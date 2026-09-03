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En fotos: del apoyo de Adrián Suar a Griselda Siciliani a los looks de Graciela Alfano y Jujuy Jiménez
El gerente de programación de eltrece disfrutó con su pareja de Boîte, el show que protagoniza su ex; por su parte, los famosos se dividieron entre el regreso de Stomp al país y la función especial de la obra Dribbling
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LA NACION
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