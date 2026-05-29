En fotos: del paseo marítimo de los Beckham en Ibiza al momento cholulo de Shakira en Miami

Súper sexy, Jennifer Lopez, en el Festival de Cine Internacional de Cine Latino, en Los Ángeles. La actriz y empresaria de 56 años está envuelta en rumores de romance con Brett Goldstein, su compañero en la comedia Office Romance. En el set, señalan diversas fuentes, habría nacido el amor, pese a que ellos por el momento prefieren no hablar de eso

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