En fotos: del paseo marítimo de los Beckham en Ibiza al momento cholulo de Shakira en Miami
También, Ben Affleck se mostró como un padre muy presente junto a su ex, Jennifer Garner, y Tom Hanks se fundió en un simpático abrazo con Woody, el vaquero al que le pone la voz en Toy Story
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LA NACION
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