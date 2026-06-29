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En fotos: de las vacaciones de Kate Hudson en Grecia al revelador look de Rosalía en Las Vegas

Mientras la estrella de Song Sung Blue pasó unos días en una pequeña isla del noroeste del mar Egeo junto a su prometido y su hija, la artista catalana deslumbró con un minivestido transparente

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Kate Hudson disfrutó de unos días en Grecia junto a su prometido y Rani Rose, la hija de la pareja
Kate Hudson disfrutó de unos días en Grecia junto a su prometido y Rani Rose, la hija de la parejaBackgrid UK/The Grosby Group
Sonriente y muy activa. Así se la vio a Kate Hudson durante unas vacaciones familiares junto a Danny Fujikawa, su prometido, y la pequeña Rani Rose, la hija de la pareja. El paraíso elegido en esta oportunidad fue Skiatos, una pequeña isla griega ubicada en el noroeste del mar Egeo
Sonriente y muy activa. Así se la vio a Kate Hudson durante unas vacaciones familiares junto a Danny Fujikawa, su prometido, y la pequeña Rani Rose, la hija de la pareja. El paraíso elegido en esta oportunidad fue Skiatos, una pequeña isla griega ubicada en el noroeste del mar EgeoBackgrid UK/The Grosby Group
Durante el día de playa, la actriz, quien suele elegir destinos veraniegos para sus vacaciones, mostró su faceta más divertida: paseó sobre las calmas aguas del Egeo en kayak con su hija como acompañante, caminó por las cálidas arenas griegas y jugó al vóley en familia
Durante el día de playa, la actriz, quien suele elegir destinos veraniegos para sus vacaciones, mostró su faceta más divertida: paseó sobre las calmas aguas del Egeo en kayak con su hija como acompañante, caminó por las cálidas arenas griegas y jugó al vóley en familiaBackgrid UK/The Grosby Group
La estrella de Song Sung Blue, de 47 años, lució su trabajado físico enfundada en un bikini rojo y rosa, que completó con un sombrero de ala ancha para proteger su cara y su cabello del sol
La estrella de Song Sung Blue, de 47 años, lució su trabajado físico enfundada en un bikini rojo y rosa, que completó con un sombrero de ala ancha para proteger su cara y su cabello del solBackgrid UK/The Grosby Group
Ines de Ramon, pareja de Brad Pitt, fue fotografiada al llegar a una fiesta junto a una amiga en Malibú. La empresaria lució un vestido largo amarillo manteca que acompañó con sandalias de plataforma y un bolso tejido
Ines de Ramon, pareja de Brad Pitt, fue fotografiada al llegar a una fiesta junto a una amiga en Malibú. La empresaria lució un vestido largo amarillo manteca que acompañó con sandalias de plataforma y un bolso tejidoBackgrid/The Grosby Group
Jeff Bridges y Allison Janney, dos de los actores que pusieron sus voces a Minions & Monsters, posaron juntos en la alfombra roja durante el estreno de la película en el Dolby Theatre de Los Angeles. Esta nueva entrega sigue a los Minions en una nueva aventura que sucede en el Hollywood de los años 20
Jeff Bridges y Allison Janney, dos de los actores que pusieron sus voces a Minions & Monsters, posaron juntos en la alfombra roja durante el estreno de la película en el Dolby Theatre de Los Angeles. Esta nueva entrega sigue a los Minions en una nueva aventura que sucede en el Hollywood de los años 20LISA O'CONNOR - AFP
La actriz Allison Janney, quien le da voz a Olivia, lució impecable con un vestido lencero en color tina que completó con un saco oversize a tono y un clutch dorado brillante
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Zoey Deutch, la voz de Debbie, eligió un vestido amarillo “Minion” para la gran premiere y se sumó así a la tendencia del method dressing
Zoey Deutch, la voz de Debbie, eligió un vestido amarillo “Minion” para la gran premiere y se sumó así a la tendencia del method dressingLISA O'CONNOR - AFP
Por su parte, Emily Deschanel optó por un vestido camisero negro con estampas florales que no pasó desapercibido
Por su parte, Emily Deschanel optó por un vestido camisero negro con estampas florales que no pasó desapercibidoLISA O'CONNOR - AFP
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