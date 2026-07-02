En fotos: de Marcela Kloosterboer a Calu Rivero, los famosos en el preestreno de Maravillosa Alicia

En medio de la gira despedida de Muerde y las funciones de su nuevo unipersonal, Paraíso, Luciano Cáceres recorrió los escenarios más icónicos del universo de Carroll que propone Maravillosa Alicia: el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la partida de ajedrez, todos espacios en los que el público forma parte activa de la historia

Gerardo Viercovich - LA NACION