usuarios en relación a la serie y qué es lo que esperan ver en este cierre de ciclo.

Cuándo sale el último capítulo de Euphoria temporada 3

Avance del episodio final de la temporada 3 de Euphoria (HBO Max)

El último capítulo de la tercera temporada de Euphoria estará disponible en HBO Max este domingo 31 de mayo. Se trata del octavo episodio llamado “In God we trust”, en español “En Dios confiamos”, frase que hace alusión al nombre de esta temporada “May God have mercy” (“Que Dios tenga piedad”) y a la búsqueda espiritual de Rue luego de conocer a una familia cristiana.

En el tráiler de este capítulo se puede ver a la protagonista afrontando situaciones límites con la policía y la persecución de alguien que no sale en pantalla. “Ellos saben algo que nosotros no” es la primera frase que se menciona, anticipando que algo terrible ocurrirá hacia el final.

¿Es el final o habrá una cuarta temporada?

Ni HBO ni Sam Levinson han afirmado o negado una cuarta temporada. Pero lo que callan la productora y su director, fue insinuado por Zendaya, protagonista y productora, quien en una entrevista adelantó que “el cierre se acerca”.

En una reciente entrevista, Zendaya dio a entender que la tercera temporada será la última de Euphoria CHRIS DELMAS - AFP

Si bien muchos fanáticos esperan otra entrega, también reconocen la dificultad de realizarla, ya que todos sus actores ahora son estrellas reconocidas con altos salarios y problemas para coordinar una agenda. Además, el elenco sufrió dos dolorosas bajas: el actor Angus Cloud, (Fez en la serie) murió por sobredosis en 2023, y Eric Dane (Cal Jacobs el padre de Nate) falleció en febrero de este año por ELA. La gran pausa temporal entre las temporadas dos y tres, un total de cuatro años, evidencian las complicaciones que atravesó su producción.

La muerte de Nate

Uno de los sucesos que más generó repercusión fue la muerte de Nate Jacobs, con un incremento del 2.250% en las búsquedas de este personaje. No se trató solamente del final de uno de los protagonistas de la serie, sino que la forma en la que falleció causó gran impresión. Debido a la gran cantidad de deudas que tenía con el mafioso Naz, este lo entierra vivo dentro de una caja. Su esposa (Cassie), se entera y pide ayuda a Maddy y Alamo para rescatarlo. Este último asesina a Naz de un disparo, pero cuando Cassie y Maddy encuentran a Nate ya era demasiado tarde: había sufrido la mordedura letal de una serpiente.

El personaje de Jacob Elordi, Nate Jacobs, muere en el anteúltimo episodio de la tercera temporada de Euphoria HBO

Debido a la violencia de esta temporada, muchos fanáticos creen que no será la única muerte antes del final. Rue está caminando sobre la cuerda floja: intenta saldar sus deudas con el narcotráfico, trabaja para un peligroso dueño de un club nocturno, y al mismo tiempo ejerce de informante para la DEA. Maddy y Cassie también están en problemas al involucrarse con Alamo, quien ya mostró su capacidad de destrucción.

Los nuevos personajes

Con una nueva ambientación estilo “western”, la tercera temporada de Euphoria presentó varios personajes nuevos e incluso tuvo la aparición de numerosas celebridades. En primer lugar está el ya mencionado Alamo, un nuevo villano interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje, quien es un despiadado narcotraficante y jefe de Rue en el club nocturno “Silver Slipper”. También aparece su madre “Mama Brown” en la piel de Danielle Deadwyler.

La cantante Rosalía forma parte del elenco de la tercera temporada de Euphoria Instagram

La actriz de Bajos Instintos, Sharon Stone, se introdujo en el universo de Euphoria como Patty Lance, una influyente ejecutiva de Hollywood que emplea a Lexi (Maude Apatow). Y hasta la cantante española Rosalía tuvo su debut actoral como Magick, una de las bailarinas del club de Alamo.

También se debe mencionar los cameos de Natasha Lyonne, premiada actriz que apareció en un “flashback” de Ali Muhammad, y Marshawn Lynch, exjugador de la NFL que interpreta a un secuaz de Alamo. Otros nombres nuevos de esta temporada son: