Euphoria: los enigmas abiertos del ¿final? de la serie con Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi
El próximo domingo se estrenará el último episodio de la tercera temporada de la producción de Sam Levinson; conocé todos los detalles
- 5 minutos de lectura'
El próximo domingo 31 de mayo se estrenará el episodio final de la tercera temporada de Euphoria, la serie dirigida por Sam Levinson. A más de siete años de la presentación del primer capítulo, las historias de Rue, Nate, Maddie y Cassie están llegando a su punto cúlmine. Ya quedaron lejos los pasillos de la escuela secundaria East Highland y ahora los protagonistas se enfrentan a desafíos tan oscuros como el narcotráfico, la mafia e incluso, la muerte.
La expectativa de los fanáticos se empieza a sentir en la web, con un 110% de aumento en el término “Euphoria final temporada 3”, según Google Trends. La plataforma permite ver cuáles son las búsquedas de los usuarios en relación a la serie y qué es lo que esperan ver en este cierre de ciclo.
Cuándo sale el último capítulo de Euphoria temporada 3
El último capítulo de la tercera temporada de Euphoria estará disponible en HBO Max este domingo 31 de mayo. Se trata del octavo episodio llamado “In God we trust”, en español “En Dios confiamos”, frase que hace alusión al nombre de esta temporada “May God have mercy” (“Que Dios tenga piedad”) y a la búsqueda espiritual de Rue luego de conocer a una familia cristiana.
En el tráiler de este capítulo se puede ver a la protagonista afrontando situaciones límites con la policía y la persecución de alguien que no sale en pantalla. “Ellos saben algo que nosotros no” es la primera frase que se menciona, anticipando que algo terrible ocurrirá hacia el final.
¿Es el final o habrá una cuarta temporada?
Ni HBO ni Sam Levinson han afirmado o negado una cuarta temporada. Pero lo que callan la productora y su director, fue insinuado por Zendaya, protagonista y productora, quien en una entrevista adelantó que “el cierre se acerca”.
Si bien muchos fanáticos esperan otra entrega, también reconocen la dificultad de realizarla, ya que todos sus actores ahora son estrellas reconocidas con altos salarios y problemas para coordinar una agenda. Además, el elenco sufrió dos dolorosas bajas: el actor Angus Cloud, (Fez en la serie) murió por sobredosis en 2023, y Eric Dane (Cal Jacobs el padre de Nate) falleció en febrero de este año por ELA. La gran pausa temporal entre las temporadas dos y tres, un total de cuatro años, evidencian las complicaciones que atravesó su producción.
La muerte de Nate
Uno de los sucesos que más generó repercusión fue la muerte de Nate Jacobs, con un incremento del 2.250% en las búsquedas de este personaje. No se trató solamente del final de uno de los protagonistas de la serie, sino que la forma en la que falleció causó gran impresión. Debido a la gran cantidad de deudas que tenía con el mafioso Naz, este lo entierra vivo dentro de una caja. Su esposa (Cassie), se entera y pide ayuda a Maddy y Alamo para rescatarlo. Este último asesina a Naz de un disparo, pero cuando Cassie y Maddy encuentran a Nate ya era demasiado tarde: había sufrido la mordedura letal de una serpiente.
Debido a la violencia de esta temporada, muchos fanáticos creen que no será la única muerte antes del final. Rue está caminando sobre la cuerda floja: intenta saldar sus deudas con el narcotráfico, trabaja para un peligroso dueño de un club nocturno, y al mismo tiempo ejerce de informante para la DEA. Maddy y Cassie también están en problemas al involucrarse con Alamo, quien ya mostró su capacidad de destrucción.
Los nuevos personajes
Con una nueva ambientación estilo “western”, la tercera temporada de Euphoria presentó varios personajes nuevos e incluso tuvo la aparición de numerosas celebridades. En primer lugar está el ya mencionado Alamo, un nuevo villano interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje, quien es un despiadado narcotraficante y jefe de Rue en el club nocturno “Silver Slipper”. También aparece su madre “Mama Brown” en la piel de Danielle Deadwyler.
La actriz de Bajos Instintos, Sharon Stone, se introdujo en el universo de Euphoria como Patty Lance, una influyente ejecutiva de Hollywood que emplea a Lexi (Maude Apatow). Y hasta la cantante española Rosalía tuvo su debut actoral como Magick, una de las bailarinas del club de Alamo.
También se debe mencionar los cameos de Natasha Lyonne, premiada actriz que apareció en un “flashback” de Ali Muhammad, y Marshawn Lynch, exjugador de la NFL que interpreta a un secuaz de Alamo. Otros nombres nuevos de esta temporada son:
- Vinnie Hacker, un tiktoker estadounidense que interpreta al influencer Ricky D
- Anna Van Patten como Kitty, bailarina en Silver Slipper.
- Trisha Paytas, reconocida youtuber que hace de presentadora de un podcast.
- Toby Wallace como Wayne, un traficante que trabaja para Laurie y está enamorado de Faye.
- Priscilla Delgado que interpreta a Angel, otra de las bailarinas de Alamo y el nuevo interés amoroso de Rue.
- Homer Gere, el hijo de Richard Gere y Carey Lowel, quien hace de actor dentro de la serie y tiene como manager a Maddy.
Otras noticias de Audiencia
“Puede ser una tarea terrible”. ¿Quién cuida a los que cuidan? Una gerontóloga analizó las causas de este fenómeno que crece en la Argentina y el mundo
Las zonas afectadas. Se avecina un nuevo frente de 48 horas con alerta meteorológica, tormentas fuertes y humedad del 100%
Crecimiento personal. Daniel López Rosetti: “Lo que tenés de malo u oscuro, podés trabajarlo; tenés la oportunidad de cambiar tu percepción”
- 1
Difundieron el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva
- 2
Keanu Reeves pidió a la Justicia “clemencia” con el director Carl Erik Rinsch que gastó millones de dólares de Netflix para uso personal
- 3
Claudia Villafañe recordó el día que Ricky Martin comió un asado con Diego Maradona en su casa: “Lo metimos en el baúl”
- 4
Mirtha Legrand habló del Martín Fierro que ganó Wanda Nara y fue categórica: “Eso fue un arreglo”