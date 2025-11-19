En fotos: de la noche especial de Pipo Cipolatti al look con brillos de Juli Poggio y la onda rockera de Romina Ricci

Con Pippo Cipolatti como la gran figura de la velada, La dicha en movimiento tuvo su esperada avant première. El film dirigido por Maxi Gutiérrez sigue la historia de amor de una joven pareja con la grabación del famoso disco de Los Twist como contexto. El músico posó feliz con el director y los protagonistas del film: Julián Cerati, Guido Penelli, Ornella D'Elía y Kevsho

Gerardo Viercovich - LA NACION