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En fotos: del apoyo de Adrián Suar a Griselda Siciliani a los looks de Graciela Alfano y Jujuy Jiménez

El gerente de programación de eltrece disfrutó con su pareja de Boîte, el show que protagoniza su ex; por su parte, los famosos se dividieron entre el regreso de Stomp al país y la función especial de la obra Dribbling

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Noche de teatro y estrenos: Adrián Suar y su novia fueron a ver a Griselda Siciliani a La Trastienda mientras Graciela Alfano y Jujuy Jiménez dijeron presente en la primera función de Stomp en la Argentina
Noche de teatro y estrenos: Adrián Suar y su novia fueron a ver a Griselda Siciliani a La Trastienda mientras Graciela Alfano y Jujuy Jiménez dijeron presente en la primera función de Stomp en la ArgentinaGerardo Viercovich - LA NACION
El miércoles por la noche Adrián Suar fue con su novia, Rocío Robles, a ver la obra de Griselda Siciliani, su ex y la mamá de su hija Margarita, a La Trastienda. Junto a Carlos Casella, la actriz protagoniza Boîte, un recorrido que atraviesa el humor, la sensualidad, el drama y la celebración
El miércoles por la noche Adrián Suar fue con su novia, Rocío Robles, a ver la obra de Griselda Siciliani, su ex y la mamá de su hija Margarita, a La Trastienda. Junto a Carlos Casella, la actriz protagoniza Boîte, un recorrido que atraviesa el humor, la sensualidad, el drama y la celebraciónGerardo Viercovich - LA NACION
El gerente general de programación de eltrece desplegó su característico buen humor y acaparó todas las miradas al entrar a La Trastienda junto a su pareja. Además, dejó en claro que, además de tener una excelente relación con Siciliani, la apoya en sus proyectos laborales cada vez que puede
El gerente general de programación de eltrece desplegó su característico buen humor y acaparó todas las miradas al entrar a La Trastienda junto a su pareja. Además, dejó en claro que, además de tener una excelente relación con Siciliani, la apoya en sus proyectos laborales cada vez que puedeGerardo Viercovich - LA NACION
Cuando la obra terminó, Suar se quedó un rato más, se acercó hasta los camarines y felicitó a los artistas. Luego posó para la prensa con Siciliani, Casella, la actriz Violeta Urtizberea y Pablo Codevilla, gerente de contenidos de eltrece
Cuando la obra terminó, Suar se quedó un rato más, se acercó hasta los camarines y felicitó a los artistas. Luego posó para la prensa con Siciliani, Casella, la actriz Violeta Urtizberea y Pablo Codevilla, gerente de contenidos de eltreceGerardo Viercovich - LA NACION
Stomp volvió a la Argentina y, en esta oportunidad, desembarcó en el Teatro Ópera. El fenómeno global de percusión tuvo entre sus espectadores a un importante grupo de famosos que disfrutó de una noche a puro ritmo. Graciela Alfano pasó por la alfombra roja y mostró su look de cuero negro, que completó con una cartera en tono coral
Stomp volvió a la Argentina y, en esta oportunidad, desembarcó en el Teatro Ópera. El fenómeno global de percusión tuvo entre sus espectadores a un importante grupo de famosos que disfrutó de una noche a puro ritmo. Graciela Alfano pasó por la alfombra roja y mostró su look de cuero negro, que completó con una cartera en tono coralGerardo Viercovich - LA NACION
El actor Franco Yan y su novia, la cantante y compositora Ernestina Ambiela, también fueron parte de la primera función de Stomp en la Argentina. Mientras ella se mostró con un look en blanco y negro, él apostó por un conjunto en tonos tierra que completó con un sacón negro
El actor Franco Yan y su novia, la cantante y compositora Ernestina Ambiela, también fueron parte de la primera función de Stomp en la Argentina. Mientras ella se mostró con un look en blanco y negro, él apostó por un conjunto en tonos tierra que completó con un sacón negroGerardo Viercovich - LA NACION
Sofía Jujuy Jiménez se mostró muy acaramelada y feliz con Gustavo Qüerio Hormaechea, el empresario y jugador de rugby con quien mantiene una relación desde comienzos de este año.
Sofía Jujuy Jiménez se mostró muy acaramelada y feliz con Gustavo Qüerio Hormaechea, el empresario y jugador de rugby con quien mantiene una relación desde comienzos de este año. Gerardo Viercovich - LA NACION
Después de los mimos, Jujuy Jiménez posó para los fotógrafos
Después de los mimos, Jujuy Jiménez posó para los fotógrafosGerardo Viercovich - LA NACION
En medio de la gira de su obra junto a Germán Palacios, El hombre inesperado, la actriz Inés Estévez aprovechó la invitación y no dudó en posar para la prensa en la alfombra roja
En medio de la gira de su obra junto a Germán Palacios, El hombre inesperado, la actriz Inés Estévez aprovechó la invitación y no dudó en posar para la prensa en la alfombra rojaGerardo Viercovich - LA NACION
Muy canchera, con un jean ancho y una campera verde con bordados florales, la actriz Laura Novoa también dijo presente
Muy canchera, con un jean ancho y una campera verde con bordados florales, la actriz Laura Novoa también dijo presenteGerardo Viercovich - LA NACION
Anoche se realizó la función de prensa de Dribbling, la nueva obra teatral que protagonizan Carlos Portaluppi y Franco Masini y que se puede ver en el Paseo La Plaza. Los actores Juan Gil Navarro y Pablo Echarri fueron a apoyar a Portaluppi en el debut
Anoche se realizó la función de prensa de Dribbling, la nueva obra teatral que protagonizan Carlos Portaluppi y Franco Masini y que se puede ver en el Paseo La Plaza. Los actores Juan Gil Navarro y Pablo Echarri fueron a apoyar a Portaluppi en el debutGerardo Viercovich - LA NACION
Isabel Macedo -muy amiga de Franco Masini- y su esposo, el político salteño Juan Manuel Urutbey, convirtieron la invitación en una cita
Isabel Macedo -muy amiga de Franco Masini- y su esposo, el político salteño Juan Manuel Urutbey, convirtieron la invitación en una cita Gerardo Viercovich - LA NACION
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Juan Gil Navarro, cada vez más enamorado de su novia, la terapista ocupacional Rosario Páscolo. La pareja disfrutó del thriller teatral que pone bajo la lupa el poder, la fama y el dineroGerardo Viercovich - LA NACION
Las actrices Adriana Salonia y Yoyi Francella aprovecharon el encuentro para charlar antes de la función
Las actrices Adriana Salonia y Yoyi Francella aprovecharon el encuentro para charlar antes de la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
Yoyi Francella llegó muy bien acompañada por su novio
Yoyi Francella llegó muy bien acompañada por su novio Gerardo Viercovich - LA NACION
Masini, feliz después de la función de prensa. El actor le da vida en la obra a una estrella del fútbol internacional cuya carrera queda en riesgo después de ser acusado de abuso sexual. Por su parte, Portaluppi interpreta a su representante, el hombre que lo descubrió cuando jugaba en un club de barrio y lo acompañó hasta convertirlo en una figura. Entre ellos hay amistad, dependencia, afecto y un negocio millonario que proteger
Masini, feliz después de la función de prensa. El actor le da vida en la obra a una estrella del fútbol internacional cuya carrera queda en riesgo después de ser acusado de abuso sexual. Por su parte, Portaluppi interpreta a su representante, el hombre que lo descubrió cuando jugaba en un club de barrio y lo acompañó hasta convertirlo en una figura. Entre ellos hay amistad, dependencia, afecto y un negocio millonario que protegerGerardo Viercovich - LA NACION
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