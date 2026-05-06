En fotos: del emotivo homenaje a China Zorrilla a la salida fierrera de Andrea Frigerio
El documental que recorre la vida y trayectoria de la legendaria actriz uruguaya tuvo su avant premiere llena de famosos; por otro lado, la actriz de Desde el jardín disfrutó de un exclusivo evento en Pilar
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LA NACION
Fierreras
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