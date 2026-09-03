En fotos: del apoyo de Adrián Suar a Griselda Siciliani a los looks de Graciela Alfano y Jujuy Jiménez

Masini, feliz después de la función de prensa. El actor le da vida en la obra a una estrella del fútbol internacional cuya carrera queda en riesgo después de ser acusado de abuso sexual. Por su parte, Portaluppi interpreta a su representante, el hombre que lo descubrió cuando jugaba en un club de barrio y lo acompañó hasta convertirlo en una figura. Entre ellos hay amistad, dependencia, afecto y un negocio millonario que proteger

Gerardo Viercovich - LA NACION