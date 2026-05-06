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En fotos: del emotivo homenaje a China Zorrilla a la salida fierrera de Andrea Frigerio

El documental que recorre la vida y trayectoria de la legendaria actriz uruguaya tuvo su avant premiere llena de famosos; por otro lado, la actriz de Desde el jardín disfrutó de un exclusivo evento en Pilar

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Soledad Silveyra, una de las protagonistas de El último viaje a China, el film que rinde homenaje a la destacada actriz uruguaya China Zorrilla
Soledad Silveyra, una de las protagonistas de El último viaje a China, el film que rinde homenaje a la destacada actriz uruguaya China ZorrillaGerardo Viercovich - LA NACION
Soledad Silveyra, la gran anfitriona de la avant premiere de El último viaje a China. El homenaje a una de las máximas leyendas del cine tuvo lugar en el Cine Arte Cacodelphia y reunió a las figuras más importantes de la industria
Soledad Silveyra, la gran anfitriona de la avant premiere de El último viaje a China. El homenaje a una de las máximas leyendas del cine tuvo lugar en el Cine Arte Cacodelphia y reunió a las figuras más importantes de la industriaGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz junto a Alejandro Maci, el director de este documental que recorre la vida y la carrera de Zorilla, a 12 años de su muerte. Ambos posaron con trajes a tono para esta noche llena de nostalgia
La actriz junto a Alejandro Maci, el director de este documental que recorre la vida y la carrera de Zorilla, a 12 años de su muerte. Ambos posaron con trajes a tono para esta noche llena de nostalgiaGerardo Viercovich - LA NACION
Solita y Carlos Perciavalle, dos grandes amigos de China, comparten recuerdos y anécdotas entrañables vividos junto a la artista en este documental que no sólo reúne testimonios sino también material de archivo de la trayectoria de la actriz
Solita y Carlos Perciavalle, dos grandes amigos de China, comparten recuerdos y anécdotas entrañables vividos junto a la artista en este documental que no sólo reúne testimonios sino también material de archivo de la trayectoria de la actriz Gerardo Viercovich - LA NACION
Pablo Echarri es uno de los productores de esta película junto a Alfredo Caro y Luis Quevedo
Pablo Echarri es uno de los productores de esta película junto a Alfredo Caro y Luis QuevedoGerardo Viercovich - LA NACION
Nancy Duplaá acompañando a su marido en esta noche tan especial. La actriz eligió un traje sastrero en el color que es tendencia esta temporada. Por su parte, Echarri optó por un outfit monocromático en negro
Nancy Duplaá acompañando a su marido en esta noche tan especial. La actriz eligió un traje sastrero en el color que es tendencia esta temporada. Por su parte, Echarri optó por un outfit monocromático en negroGerardo Viercovich - LA NACION
No faltaron los mimos y los gestos de cariño entre esta pareja que ya lleva más de dos décadas juntos
No faltaron los mimos y los gestos de cariño entre esta pareja que ya lleva más de dos décadas juntosGerardo Viercovich - LA NACION
Nancy felicitando a Solita por su gran trabajo en pantalla. La mujer de Echarri también le dio fuerzas por este difícil momento que la actriz está atravesando tras la muerte de Luis Brandoni, su último gran compañero sobre las tablas
Nancy felicitando a Solita por su gran trabajo en pantalla. La mujer de Echarri también le dio fuerzas por este difícil momento que la actriz está atravesando tras la muerte de Luis Brandoni, su último gran compañero sobre las tablasGerardo Viercovich - LA NACION
Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin haciendole el aguante a Pablo Echarri, a quien también considera un padre
Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin haciendole el aguante a Pablo Echarri, a quien también considera un padreGerardo Viercovich - LA NACION
Otro que fue a apoyar a su excompañero de Art fue Mike Amigorena; los actores se mostraron muy compinches ante las cámaras
Otro que fue a apoyar a su excompañero de Art fue Mike Amigorena; los actores se mostraron muy compinches ante las cámarasGerardo Viercovich - LA NACION
Para esta ocasión, Amigorena eligió un look bastante casual, muy lejos de esos outfits estridentes con los que suele sorprender en las alfombras rojas. Eso sí, su pantalón tenía un detalle: flores bordadas en sus laterales a juego con su cinturón
Para esta ocasión, Amigorena eligió un look bastante casual, muy lejos de esos outfits estridentes con los que suele sorprender en las alfombras rojas. Eso sí, su pantalón tenía un detalle: flores bordadas en sus laterales a juego con su cinturónGerardo Viercovich - LA NACION
Con un tapado multicolor, Paola Krum también se acercó al Cine Arte Cacodelphia para felicitar a Pablo Echarri por esta gran puesta. Los actores están protagonizando Maldita felicidad en el Metropolitan
Con un tapado multicolor, Paola Krum también se acercó al Cine Arte Cacodelphia para felicitar a Pablo Echarri por esta gran puesta. Los actores están protagonizando Maldita felicidad en el MetropolitanGerardo Viercovich - LA NACION
Fernán Mirás también dijo presente para disfrutar de este documental coproducido por Argentina y Uruguay
Fernán Mirás también dijo presente para disfrutar de este documental coproducido por Argentina y Uruguay Gerardo Viercovich - LA NACION
Carlos Rottemberg junto a su mujer, quien sorprendió con un look muy deportivo
Carlos Rottemberg junto a su mujer, quien sorprendió con un look muy deportivoGerardo Viercovich - LA NACION
Encuentro cumbre: Pablo Echarri, Carlos Rottemberg y su mujer, Soledad Silveyra y Alejandro Maci posaron ante los flashes antes de entrar a disfrutar de la proyección del film
Encuentro cumbre: Pablo Echarri, Carlos Rottemberg y su mujer, Soledad Silveyra y Alejandro Maci posaron ante los flashes antes de entrar a disfrutar de la proyección del filmGerardo Viercovich - LA NACION
Muy amiga de la familia Echarri, Andrea Rincón llegó acompañada de su pareja
Muy amiga de la familia Echarri, Andrea Rincón llegó acompañada de su parejaGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz fue de las pocas que apostó por el color con un mono con lazo colorado. Su novio, optó por jeans y remera blanca
La actriz fue de las pocas que apostó por el color con un mono con lazo colorado. Su novio, optó por jeans y remera blancaGerardo Viercovich - LA NACION
La pareja tampoco escatimó su amor ante los flashes
La pareja tampoco escatimó su amor ante los flashesGerardo Viercovich - LA NACION
Edgardo Moreira; con un look muy casual y juvenil: el actor combinó camisa y saco con zapatillas
Edgardo Moreira; con un look muy casual y juvenil: el actor combinó camisa y saco con zapatillasGerardo Viercovich - LA NACION
Paula Robles y su hijo, Francisco Tinelli, tampoco quisieron perderse esta velada homenaje
Paula Robles y su hijo, Francisco Tinelli, tampoco quisieron perderse esta velada homenaje Gerardo Viercovich - LA NACION
El hijo de Marcelo Tinelli se sumó a la tendencia de usar buzo con blazer
El hijo de Marcelo Tinelli se sumó a la tendencia de usar buzo con blazerGerardo Viercovich - LA NACION
Las hermanas Paula y María Marull también estuvieron entre las invitadas a esta premiere. Mientras que una eligió un atuendo más relajado con jean y camisa, la otra apostó por un outfit con encaje y brillos
Las hermanas Paula y María Marull también estuvieron entre las invitadas a esta premiere. Mientras que una eligió un atuendo más relajado con jean y camisa, la otra apostó por un outfit con encaje y brillosGerardo Viercovich - LA NACION
Dorys del Valle muy sonriente con un traje sastrero en tono gris
Dorys del Valle muy sonriente con un traje sastrero en tono grisGerardo Viercovich - LA NACION
El periodista Luis Bremer también disfrutó de esta premiere homenaje
El periodista Luis Bremer también disfrutó de esta premiere homenaje Gerardo Viercovich - LA NACION
Inés Palombo asistió junto a su pareja. La actriz de Desde el jardín combinó una blusa en blanco y negro con un pantalón de cuero. Sus botas y su campera en tonos marrón le dieron un toque de color a su look
Inés Palombo asistió junto a su pareja. La actriz de Desde el jardín combinó una blusa en blanco y negro con un pantalón de cuero. Sus botas y su campera en tonos marrón le dieron un toque de color a su lookGerardo Viercovich - LA NACION

Fierreras

Andrea Frigerio aprovechó su descanso en el teatro para ser parte del lanzamiento de un nuevo auto en el mercado. La actriz de Desde el jardín impactó con un vestido de terciopelo negro de largo midi. Sus accesorios hacían juego con sus breteles plateados
Andrea Frigerio aprovechó su descanso en el teatro para ser parte del lanzamiento de un nuevo auto en el mercado. La actriz de Desde el jardín impactó con un vestido de terciopelo negro de largo midi. Sus accesorios hacían juego con sus breteles plateadosJuanVillagran
Pía Slapka también llevó un vestido midi pero, en su caso, de raso negro. Lo complementó con botas de caña alta
Pía Slapka también llevó un vestido midi pero, en su caso, de raso negro. Lo complementó con botas de caña alta JuanVillagran
Pía Slapka y Andrea Bursten posaron juntas ante los flashes. Una capa con transparencias, leggins de lycra y bucaneras de gamuza fueron los elegidos por la exmodelo para este lanzamiento
Pía Slapka y Andrea Bursten posaron juntas ante los flashes. Una capa con transparencias, leggins de lycra y bucaneras de gamuza fueron los elegidos por la exmodelo para este lanzamientoJuanVillagran
Bursten junto a Tiziano y Alejandro Gravier, quienes también dijeron presente para conocer el nuevo modelo de esta lujosa marca de vehículos, en Pilar
Bursten junto a Tiziano y Alejandro Gravier, quienes también dijeron presente para conocer el nuevo modelo de esta lujosa marca de vehículos, en PilarJuanVillagran
Floppy Tesouro apostó por el cuero y un abrigo de piel para esta fresca noche de otoño
Floppy Tesouro apostó por el cuero y un abrigo de piel para esta fresca noche de otoño JuanVillagran
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