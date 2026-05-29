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En fotos: del paseo marítimo de los Beckham en Ibiza al momento cholulo de Shakira en Miami

También, Ben Affleck se mostró como un padre muy presente junto a su ex, Jennifer Garner, y Tom Hanks se fundió en un simpático abrazo con Woody, el vaquero al que le pone la voz en Toy Story

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Lejos de los conflictos familiares que en el último tiempo los tuvieron en boca de todos, los Beckham se mostraron relajados durante sus días en Ibiza
Lejos de los conflictos familiares que en el último tiempo los tuvieron en boca de todos, los Beckham se mostraron relajados durante sus días en IbizaG3/The Grosby Group
Tras una mañana de compras en Ibiza, parte de la familia Beckham decidió dar un paseo por el Mediterráneo. David, Victoria, Romeo Beckham y Harper Beckham, acompañados por la novia de Romeo, Kim Turnbull, fueron vistos subiendo a un bote que los llevó de regreso a su yate de lujo, para seguir disfrutando de unas vacaciones al sol
Tras una mañana de compras en Ibiza, parte de la familia Beckham decidió dar un paseo por el Mediterráneo. David, Victoria, Romeo Beckham y Harper Beckham, acompañados por la novia de Romeo, Kim Turnbull, fueron vistos subiendo a un bote que los llevó de regreso a su yate de lujo, para seguir disfrutando de unas vacaciones al solG3/The Grosby Group
Ben Affleck y Jennifer Garner se reunieron con su hija Violet en Los Ángeles. La expareja se mostró cercana mientras juntos ayudaban a su hija mayor a caminar hasta un centro médico. Pese a todo, se los pudo ver relajados y de muy buen ánimo
Ben Affleck y Jennifer Garner se reunieron con su hija Violet en Los Ángeles. La expareja se mostró cercana mientras juntos ayudaban a su hija mayor a caminar hasta un centro médico. Pese a todo, se los pudo ver relajados y de muy buen ánimoGrosby Group - TIDLA-15
Horas después, abandonaron el centro médico con Violet usando muletas y una bota ortopédica en uno de sus pies. Según trascendió, la hija mayor de la expareja sufrió un accidente menor y regresó a Los Ángeles desde Yale, donde actualmente cursa sus estudios universitarios
Horas después, abandonaron el centro médico con Violet usando muletas y una bota ortopédica en uno de sus pies. Según trascendió, la hija mayor de la expareja sufrió un accidente menor y regresó a Los Ángeles desde Yale, donde actualmente cursa sus estudios universitariosGrosby Group - TIDLA-15
¡Buena onda! La actriz Eliza Dushku junto a Linda Henry, socia de Fenway Sports Group, antes del inicio de un partido de béisbol entre los Boston Red Sox y los Atlanta Braves, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Boston
¡Buena onda! La actriz Eliza Dushku junto a Linda Henry, socia de Fenway Sports Group, antes del inicio de un partido de béisbol entre los Boston Red Sox y los Atlanta Braves, el miércoles 27 de mayo de 2026, en BostonMary Schwalm - FR158029 AP
Timothée Chalamet y Tracy Morgan disfrutaron desde la platea el partido de la NBA entre the Cleveland Cavaliers y The New York Knicks, en Ohio
Timothée Chalamet y Tracy Morgan disfrutaron desde la platea el partido de la NBA entre the Cleveland Cavaliers y The New York Knicks, en OhioJASON MILLER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Minutos después se sumó Kylie Jenner, la empresaria y novia del actor recientemente nominado al Oscar por su trabajo en el film Marty Supremo
Minutos después se sumó Kylie Jenner, la empresaria y novia del actor recientemente nominado al Oscar por su trabajo en el film Marty SupremoGREGORY SHAMUS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
¡Icónico! Tom Hanks, que le puso su voz a Woody en todas las películas de Toy Story, se abrazó con el legendario cowboy en la alfombra roja que precedió a la proyección de la quinta entrega de la saga animada
¡Icónico! Tom Hanks, que le puso su voz a Woody en todas las películas de Toy Story, se abrazó con el legendario cowboy en la alfombra roja que precedió a la proyección de la quinta entrega de la saga animadaHENRY NICHOLLS - AFP
El actor posó, muy divertido junto a su personaje en la alfombra roja del evento de lanzamiento de Toy Story 5, en Londres. El film se estrena en los cines de la Argentina el próximo 18 de junio
El actor posó, muy divertido junto a su personaje en la alfombra roja del evento de lanzamiento de Toy Story 5, en Londres. El film se estrena en los cines de la Argentina el próximo 18 de junio HENRY NICHOLLS - AFP
¡Duelo de titanes! Tom Hanks y Tim Allen, el actor y voz de Buzz Lightyear en Toy Story, disfrutaron juntos del exclusivo evento
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Súper sexy, Jennifer Lopez, en el Festival de Cine Internacional de Cine Latino, en Los Ángeles. La actriz y empresaria de 56 años está envuelta en rumores de romance con Brett Goldstein, su compañero en la comedia Office Romance. En el set, señalan diversas fuentes, habría nacido el amor, pese a que ellos por el momento prefieren no hablar de eso
Súper sexy, Jennifer Lopez, en el Festival de Cine Internacional de Cine Latino, en Los Ángeles. La actriz y empresaria de 56 años está envuelta en rumores de romance con Brett Goldstein, su compañero en la comedia Office Romance. En el set, señalan diversas fuentes, habría nacido el amor, pese a que ellos por el momento prefieren no hablar de esoMONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Camila Mendes se robó todas las miradas con un diseño tan elegante como sensual, en la premier de Amos del Universo, en LondresDave Benett - Dave Benett Collection
Cómplices. Los coprotagonistas de la película, Camila Mendes y Nicholas Galitzine, posaron juntos para las cámaras. En el film basado en los recordados dibujos animados de los 80, el actor compone al príncipe Adam y a su alter ego He-Man, mientras que Mendes interpreta a su aliada Teela
Cómplices. Los coprotagonistas de la película, Camila Mendes y Nicholas Galitzine, posaron juntos para las cámaras. En el film basado en los recordados dibujos animados de los 80, el actor compone al príncipe Adam y a su alter ego He-Man, mientras que Mendes interpreta a su aliada TeelaDave Benett - Dave Benett Collection
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Joey King asistió a la gala de inauguración de Marilyn Monroe: Hollywood Icon, una muestra organizada en el Museo de la Academia de Hollywood. Para la ocasión, eligió un sensual diseño lencero en negro con falda fluida y un profundo escote en V trabajado con transparencias y encaje floralMONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Barbie Ferreira optó por un particular diseño con diferentes estampados para la glamorosa ocasión, y posó junto a dos de los icónicos vestidos que están en exhibiciónMONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Shakira fue vista posando frente a un cartel promocional de su próximo concierto en Miami, como una fan más. La cantante apostó por un look relajado y casual compuesto por una camiseta blanca, pantalones deportivos y zapatillas en tonos pastel mientras se detenía para unas fotografías callejeras
Shakira fue vista posando frente a un cartel promocional de su próximo concierto en Miami, como una fan más. La cantante apostó por un look relajado y casual compuesto por una camiseta blanca, pantalones deportivos y zapatillas en tonos pastel mientras se detenía para unas fotografías callejerasGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Tras pedir que le sacaran una foto junto a la marquesina, se detuvo a verificar que la tomas fueran las correctas
Tras pedir que le sacaran una foto junto a la marquesina, se detuvo a verificar que la tomas fueran las correctasBackgrid/The Grosby Group
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