En fotos: de Zendaya y Charlize Theron a Emma Stone, los mejores looks de los Governors Awards 2026

Léa Seydoux se destacó con un vestido rojo de Louis Vuitton confeccionado a medida. El diseño, de cuerpo ajustado y falda de corte sirena, dejó los hombros al descubierto. El diseño sumó, además, un gran moño en la espalda que formaba una cola. La actriz completó la propuesta con su pelo bob lacio y labios al tono

Jordan Strauss - Invision