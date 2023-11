Mientras la actriz y la cantante sorprendieron con llamativos look en la gala de los Gotham Awards, la modelo brasileña disfrutó de unos días de vacaciones

Unos acuden a galas y estrenos, otros disfrutan de las paradisíacas playas del Caribe o de un dulce helado en Roma. Mientras Margot Robbie, Dua Lipa, Jennifer Garner y Julia Roberts impactaron con sus looks en los eventos por los que desfilaron; Gisele Bündchen y Rod Stewart se relajaron y disfrutaron de un merecido descanso junto a sus seres más queridos.

Las reinas de la noche

Una vez más, el film Barbie volvió a ser noticia y su protagonista, Margot Robbie , volvió a lucir a tono con su personaje. Fue el martes por la noche en la entrega número 33 de los premios Gotham, evento que se realiza en Nueva York y que da pie a la temporada de premios. Durante la velada, se dieron cita un gran número de estrellas, quienes celebraron la producción de películas.

Robbie llegó a la premiación de la mano de su marido, Tom Ackerley. Para la ocasión, eligió un conjunto de cuero de Versace compuesto por una campera corta al cuerpo y una minifalda con pliegues. La australiana completó el conjunto con tacos altos y un clutch en tonos brillantes haciendo juego. También se robó todas las miradas la cantante Dua Lipa, quien se presentó a la gala con un look mucho más osado: un vestido largo transparente decorado con flecos metálicos y botas altas. Arriba, un tapado de piel negro.

Dua Lipa y Margot Robbie celebraron con el equipo del film Barbie Instar Images/The Grosby Group

America Ferrera, Tom Ackerley, Margot Robbie, Greta Gerwig y Noah Baumbach posaron para la foto luego de celebrar un premio especial Instar Images/The Grosby Group

Dua Lipa deslumbró con un conjunto de encaje negro y un abrigo largo de piel al salir del Hotel Greenwich en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Escapada familiar

Gisele Bündchen disfrutó de las playas caribeñas antes de emprender la vuelta y retomar sus compromisos laborales. La modelo brasileña viajó a Costa Rica con su ya consolidada pareja, Joaquim Valente y sus hijos, Benjamin, de 13 años, y Vivian, de 10, fruto de su relación con el jugador de fútbol americano Tom Brady.

Valente es el instructor de jiu-jitsu de la modelo, deporte que los unió hace casi dos años. “Me siento más fuerte, con más confianza y empoderada desde que comencé a practicar defensa personal”, escribió la brasileña en una de las primeras publicaciones en sus redes sociales junto a su entrenador. Costa Rica pareciera ser un lugar de relajación para ellos, ya que esta no es la primera vez que se los ve juntos por esas tierras.

Gisele Bündchen fue retratada disfrutando de un tranquilo paseo por la playa con su hijo Benjamin durante unas vacaciones familiares Backgrid/The Grosby Group

Divertida

Jennifer Garner decidió realizar su pasada por la alfombra roja del estreno último film, Familia revuelta, a pura risa. La actriz de 51 años no solo regaló sonrisas y se mostró muy feliz, sino que, además, se animó a bailar junto a sus compañeros de elenco. Pero eso no fue todo: además de descontracturar la gala con su particular sentido del humor, la actriz decidió equilibrar la solemnidad de la noche con un outfit más relajado: combinó un vestido corto color rojo con unas cómodas zapatillas deportivas. Ed Helms, su coprotagonista, y la actriz de Marvel Xochitl Gómez, no tuvieron más remedio que unirse a la buena onda de Garner.

Jennifer Garner lució su enorme sonrisa en la premiere de Familia revuelta, en Los Ángeles Jordan Strauss - Invision

Ed Helms y Jennifer Garner ensayan un divertido baile en la premiere de Familia revuelta, el film que Netflix estrena este mes en su plataforma FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brady Noon, Jennifer Garner y Ed Helms también le dedicaron un tiempo a posar para los fotógrafos con una especial compañía perruna Jordan Strauss - Invision

Jennifer Garner se animó al baile y a la comodidad para el evento: acompañó su vestido corto con unas zapatillas deportivas Jordan Strauss - Invision

Una muñeca en su honor

Mattel decidió homenajear a la supermodelo Claudia Schiffer con un lanzamiento especial: la empresa puso a la venta una nueva muñeca Barbie vestida con una recreación de un glamoroso vestido de Versace que la alemana usó en un desfile en 1994. El look de la célebre muñeca se completa con sandalias de taco alto a tono, sus famosos mechones rubios y un maquillaje muy suave. Esta no es la primera vez que el fabricante de juguetes utiliza la imagen de la modelo, aunque sí es la primera vez que el público va a poder acceder a ella.

Durante el evento de lanzamiento, el ícono de las pasarelas de los 90 se mostró muy agradecida. “Mis primeros recuerdos son jugar con Barbie y desear poder ser como ella”, explicó Schiffer. “Medio siglo después, Mattel ha hecho realidad mi deseo diseñando una muñeca a mi imagen. Espero que mi muñeca pueda inspirar a todos los fans a soñar en grande y seguir sus pasiones”, completó.

Claudia Schiffer posa con su Barbie y el mismo vestido Versace que usó en una pasarela en 1994 y que el gigante de los juguetes eligió para lookear a la famosa muñeca Mega/The Grosby Group

Noches de eventos y tardes de paseos

Muchas de las más destacadas celebridades de Hollywood participaron de eventos esta semana. Julia Roberts lució radiante en Londres durante la proyección especial de Leave the World Behind, mientras que Jessica Simpson sorprendió con un look brillante en un evento realizado en Nueva York. Rod Stewart, por su parte, celebró los 18 años de su hijo Alastair con una escapada a Roma y Kate Winslet, Bradley Cooper y Drew Barrymore fueron retratados en las calles neoyorquinas.

Julia Roberts fue parte de la proyección especial de Leave the World Behind en Londres. La estrella de Hollywood lució espléndida con un conjunto de blazer y shorts en color rosa claro y unos exóticos zapatos de diamantes y pedrería Goff Photos/The Grosby Group

Jessica Simpson recibió un premio especial en Nueva York. La cantante y actriz estadounidense, de 43 años, lució un elaborado vestido de plumas y diamantes de imitación combinado con brillantes tacos plateados para la ocasión Backgrid/The Grosby Group

Rod Stewart y su hijo Alastair disfrutaron de un helado en Roma el día después de asistir a un partido de la Champions League entre su querido equipo de fútbol, el Celtic y la Lazio. La escapada a la mítica ciudad italiana fue un regalo del músico a su hijo por su cumpleaños número 18 Mega/The Grosby Group

Kate Winslet disfrutó de un paseo por las calles del centro de Manhattan junto a su hijo de 19 años, Joe Mendes. La querida actriz, conocida por su cautivadora presencia en la pantalla, se dejó ver en su cotidianidad como una madre cariñosa en medio del bullicio de la ciudad Backgrid/The Grosby Group

Bradley Cooper también fue fotografiado durante una caminata callejera. El actor, aunque iba con la sola compañía de su teléfono móvil, no dejó de sonreír Backgrid/The Grosby Group

Ante todo, la comodidad. La actriz Drew Barrymore fue inmortalizada durante un rodaje en la ciudad de Nueva York con un look por demás informal: una campera de polar roja, un sweater amarillo, jogging gris y crocs rosas TIDNY-102

