No se da por vencida: Halle Berry confirma que se comprometió con su novio, el músico Van Hunt

Halle Berry parece estar lista para caminar hacia el altar junto a su novio, Van Hunt. La actriz, de 59 años, anunció públicamente este jueves por la noche el próximo hito de su relación con el cantante estadounidense con el que comparte su vida desde hace seis años.

Halle Berry y Van Hunt en la gala organizada por el Academy Museum of Motion Pictures, en septiembre de 2025 Xavier Collin - Image Press Agency/Sipa USA

La protagonista de Gatúbela realizó el sorpresivo anuncio durante su participación como invitada en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, luego de que el presentador asegurara que los fanáticos tenían cierta “confusión” sobre el estado civil de la pareja.

Lejos de esquivar el tema, Berry quiso poner blanco sobre negro. “Hay cierta confusión porque él me pidió que nos casáramos y yo no me negué; simplemente no pusimos fecha todavía. Claro que dije que sí, que me casaría con él”. Y mostrando su dedo anular, agregó: “Le puso un pequeño anillo”. Fallon, sorprendido por el tamaño de la piedra que engalana la joya, exclamó: “Oh, un poco”.

En junio de 2025 la pareja ya había abordado el tema. “Le hice la propuesta, y como pueden ver, la respuesta sigue en suspenso”, declaró el cantautor a Today, en la primera entrevista conjunta con Berry. Según explicaron, en ese momento, la actriz rechazó su propuesta debido a sus malas experiencias anteriores.

Van Hunt y Halle Berry en la alfombra roja de la ceremonia de entrega de los premiso Oscar, en 2021 Chris Pizzello - Pool AP

La estrella de la saga cinematográfica X-Men se casó tres veces. La primera vez que pasó por el altar fue en 1993, y lo hizo junto al exbeisbolista David Justice, pero el matrimonio solo duró cuatro años. Luego probó suerte con el cantante y actor Eric Benét, con quien estuvo casada también cuatro años, desde 2001 hasta 2005.

Su tercer matrimonio, con el actor Olivier Martínez, duró un año menos; se casaron en 2013 y se divorciaron en 2016. Hunt, a su vez, solo estuvo casado en una oportunidad.

“No sentimos que tengamos que casarnos para validar nuestro amor de ninguna manera. No lo necesitamos”, declaró Berry al medio en aquel momento. Y luego añadió: “Creo que nos casaremos simplemente porque, de todas las personas con las que he estado, esta es la persona con la que debería haberme casado. Y siento que deberíamos casarnos, pero no es porque sintamos que tenemos que hacerlo. Creo que es algo que nos gustaría hacer simplemente porque queremos expresar nuestro amor”.

Berry y Hunt se conocieron en 2020 y estuvieron obligados a mantener una relación virtual, debido al confinamiento por la pandemia de covid. La confirmación oficial de su historia de amor llegó en septiembre de ese año, cuando la actriz reveló en su cuenta de Instagram que estaba saliendo con el cantante. Lo hizo casi sin palabras: compartió una atrevida foto suya junto a productos de la gira musical de su amado.

“Ahora ya lo saben”, escribió Berry junto a la imagen, y acompañó la frase con dos emojis: un corazón y un pie. Inmediatamente, sus seguidores entendieron el guiño: en meses anteriores había compartido fotos de sus pies entrelazados con los de su novio, generando un gran misterio.

En ese momento, una fuente le dijo a People que la pareja llevaba varios meses saliendo y que él había conocido a los dos hijos de Berry, Maceo Martínez, de 12 años, y Nahla Aubry, de 17.

La primera vez que se mostraron juntos en un evento social fue en 2021, y eligieron una ocasión muy especial: la entrega de los premios Oscar. Ese mismo año, en octubre, Berry habló efusivamente de Hunt en los Premios Elle Mujeres en Hollywood, y le dedicó una mención especial. “Mi amor, mi amor, mi tesoro”, dijo. “Nunca he tenido un hombre que me haya levantado y me haya dejado ser quien soy”.

El mes siguiente, la pareja tuvo una “ceremonia de compromiso” improvisada, realizada por Maceo. “Fue una ceremonia con un niño de 8 años en el asiento trasero del auto. Me dijo: ‘Mamá, deberías casarte con él’. Yo le pregunté: ‘¿En serio? ¿Debería casarme con él?’”, reveló Berry en el programa televisivo Live with Kelly and Ryan.

Y continuó: “Entonces, me dijo: ‘Sí, los declaro marido y mujer’. Así que dijimos: ‘¡Ah, bueno! ¡Estamos casados!’. Pero no lo estamos. Así que esa fue nuestra ceremonia de compromiso”.

En noviembre de 2021, Hunt reveló cuáles eran las características que más amaba de su novia en un ensayo publicado en el sitio web de Berry “re-spin”. “Halle no espera nada y lleva el ritmo adonde quiere. Sabe que la magia existe, y ella no fue hecha para esperar”, aseguró.

Y agregó: “Hay una cualidad de cuento de hadas en su generosidad que se despliega como una radiante mañana de Navidad”. Su novia le retribuyó los halagos durante la Celebración Anual del Cine y la Televisión Afroamericana. Allí, aseguró que el músico es el amor de su vida y explicó: “Como he fracasado tantas veces, ahora sé cómo es realmente el amor”.