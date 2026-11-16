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En fotos: de Zendaya y Charlize Theron a Emma Stone, los mejores looks de los Governors Awards 2026

En la antesala de la carrera hacia los Oscar, las estrellas de Hollywood se reunieron en Los Ángeles para una gala en la que también brilló la moda; los mejores looks de la alfombra roja

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LA NACION
Zendaya, Charlize Theron y Emma Stone, entre las más elogiadas de la velada
Zendaya, Charlize Theron y Emma Stone, entre las más elogiadas de la velada
Con el asesoramiento de su estilista, Law Roach, Zendaya rescató un vestido de la colección otoño-invierno 2007 de Giles Deacon. El diseño dorado, de escote strapless y cubierto de flecos, se destacó por su estructura escultural
Con el asesoramiento de su estilista, Law Roach, Zendaya rescató un vestido de la colección otoño-invierno 2007 de Giles Deacon. El diseño dorado, de escote strapless y cubierto de flecos, se destacó por su estructura esculturalCHRIS DELMAS - AFP
Tom Holland eligió un esmoquin de Louis Vuitton con saco cruzado, que combinó con una camisa blanca y un moño. El detalle que rompió con la formalidad del conjunto del protagonista de Spider-Man fueron sus botas de cuero color suela, de Christian Louboutin
Tom Holland eligió un esmoquin de Louis Vuitton con saco cruzado, que combinó con una camisa blanca y un moño. El detalle que rompió con la formalidad del conjunto del protagonista de Spider-Man fueron sus botas de cuero color suela, de Christian LouboutinJordan Strauss - Invision
Olivia Wilde apostó por un vestido negro de terciopelo de Valentino. Con mangas largas y hombros marcados, el diseño que lució la actriz y directora combinó una profunda abertura delantera con una falda con volados
Olivia Wilde apostó por un vestido negro de terciopelo de Valentino. Con mangas largas y hombros marcados, el diseño que lució la actriz y directora combinó una profunda abertura delantera con una falda con volados Jordan Strauss - Invision
Glenn Close, una de las homenajeadas de la noche, eligió un vestido de terciopelo negro de Giorgio Armani Privé con detalles de aplicaciones en el escote. La célebre actriz fue distinguida con un Oscar honorífico por su trayectoria
Glenn Close, una de las homenajeadas de la noche, eligió un vestido de terciopelo negro de Giorgio Armani Privé con detalles de aplicaciones en el escote. La célebre actriz fue distinguida con un Oscar honorífico por su trayectoriaJordan Strauss - Invision
Penélope Cruz volvió a confiar en Chanel, firma de la que es embajadora, con un vestido negro largo cuyo protagonismo estuvo en el escote: las plumas y un bretel asimétrico le dieron movimiento al conjunto
Penélope Cruz volvió a confiar en Chanel, firma de la que es embajadora, con un vestido negro largo cuyo protagonismo estuvo en el escote: las plumas y un bretel asimétrico le dieron movimiento al conjuntoCHRIS DELMAS - AFP
Julianne Moore se inclinó por un vestido de Bottega Veneta creado por Louise Trotter. El estampado, los pliegues y el diseño asimétrico resaltaron la figura de la actriz, quien sumó al total look joyas de Messika
Julianne Moore se inclinó por un vestido de Bottega Veneta creado por Louise Trotter. El estampado, los pliegues y el diseño asimétrico resaltaron la figura de la actriz, quien sumó al total look joyas de MessikaCHRIS DELMAS - AFP
Charlize Theron apostó por el rojo con un vestido de Haider Ackermann para Tom Ford. El profundo escote dejó a la vista un corpiño de cuero al tono, mientras que el pronunciado tajo lateral sumó audacia a la propuesta
Charlize Theron apostó por el rojo con un vestido de Haider Ackermann para Tom Ford. El profundo escote dejó a la vista un corpiño de cuero al tono, mientras que el pronunciado tajo lateral sumó audacia a la propuestaJordan Strauss - Invision
Emma Stone eligió un vestido negro de Louis Vuitton confeccionado a medida. De silueta recta y escote redondeado, el diseño reservó su detalle más llamativo para la espalda: una amplia abertura que culminó con un moño
Emma Stone eligió un vestido negro de Louis Vuitton confeccionado a medida. De silueta recta y escote redondeado, el diseño reservó su detalle más llamativo para la espalda: una amplia abertura que culminó con un moñoJordan Strauss - Invision
Pedro Pascal llevó un conjunto de Chanel. Sin saco, el actor optó por un outfit relajado para la gala: una camisa blanca, una corbata y pantalones beige de cintura marcada y doble botón
Pedro Pascal llevó un conjunto de Chanel. Sin saco, el actor optó por un outfit relajado para la gala: una camisa blanca, una corbata y pantalones beige de cintura marcada y doble botónJordan Strauss - Invision
Timothée Chalamet eligió un esmoquin de Giorgio Armani, que llevó con una camisa blanca y un moño negro. Una apuesta clásica de sastrería para el actor de Marty supremo, quien esta vez dejó de lado sus habituales propuestas más audaces
Timothée Chalamet eligió un esmoquin de Giorgio Armani, que llevó con una camisa blanca y un moño negro. Una apuesta clásica de sastrería para el actor de Marty supremo, quien esta vez dejó de lado sus habituales propuestas más audacesJordan Strauss - Invision
Tessa Thompson llevó un vestido de alta costura de Schiaparelli diseñado por Daniel Roseberry. La propuesta se destacó por un cuerpo con aberturas y un pronunciado escote, adornado con un broche en forma de araña, que llevó con una falda de encaje transparente y volados
Tessa Thompson llevó un vestido de alta costura de Schiaparelli diseñado por Daniel Roseberry. La propuesta se destacó por un cuerpo con aberturas y un pronunciado escote, adornado con un broche en forma de araña, que llevó con una falda de encaje transparente y voladosCHRIS DELMAS - AFP
Cara Delevingne se inclinó por un vestido lencero negro de John Galliano con aplicaciones de jean bordadas con distintos motivos. Lo acompañó con un saco entallado que repetía esos detalles, zapatos negros de punta y joyas de Chopard
Cara Delevingne se inclinó por un vestido lencero negro de John Galliano con aplicaciones de jean bordadas con distintos motivos. Lo acompañó con un saco entallado que repetía esos detalles, zapatos negros de punta y joyas de ChopardCHRIS DELMAS - AFP
Florence Pugh brilló con un vestido rosa pálido de Valentino, creado a medida por Alessandro Michele. Con escote corazón y aplicaciones brillantes sobre el cuerpo, el diseño se completó con una falda de volados con cola que aportó movimiento
Florence Pugh brilló con un vestido rosa pálido de Valentino, creado a medida por Alessandro Michele. Con escote corazón y aplicaciones brillantes sobre el cuerpo, el diseño se completó con una falda de volados con cola que aportó movimientoMONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Monica Barbaro llevó un vestido negro de Valentino con escote drapeado que dejó al descubierto una pieza de encaje con brillo. El diseño sumó, además, un profundo tajo lateral y las largas cintas que caían desde los breteles
Monica Barbaro llevó un vestido negro de Valentino con escote drapeado que dejó al descubierto una pieza de encaje con brillo. El diseño sumó, además, un profundo tajo lateral y las largas cintas que caían desde los bretelesJordan Strauss - Invision
Léa Seydoux se destacó con un vestido rojo de Louis Vuitton confeccionado a medida. El diseño, de cuerpo ajustado y falda de corte sirena, dejó los hombros al descubierto. El diseño sumó, además, un gran moño en la espalda que formaba una cola. La actriz completó la propuesta con su pelo bob lacio y labios al tono
Léa Seydoux se destacó con un vestido rojo de Louis Vuitton confeccionado a medida. El diseño, de cuerpo ajustado y falda de corte sirena, dejó los hombros al descubierto. El diseño sumó, además, un gran moño en la espalda que formaba una cola. La actriz completó la propuesta con su pelo bob lacio y labios al tonoJordan Strauss - Invision
Andrew Garfield eligió un traje negro de Louis Vuitton con saco cruzado y camisa blanca. El cuello abierto, sin corbata ni moño, le dio un aire relajado a la propuesta de sastrería
Andrew Garfield eligió un traje negro de Louis Vuitton con saco cruzado y camisa blanca. El cuello abierto, sin corbata ni moño, le dio un aire relajado a la propuesta de sastreríaMONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Alexander Skarsgård combinó un traje negro de Tom Ford con una musculosa plateada de escote profundo y cubierta de brillo. Un broche floral en la solapa completó una de las apuestas más audaces de la moda masculina de la noche
Alexander Skarsgård combinó un traje negro de Tom Ford con una musculosa plateada de escote profundo y cubierta de brillo. Un broche floral en la solapa completó una de las apuestas más audaces de la moda masculina de la nocheJordan Strauss - Invision
Elizabeth Debicki llevó un vestido de Ferrari Style confeccionado en gasa, con transparencias y aplicaciones plateadas. Los drapeados y la caída fluida de la tela acompañaron su silueta
Elizabeth Debicki llevó un vestido de Ferrari Style confeccionado en gasa, con transparencias y aplicaciones plateadas. Los drapeados y la caída fluida de la tela acompañaron su siluetaJordan Strauss - Invision
Inde Navarrette se inclinó por un vestido de Dior confeccionado a medida en un tono dorado champagne. El diseño drapeado aportó volumen y textura a la propuesta, que la actriz completó con joyas de Tiffany & Co.
Inde Navarrette se inclinó por un vestido de Dior confeccionado a medida en un tono dorado champagne. El diseño drapeado aportó volumen y textura a la propuesta, que la actriz completó con joyas de Tiffany & Co.MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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