En fotos: del idílico día de playa de Cindy Crawford a Kathleen Turner en la alfombra roja
La supermodelo que brilló en la década del 90 deslumbró en México; mientras tanto, la protagonista de La guerra de los Roses dijo presente en un evento y se mostró radiante
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LA NACION
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