En fotos: del encuentro de Brad Pitt con un viejo amigo al paseo de Paris Hilton por la cancha
Estados Unidos se enfrentó a Turquía en el Mundial de Fútbol 2026 y las estrellas de Hollywood, con looks alusivos al partido, no quisieron perderse la cita
- 2 minutos de lectura'
El partido entre Estados Unidos y Turquía por la primera fase del Mundial de Fútbol 2026 tuvo un atractivo extra en las tribunas. Acostumbrados a copar la primera fila de los partidos de la NBA o de la NFL, esta vez las estrellas de Hollywood aprovecharon la localía y alentaron a la selección que dirige el argentino Mauricio Pochettino en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
El encuentro, que terminó con una caída de Estados Unidos 3 a 2, mantuvo la emoción hasta los minutos finales. Pese a la derrota, el conjunto local ya tenía asegurada su clasificación y avanzó como líder de su grupo, por lo que continuará su camino hacia la siguiente ronda.
Edward Norton talking to himself at the USA-Türkiye game 😅 pic.twitter.com/7LKIwpWsMh— SportsCenter (@SportsCenter) June 26, 2026
El reencuentro entre Brad Pitt y Edward Norton, compañeros en El club de la pelea, fue el gran atractivo del evento. También estuvieron presentes Jessica Alba, Kelly Rowland, Paris Hilton, Joey King, Malin Akerman y Will Ferrel, quienes siguieron con atención un partido que tuvo todos los condimentos: cinco goles, un cierre dramático y una clasificación que, aunque llegó luego de un trago amargo, desató de todas formas el festejo de los fanáticos estadounidenses.
- 1
Cruz Beckham lanzó una indirecta contra Brooklyn en medio de la guerra familiar: “No se preocupen”
- 2
Qué fue de la vida de Malena Luchetti: “Es injusto que crean que desaparecí de la nada. Pasó algo”
- 3
Ana de Armas se tomó unos días de descanso y disfrutó de unas vacaciones con amigos
- 4
El Oso llega a su fin: del “tormentoso” rodaje a qué pasará con sus queridos personajes