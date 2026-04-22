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En fotos: del idílico día de playa de Cindy Crawford a Kathleen Turner en la alfombra roja

La supermodelo que brilló en la década del 90 deslumbró en México; mientras tanto, la protagonista de La guerra de los Roses dijo presente en un evento y se mostró radiante

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Cindy Crawford, una de las supermodelos que brilló en los 90, en una escapada romántica con su marido, Rande Gerber
Cindy Crawford, una de las supermodelos que brilló en los 90, en una escapada romántica con su marido, Rande GerberBackgrid/The Grosby Group
Cindy Crawford y Rande Gerber disfrutaron de un día de playa en las paradisíacas costas mexicanas. La supermodelo de los 90 y el empresario, juntos desde hace más de 25 años, se mostraron relajados y muy enamorados durante un paseo por la orilla
Cindy Crawford y Rande Gerber disfrutaron de un día de playa en las paradisíacas costas mexicanas. La supermodelo de los 90 y el empresario, juntos desde hace más de 25 años, se mostraron relajados y muy enamorados durante un paseo por la orillaBackgrid/The Grosby Group
A los 60 años, la exmodelo no solo lució una bikini en color chocolate que dejó en evidencia su escultural figura, sino que también se mostró muy ágil y activa. Hace unas semanas, Crawford había compartido en redes sociales la extensa rutina que sigue cada mañana para mantenerse en forma
A los 60 años, la exmodelo no solo lució una bikini en color chocolate que dejó en evidencia su escultural figura, sino que también se mostró muy ágil y activa. Hace unas semanas, Crawford había compartido en redes sociales la extensa rutina que sigue cada mañana para mantenerse en formaBackgrid/The Grosby Group
Un saco en color bordó, una camisa roja y una gorra tweed fue el combo que eligió Woody Harrelson para el estreno de Rebelión en la granja, el film animado de Andy Serkis basado en la novela homónima de George Orwell
Un saco en color bordó, una camisa roja y una gorra tweed fue el combo que eligió Woody Harrelson para el estreno de Rebelión en la granja, el film animado de Andy Serkis basado en la novela homónima de George OrwellLEONARDO MUNOZ - AFP
Kathleen Turner, Andy Serkis, Laverne Cox, Steve Buscemi, Woody Harrelson e Iman Vellani, el elenco de lujo del film junto al director. El evento se llevó a cabo en el Teatro Regal Battery Park de Nueva York
Kathleen Turner, Andy Serkis, Laverne Cox, Steve Buscemi, Woody Harrelson e Iman Vellani, el elenco de lujo del film junto al director. El evento se llevó a cabo en el Teatro Regal Battery Park de Nueva YorkLEONARDO MUNOZ - AFP
Kathleen Turner volvió a la pantalla para darle voz al personaje de Benjamin. La actriz, a quien a los 30 años le diagnosticaron artritis reumatoide y desde entonces se fue alejando de la actuación, eligió para la alfombra roja un conjunto en azul y desplegó una gran sonrisa para los fotógrafos
Kathleen Turner volvió a la pantalla para darle voz al personaje de Benjamin. La actriz, a quien a los 30 años le diagnosticaron artritis reumatoide y desde entonces se fue alejando de la actuación, eligió para la alfombra roja un conjunto en azul y desplegó una gran sonrisa para los fotógrafosLEONARDO MUNOZ - AFP
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Laverne Cox, quien interpreta a Snowball, fue la más osada de la noche: eligió un top escultórico en plateado al que combinó con una falda negra y mucha actitudLEONARDO MUNOZ - AFP
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Discretos y elegantes, Steve Buscemi y su esposa Karen Ho optaron por tonos sobrios para la première: él eligió un traje azul noche con una camisa del mismo tono mientras que ella se destacó con un vestido negroLEONARDO MUNOZ - AFP
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La actriz Vivica A. Fox también eligió el brillo: lució un vestido strapless al cuerpo en negro con piedras bordadas multicoloresVALERIE MACON - AFP
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Julianne Moore, muy concentrada en el juego. La actriz fue a ver el segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la NBA. El encuentro se realizó en el Madison Square GardenAL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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