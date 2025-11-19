LA NACION

En fotos: de la noche especial de Pipo Cipolatti al look con brillos de Juli Poggio y la onda rockera de Romina Ricci

Anoche se realizó la avant première de La dicha en movimiento, el film de Maxi Gutiérrez que narra una historia de amor en medio de la grabación del famoso disco de Los Twist y también tuvo su preestreno Wicked 2

Noche de eventos y preestrenos. Ayer varios famosos dijeron presente en las distintas alfombras rojas que se realizaron para presentar los films Wicked 2 y La dicha en movimiento
Con Pippo Cipolatti como la gran figura de la velada, La dicha en movimiento tuvo su esperada avant première. El film dirigido por Maxi Gutiérrez sigue la historia de amor de una joven pareja con la grabación del famoso disco de Los Twist como contexto. El músico posó feliz con el director y los protagonistas del film: Julián Cerati, Guido Penelli, Ornella D'Elía y Kevsho
Romina Ricci, quien también tuvo un papel en la película, se lució con un look total black y el pelo recogido
El actor Yeyo De Gregorio fue a apoyar a sus amigos muy bien acompañado
Coti también dijo presente en la especial noche de Pipo
El influencer Martín Cirio tampoco se quiso perder el preestreno
Gastón Pauls fue otra de las celebridades locales que se sumó al evento y disfrutó junto a la banda el film que los vuelve a poner en el centro de la escena
El actor Jean Pierre Noher, de anteojos negras, llevó toda su onda al evento
El actor Gustavo Bassani, sobrio, no quiso perderse la cita
Julián Cerati, el actor que le da vida a Pipo Cipolatti en el film, posó junto a Ornella D'Elia, la protagonista de la historia de amor
Kevsho junto a la actriz Mica Suárez
Nazareno Casero junto a su novia, Carolina Puntonet
Ronnie Arias, quien en la película interpreta a Beto Mandel, de bermudas y muy canchero
El músico Marcelo Moura también se acercó al evento del film junto con su esposa, Andy
Miguel Zavaleta, cantante de Suéter, la banda contemporánea a Los Twist
El locutor y periodista Lalo Mir, una de las voces más reconocidas de la radiofonía, es otra de las figuras que trabajó en la película. Para la avant première, llevó una remera de Radio Bangkok, el mítico programa de la Rock & Pop que marcó un hito
El actor y modelo Franco Masini hizo un paréntesis en su ajustada agenda -que se divide entre Argentina y España- para disfrutar del film
Romina Ricci llegó acompañada de sus dos hijas menores: Margarita, fruto de su amor con el músico Fito Páez, y Bethania, hija del DJ y productor de música brasileño Walter Abud
Famosos, en familia

En tanto, anoche se realizó también otro preestreno y hacia allí fue Julieta Poggio, que desplegó todo su encanto en la première de Wicked 2 realizada en el DOT
Sofía Pachano no dudó en ir a ver el famoso musical protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo y se mostró feliz con su panza. La actriz, quien atraviesa sus últimos meses de embarazo, lució muy canchera con un vestido al cuerpo que completó con un blazer fucsia y zapatillas
Flavio Mendoza, con un pantalón animal print, llevó al cine a su pequeño hijo Dionisio
Una familia tan musical no se podía perder el estreno de Wicked: Florencia Otero y Germán Tripel fueron con su hija y una amiga al evento
La actriz Marisol Otero también fue de la partida y fue en familia a ver la segunda parte del esperado film
El actor Agustín Sullivan convirtió la invitación en una cita
La influencer y exparticipante de Gran Hermano Sabrina Cortéz sorprendió con un traje en verde oversize
Pepe Cibrián también eligió el verde pero lo combinó con sus ya clásicas cadenas y unos originales lentes de sol
Los nominados del ACE

Ana María Cores orgullosa en la ceremonia de entrega de diplomas a los nominados a los Premios ACE 2024-2025 que se realizó en el Multiteatro
Silvia Kutika, Agustín Rada Aristarán, Ana María Picchio y Gabriela Toscano también fueron a buscar su diploma
Gerardo Romano fue nominado por El Secreto y mostró agradecido su diploma
