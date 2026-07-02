En fotos: de Marcela Kloosterboer a Calu Rivero, los famosos en el preestreno de Maravillosa Alicia
El Jardín Botánico se transformó en un escenario imperdible de luces y colores para recibir a distintas personalidades del espectáculo y la política antes de la inauguración de la experiencia inmersiva inspirada en el universo de Alicia en el país de las maravillas
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LA NACION
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