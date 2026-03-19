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En fotos: de los mimos de Sebastián Ortega y Valentina Zenere al look de Franco Masini en la avant premiere de Amor Animal

Este miércoles se realizó la presentación oficial de la nueva serie de Underground Producciones, que se podrá ver a partir del 20 de marzo en Amazon Prime

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Todo fue amor entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega durante la avant premiere de Amor animal
Todo fue amor entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega durante la avant premiere de Amor animalGerardo Viercovich - LA NACION
Sebastián Ortega y Valentina Zenere fueron los protagonistas absolutos de la avant premiere de Amor Animal, la nueva serie de Underground producciones en la que ella es una de las figuras principales. El evento se realizó el miércoles en el hotel Four Seasons
Sebastián Ortega y Valentina Zenere fueron los protagonistas absolutos de la avant premiere de Amor Animal, la nueva serie de Underground producciones en la que ella es una de las figuras principales. El evento se realizó el miércoles en el hotel Four SeasonsGerardo Viercovich - LA NACION
Santiago Achaga, Valentina Zenere, Franco Masini y Tatiana Glikman son los protagonistas de la nueva apuesta de Amazon Prime liderada por Sebastián Ortega. Amor animal explora el choque de dos mundos: el lujo de un joven de clase alta y la crudeza del entorno marginal de una trapera en ascenso
Santiago Achaga, Valentina Zenere, Franco Masini y Tatiana Glikman son los protagonistas de la nueva apuesta de Amazon Prime liderada por Sebastián Ortega. Amor animal explora el choque de dos mundos: el lujo de un joven de clase alta y la crudeza del entorno marginal de una trapera en ascensoGerardo Viercovich - LA NACION
Franco Masini fue uno de los más jugados a la hora de elegir el look para el evento: llevó un conjunto compuesto por un pantalón sastrero ancho con distintos tonos de grises, una camisa blanca de silueta cuadrada con botones y un saco corto
Franco Masini fue uno de los más jugados a la hora de elegir el look para el evento: llevó un conjunto compuesto por un pantalón sastrero ancho con distintos tonos de grises, una camisa blanca de silueta cuadrada con botones y un saco cortoGerardo Viercovich - LA NACION
Santiago Achaga también eligió un look sastrero contemporáneo, pero optó por un gris claro y combinó el conjunto de saco y pantalón con una musculosa de algodón y sandalias negras. En la solapa sumó un prendedor llamativo
Santiago Achaga también eligió un look sastrero contemporáneo, pero optó por un gris claro y combinó el conjunto de saco y pantalón con una musculosa de algodón y sandalias negras. En la solapa sumó un prendedor llamativo Gerardo Viercovich - LA NACION
Tatiana Glikman, como Zenere, prefirió el cuero. La actriz -una de las revelaciones de la serie En el barro- llevó un look rockero total black
Tatiana Glikman, como Zenere, prefirió el cuero. La actriz -una de las revelaciones de la serie En el barro- llevó un look rockero total blackGerardo Viercovich - LA NACION
Valentina Zenere llevó un espectacular vestido de cuero al cuerpo de escote irregular que llamó la atención de todos
Valentina Zenere llevó un espectacular vestido de cuero al cuerpo de escote irregular que llamó la atención de todosGerardo Viercovich - LA NACION
Los integrantes de Amor animal, a pleno. “Es un thriller cargado de música, acción y emociones intensas, que pone en el centro las tensiones entre realidades contrapuestas”, adelantó Ortega hace unos meses sobre la serie que se podrá ver en pantalla a partir de mañana
Los integrantes de Amor animal, a pleno. “Es un thriller cargado de música, acción y emociones intensas, que pone en el centro las tensiones entre realidades contrapuestas”, adelantó Ortega hace unos meses sobre la serie que se podrá ver en pantalla a partir de mañanaGerardo Viercovich - LA NACION
La cantante Nicki Nicole dijo presente en el evento y desplegó toda su buena onda al ingresar
La cantante Nicki Nicole dijo presente en el evento y desplegó toda su buena onda al ingresar Gerardo Viercovich - LA NACION
Toto Rovitto, otra de las figuras de la serie que eligió el negro para su outfit
Toto Rovitto, otra de las figuras de la serie que eligió el negro para su outfitGerardo Viercovich - LA NACION
Carolina Kopelioff, otra de las actrices que brilló en la serie En el barro como la hija de la Gringa Casares, no quiso perderse la avant premiere de la nueva producción de Ortega
Carolina Kopelioff, otra de las actrices que brilló en la serie En el barro como la hija de la Gringa Casares, no quiso perderse la avant premiere de la nueva producción de OrtegaGerardo Viercovich - LA NACION
Lola Latorre mostró su figura con un ajustado vestido negro que combinó con tacos altos y mucha actitud
Lola Latorre mostró su figura con un ajustado vestido negro que combinó con tacos altos y mucha actitudGerardo Viercovich - LA NACION
Lizardo Ponce fue otra de las figuras del espectáculo que pasó por el hotel Four Seasons para la premiere de Amor animal. El panelista de SQP llevó una remera que se repitió en varios invitados
Lizardo Ponce fue otra de las figuras del espectáculo que pasó por el hotel Four Seasons para la premiere de Amor animal. El panelista de SQP llevó una remera que se repitió en varios invitadosGerardo Viercovich - LA NACION
Durante todo el evento, Sebastián Ortega y Valentina Zenere se mostraron muy enamorados
Durante todo el evento, Sebastián Ortega y Valentina Zenere se mostraron muy enamoradosGerardo Viercovich - LA NACION
Evitta Luna eligió las transparencias y los brillos, que combinó con unas botas y unos lentes de sol
Evitta Luna eligió las transparencias y los brillos, que combinó con unas botas y unos lentes de solGerardo Viercovich - LA NACION
Santi Talledo eligió un look más formal con jeans anchos, una remera de algodón y una campera de lana negra
Santi Talledo eligió un look más formal con jeans anchos, una remera de algodón y una campera de lana negraGerardo Viercovich - LA NACION
El productor Pablo Cullel, uno de los pocos que eligió la elegancia del clásico traje, aunque optó por llevarlo sin corbata
El productor Pablo Cullel, uno de los pocos que eligió la elegancia del clásico traje, aunque optó por llevarlo sin corbataGerardo Viercovich - LA NACION
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