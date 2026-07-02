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En fotos: de Marcela Kloosterboer a Calu Rivero, los famosos en el preestreno de Maravillosa Alicia

El Jardín Botánico se transformó en un escenario imperdible de luces y colores para recibir a distintas personalidades del espectáculo y la política antes de la inauguración de la experiencia inmersiva inspirada en el universo de Alicia en el país de las maravillas

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En fotos: de Marcela Kloosterboer a Calu Rivero, los famosos en el preestreno de Maravillosa Alicia
En fotos: de Marcela Kloosterboer a Calu Rivero, los famosos en el preestreno de Maravillosa Alicia
Marcela Kloosterboer no quiso perderse la preapertura de Maravillosa Alicia, la experiencia inmersiva que transforma el Jardín Botánico y se inaugura hoy con doce instalaciones de arte lumínico, tecnología interactiva y una guía narrativa que funciona por WhatsApp
Marcela Kloosterboer no quiso perderse la preapertura de Maravillosa Alicia, la experiencia inmersiva que transforma el Jardín Botánico y se inaugura hoy con doce instalaciones de arte lumínico, tecnología interactiva y una guía narrativa que funciona por WhatsAppGerardo Viercovich - LA NACION
Con una chaqueta de piel a tono con el frío de la noche porteña, Emilia Attias aportó su toque glam a la experiencia inmersiva inspirada en el universo de Alicia en el país de las maravillas, la obra de Lewis Carroll
Con una chaqueta de piel a tono con el frío de la noche porteña, Emilia Attias aportó su toque glam a la experiencia inmersiva inspirada en el universo de Alicia en el país de las maravillas, la obra de Lewis CarrollGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz acudió junto a su hija Gina, fruto de su relación con Turco Naim
La actriz acudió junto a su hija Gina, fruto de su relación con Turco NaimGentileza Soy Prensa
Calu Rivero con sus hijos Tao y Bee, su hermana Marou y una acompañante
Calu Rivero con sus hijos Tao y Bee, su hermana Marou y una acompañanteGentileza Soy Prensa
Panam fue acompañada por sus hijos Sofía y Bautista, fruto de su relación con el abogado y empresario Ricardo Pini
Panam fue acompañada por sus hijos Sofía y Bautista, fruto de su relación con el abogado y empresario Ricardo PiniGerardo Viercovich - LA NACION
En el mismo en día en que regresó a la televisión con su nuevo programa, Yuyito a la tarde, Amalia González dijo presente en el Jardín Botánico Carlos Thays de Palermo
En el mismo en día en que regresó a la televisión con su nuevo programa, Yuyito a la tarde, Amalia González dijo presente en el Jardín Botánico Carlos Thays de PalermoGerardo Viercovich - LA NACION
La conductora posó con una vincha lumínica en forma de corona junto a su nieta Josefina, hija de Bárbara Coppola
La conductora posó con una vincha lumínica en forma de corona junto a su nieta Josefina, hija de Bárbara CoppolaGerardo Viercovich - LA NACION
En medio de la gira despedida de Muerde y las funciones de su nuevo unipersonal, Paraíso, Luciano Cáceres recorrió los escenarios más icónicos del universo de Carroll que propone Maravillosa Alicia: el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la partida de ajedrez, todos espacios en los que el público forma parte activa de la historia
En medio de la gira despedida de Muerde y las funciones de su nuevo unipersonal, Paraíso, Luciano Cáceres recorrió los escenarios más icónicos del universo de Carroll que propone Maravillosa Alicia: el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la partida de ajedrez, todos espacios en los que el público forma parte activa de la historia Gerardo Viercovich - LA NACION
Bien abrigada para protegerse del frío, Mercedes Morán también fue de la partida. Actualmente, la actriz está presentando Madre mía, su primera novela
Bien abrigada para protegerse del frío, Mercedes Morán también fue de la partida. Actualmente, la actriz está presentando Madre mía, su primera novelaGerardo Viercovich - LA NACION
Morán llevó a su nieta Fran, la pequeña heredera de su hija menor, Manuela Martínez
Morán llevó a su nieta Fran, la pequeña heredera de su hija menor, Manuela MartínezGentileza Soy Prensa
María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, listos para disfrutar del espectáculo
María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, listos para disfrutar del espectáculoGerardo Viercovich - LA NACION
Germán Martitegui en el preestreno de Maravillosa Alicia. La experiencia incluye recorridos diferenciados para adultos, jóvenes y niños. Los más chicos dispondrán de un dispositivo especialmente adaptado —sin necesidad de teléfono ni lectura— para vivir su propia aventura dentro del universo de Alicia
Germán Martitegui en el preestreno de Maravillosa Alicia. La experiencia incluye recorridos diferenciados para adultos, jóvenes y niños. Los más chicos dispondrán de un dispositivo especialmente adaptado —sin necesidad de teléfono ni lectura— para vivir su propia aventura dentro del universo de Alicia Gerardo Viercovich - LA NACION
Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey junto a su hija Belita
Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey junto a su hija Belita Gerardo Viercovich - LA NACION
La actriz de Margarita, que también posó para las cámaras en solitario, fue otra de las famosas que apeló a un abrigo de piel en la gélida noche
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Mike Amigorena, otro de los famosos que dijo presente en el BotánicoGentileza Soy Prensa
Florencia Otero, Germán Tripel y su hija Nina recorrieron la experiencia inmersiva de Maravillosa Alicia. Uno de los diferenciales de la propuesta es ALI, presentada por sus creadores como la primera guía narrativa del mundo que funciona directamente por WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones ni utilizar dispositivos especiales. Durante el recorrido, ALI desbloquea contenido, propone desafíos y sostiene un juego interactivo que evoluciona a medida que el visitante avanza
Florencia Otero, Germán Tripel y su hija Nina recorrieron la experiencia inmersiva de Maravillosa Alicia. Uno de los diferenciales de la propuesta es ALI, presentada por sus creadores como la primera guía narrativa del mundo que funciona directamente por WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones ni utilizar dispositivos especiales. Durante el recorrido, ALI desbloquea contenido, propone desafíos y sostiene un juego interactivo que evoluciona a medida que el visitante avanzaGerardo Viercovich - LA NACION
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