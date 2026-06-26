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En fotos: del encuentro de Brad Pitt con un viejo amigo al paseo de Paris Hilton por la cancha

Estados Unidos se enfrentó a Turquía en el Mundial de Fútbol 2026 y las estrellas de Hollywood, con looks alusivos al partido, no quisieron perderse la cita

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Brad Pitt y Paris Hilton, dos de los hinchas famosos que tuvo Estados Unidos en su enfrentamiento con Turquía
Brad Pitt y Paris Hilton, dos de los hinchas famosos que tuvo Estados Unidos en su enfrentamiento con Turquía

El partido entre Estados Unidos y Turquía por la primera fase del Mundial de Fútbol 2026 tuvo un atractivo extra en las tribunas. Acostumbrados a copar la primera fila de los partidos de la NBA o de la NFL, esta vez las estrellas de Hollywood aprovecharon la localía y alentaron a la selección que dirige el argentino Mauricio Pochettino en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El encuentro, que terminó con una caída de Estados Unidos 3 a 2, mantuvo la emoción hasta los minutos finales. Pese a la derrota, el conjunto local ya tenía asegurada su clasificación y avanzó como líder de su grupo, por lo que continuará su camino hacia la siguiente ronda.

El reencuentro entre Brad Pitt y Edward Norton, compañeros en El club de la pelea, fue el gran atractivo del evento. También estuvieron presentes Jessica Alba, Kelly Rowland, Paris Hilton, Joey King, Malin Akerman y Will Ferrel, quienes siguieron con atención un partido que tuvo todos los condimentos: cinco goles, un cierre dramático y una clasificación que, aunque llegó luego de un trago amargo, desató de todas formas el festejo de los fanáticos estadounidenses.

Antes de su encuentro con Edward Norton, con quien compartió cartel en el célebre film El club de la pelea (1999), Brad Pitt siguió con atención el encuentro desde una de las plateas de SoFi Stadium de Los Ángeles. Junto a él, con una remera anudada en la cintura y un jean oscuro, su novia, Inés de Ramón
Antes de su encuentro con Edward Norton, con quien compartió cartel en el célebre film El club de la pelea (1999), Brad Pitt siguió con atención el encuentro desde una de las plateas de SoFi Stadium de Los Ángeles. Junto a él, con una remera anudada en la cintura y un jean oscuro, su novia, Inés de RamónThe San Diego Union-Tribune - MediaNews Group RM
Para la cita, Brad Pitt eligió la camiseta de la selección de Estados Unidos, que combinó con un pantalón blanco y un gorro al tono. Ya instalado en la tribuna, se lo vio seguir el partido con atención mientras disfrutaba de unos vasos de cerveza
Para la cita, Brad Pitt eligió la camiseta de la selección de Estados Unidos, que combinó con un pantalón blanco y un gorro al tono. Ya instalado en la tribuna, se lo vio seguir el partido con atención mientras disfrutaba de unos vasos de cervezaMatt Winkelmeyer - FIFA - FIFA
Luego de la premiere de La invitación, donde comparte cartel con Penelope Cruz, Olivia Wilde y Seth Rogen, Edward Norton se puso en modo hincha y fue a alentar a Estados Unidos. A diferencia de Brad Pitt, su amigo, optó por una remera rockera de la banda Radiohead
Luego de la premiere de La invitación, donde comparte cartel con Penelope Cruz, Olivia Wilde y Seth Rogen, Edward Norton se puso en modo hincha y fue a alentar a Estados Unidos. A diferencia de Brad Pitt, su amigo, optó por una remera rockera de la banda Radiohead Matt Winkelmeyer - FIFA - FIFA
La actriz, comediante y modelo Joey King también dijo presente. La protagonista de El stand de los besos llamó la atención por la elección de su atuendo: combinó una camiseta de Turquía y una minifalda negra con una gorra con un parche de Estados Unidos
La actriz, comediante y modelo Joey King también dijo presente. La protagonista de El stand de los besos llamó la atención por la elección de su atuendo: combinó una camiseta de Turquía y una minifalda negra con una gorra con un parche de Estados UnidosMatt Winkelmeyer - FIFA - FIFA
La actriz Malin Akerman posó con una remera de la Copa del Mundo donde se ven las banderas de los tres países organizadores
La actriz Malin Akerman posó con una remera de la Copa del Mundo donde se ven las banderas de los tres países organizadoresMatt Winkelmeyer - FIFA - FIFA
Enfundada en un top negro y un par de jeans negros, Jessica Alba se ubicó en un lugar preferencial de las tribunas junto a sus hijas Honor y Haven y algunas amigas de las niñas. La actriz y empresaria siguió con atención el juego
Enfundada en un top negro y un par de jeans negros, Jessica Alba se ubicó en un lugar preferencial de las tribunas junto a sus hijas Honor y Haven y algunas amigas de las niñas. La actriz y empresaria siguió con atención el juego PATRICK T. FALLON - AFP
El encuentro, que Alba convirtió en una salida familiar, también dejó momentos imborrables y varias selfies
El encuentro, que Alba convirtió en una salida familiar, también dejó momentos imborrables y varias selfiesPATRICK T. FALLON - AFP
Sin dudas, quien mejor ubicación logró para el partido fue Paris Hilton. La modelo y empresaria primero tuvo la posibilidad de recorrer el campo de juego junto a sus dos pequeños hijos, Phoenix y London, antes del ingreso de los equipos
Sin dudas, quien mejor ubicación logró para el partido fue Paris Hilton. La modelo y empresaria primero tuvo la posibilidad de recorrer el campo de juego junto a sus dos pequeños hijos, Phoenix y London, antes del ingreso de los equipos FRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Luego, Hilton ocupó uno de los sectores privilegiados de la platea junto a su esposo, Carter Reum, y a sus hijos y laentó a la selección durante todo el encuentroALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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La familia de Paris Hiltpon eligió un look engamados para la ocasión: remeras estampadas con los colores de Estados Unidos. En la espalda, todos llevaron el número 11 y la palabra Hilton estampada en rojoETIENNE LAURENT - AFP
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Con la camiseta de la selección de Estados Unidos y una visera blanca, Will Ferrell se sumó al clima mundialista desde una de las tribunas del SoFi StadiumETIENNE LAURENT - AFP
El comediante vivió el encuentro con la intensidad que lo caracteriza: sus expresivos gestos y reacciones durante el partido no pasaron desapercibidos para las cámaras
El comediante vivió el encuentro con la intensidad que lo caracteriza: sus expresivos gestos y reacciones durante el partido no pasaron desapercibidos para las cámarasAFP PHOTO/The Grosby Group
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