escuchar

Durante la década del 2000, Gisele Bündchen fue una de las top models más importantes del mundo. Sin embargo, la brasileña no sólo fue conocida por su histrionismo y belleza sobre la pasarela sino también por los hombres que conquistaron su corazón, entre los que se encuentran galanes como Leonardo DiCaprio, Chris Evans y Tom Brady.

Gisele Bündchen desfiló para las marcas internacionales más top

La más deseada

Su primer amor público fue con João Paulo Diniz. A pesar de la diferencia de edad (él le llevaba 17 años), Bündchen salió con el empresario brasileño durante un par de meses en 1999. Por ese entonces, tenía 19 años y se estaba consolidando profesionalmente: había ganado el premio VH1 Vogue a la modelo del año.

Si con Diniz la relación duro poco, con el modelo Scott Barnhill duró casi un suspiro. Luego de atravesar varios altibajos e idas y vueltas, la pareja dejó de frecuentarse. Rico Mansur, el jugador de polo fue quien la rescató del mal de amores. A pesar de que el deportista estaba comprometido con la modelo Isabella Fiorentino en ese momento, terminó cancelando todo después de conocer a Gisele. Sin embargo, este affaire tampoco superó la barrera de los seis meses.

Después de saltar por estos tres romances en un año, la nueva década la sorprendió con un amor súper mediático. Leonardo DiCaprio, el galán de Romeo y Julieta, la flechó por completo y se quedó con su corazón. Durante cinco años (de 2000 a 2005), la brasileña y el actor se convirtieron en el blanco perfecto de los flashes e incluso tuvieron su propio “ship”: los fanáticos los llamaban “Gionardo”, término que inmediatamente fue adoptado por los medios.

Leonardo DiCaprio y Gisele Bündchen estuvieron en pareja durante cinco años Chris Ashford. - CAMERA PRESS

Todo parecía marchar sobre ruedas, pero las alarmas comenzaron a sonar cuando DiCaprio y Bündchen comenzaron a dejar de acompañarse en sus desafíos profesionales. La historia llegó a su fin en 2005 “en términos amigables”. “Simplemente no estábamos destinados a ser novio y novia, pero lo respeto enormemente y solo le deseo lo mejor”, le dijo la modelo a la revista Vanity Fair en 2009.

“Todas las personas que se cruzan en nuestras vidas son maestros, llegan para mostrarnos algo sobre nosotros mismos y él también fue eso, me mostró qué era lo bueno y lo malo, y yo lo celebro por lo que fue”, expreso Bündchen en su libro Lessons: My Path to a Meaningful Life respecto a los años que vivió junto al actor.

Sin embargo, con el tiempo la rubia confesó los motivos que la alejaron del galán de Hollywood. “Tenía muchos ataques de pánico y sentía que no podía compartir con nadie eso que mi cuerpo estaba experimentando. Pensaba que como a todo el mundo le pasaban cosas tan duras yo no tenía derecho a sentirme mal, entonces lo bloqueaba, y cuanto más lo hacía, más grande se volvía”, recordó en diálogo con la revista Porter. Fue en ese preciso momento que comenzó con su búsqueda de una vida más saludable. “No quería seguir adormecida bajo los efectos del alcohol, o fumando, entonces empecé a mirar alrededor y a ver lo que había elegido para mi vida. ¿Estaba sola en esa búsqueda de cambiar mientras él seguía en el mismo lugar? Lamentablemente, la respuesta fue sí”, remarcó en referencia a DiCaprio.

Por su parte, el actor culpó al trabajo excesivo como el motivo de su ruptura. “Estar en una locación durante seis meses no es lo mejor para una relación porque tu vida se detiene cuando hacés una película y tanto vínculos románticos como amistades, todo eso se enfría cuando te vas lejos a filmar y no estás cerca de tu entorno”, declaró en una entrevista con la revista Esquire.

Después de DiCaprio, Bündchen volvió a apostar al amor con el surfista profesional Kelly Slater. Sin embargo, la chispa entre ellos se esfumó al tiempo de conocerse. Fue así que la brasileña decidió volver a probar suerte con el rubro de los actores. Mientras que en 2006 tuvo una breve aventura con Josh Hartnett, a los meses los medios la vincularon con Chris Evans. Sin embargo, este amorío nunca pasó de la categoría de rumor. “Si todo lo que se ha escrito sobre mí fuera cierto, tendría unos 10 hijos y me casaría cinco veces, una de ellas con un actor llamado Chris Evans, cuyo nombre escuché por primera vez hace dos horas”, bromeó en una entrevista.

“¡Sí, quiero!”

Tom Brady y Gisele Bündchen estuvieron casados durante 13 años y comparten dos hijos

Después de varias relaciones, aventuras y rumores, finalmente Gisele Bündchen conoció al hombre con el que lograría la estabilidad tan esperada. El candidato en cuestión era Tom Brady , un jugador de fútbol americano muy popular que acababa de separarse de Bridget Moynahan. Por ese entonces, la actriz se encontraba embarazada de él, sin embargo esto no fue un impedimento para que la modelo le diera una oportunidad a Brady: “Yo tenía 26 años y él 29, queríamos una familia, queríamos cosas para los dos”, recordó.

Una cita a ciegas organizada por un amigo en común fue suficiente para que la pareja se volviera inseparable. En 2009, el quarterback le pidió matrimonio y un mes después llegó el “sí quiero” en la Iglesia Católica de Santa Mónica, en una ceremonia íntima con amigos y familiares. Mientras ella llevaba un vestido blanco de encaje con los hombros al descubierto y una rosa en su oreja como detalle, el novio vistió un traje blanco con una corbata negra.

Luego de unos meses, el matrimonio realizó una segunda boda en la casa de Bündchen, en Costa Rica. “Planeamos el casamiento en unos 10 días y fue perfecto. Regresamos a la casa y preparé comida. Tomamos champagne, una torta, un poco de helado. Fue una gran noche”, le comentó Brady a la revista GQ por aquel entonces.

Ese mismo año, llegó el primer hijo de la pareja: Benjamin y, tres años después, Vivian Lake. Junto a John Edward Thomas, el primogénito del deportista, formaron una familia ensamblada. Mientras que la modelo se retiró de las pasarelas en 2015, su marido lo hizo de las canchas el año pasado, cuando ella le mostró todo su apoyo y admiración a través de las redes sociales. “Cuando te conocí hace más de 15 años, no sabía nada sobre fútbol, pero animarte y verte hacer lo que más te gusta me hizo aprender sobre este maravilloso juego hasta el punto de creer seriamente que sabía más que los árbitros”, comenzó relatando la rubia a principios de febrero de 2022.

“Siempre tuvimos una lista de reproducción especial de campeones para cada viaje de camino al juego. Como familia, siempre oramos por vos, celebramos y apoyamos, gritamos en cada victoria y sufrimos con las derrotas. Estoy asombrada por tu dedicación y por todo lo que lograste. Amás lo que haces y dejás un legado que es un hermoso ejemplo para las generaciones futuras. Sos la persona más dedicada, enfocada y mentalmente fuerte que jamás haya conocido”, continuó.

Tom Brady y su familia en su despedida de la NFL @gisele - @gisele

Por otro lado, reflexionó: “Nunca te quejaste a lo largo de los años de todos los moretones, dolores y molestias. Simplemente seguiste enfocándote en tu objetivo de salir y ser el mejor líder que había para todos tus compañeros de equipo”. Por último, Bündchen habló de los planes a futuro: “Sé lo emocionado que estás por el próximo capítulo de tu vida. Verte trabajar tan duro en tu carrera futbolística y ver la dedicación que ahora estás poniendo en todos tus nuevos emprendimientos es increíblemente inspirador. No hay nada que no puedas lograr. Siempre estuve para vos, lo sabés, y estoy tan emocionada como vos por lo que depara el futuro”.

Días después, el deportista le devolvió el gesto cuando le dedicó un tierno posteo por su aniversario. Junto a una fotografía retro de su boda, el mariscal de campo escribió: “Hace 13 años, ambos dijimos ‘Sí, acepto’ y sos lo mejor que me pasó en la vida. Te amo más ahora de lo que podría haber imaginado. Sos la mejor madre y esposa y apoyo en el mundo y tengo la bendición de tenerte”. Luego agregó una frase en el idioma natal de su esposa: “Te amo muito, meu amor” (Te amo mucho, mi amor). Feliz aniversario”.

Crisis y separación

A pesar de las declaraciones de amor, al cabo de unos meses los rumores de crisis entre ellos comenzaron a sonar fuerte. Rumores que fueron confirmados a finales de octubre cuando ambos volvieron a recurrir a sus redes para dar la noticia. Tras aclarar que tomaron la decisión después de “pensarlo mucho”, la estrella de la NFL advirtió: “Estamos bendecidos con dos hermosos niños que continuarán siendo el centro de nuestro mundo. Continuaremos trabajando juntos como sus padres para darles el amor y la atención que se merecen”, mientras ella coincidía en que el bienestar de los niños eran lo más importante.

Tom Brady junto a Gisele Bündchen en el partido final de la NFL Captura

Si bien ninguno de los dos habló de los motivos, las especulaciones se pusieron en marcha. Las idas y vueltas de Brady respecto a su retiro profesional (el histórico quarterback se despidió de la NFL en febrero de 2022, pero días más tarde anunció su regreso para formar parte de una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers) habrían sido el gran desencadenante de la ruptura. Estas versiones que se basaban en un supuesto ultimátum de Bündchen para Brady (si su carrera en el fútbol americano continuaba, sería el fin de su matrimonio) fueron inmediatamente desmentidas por la modelo. “Los matrimonios no se construyen ni se rompen de la noche a la mañana, tarda años en suceder”, dijo en diálogo con Vanity Fair.

Y tras asegurar que siempre apoyó a su ex, incluso ahora que ya no estaban juntos, aclaró: “Si hay una persona que quiero que sea la más feliz del mundo, es él, créanme. Quiero que logre y conquiste. Quiero que todos sus sueños se hagan realidad, de verdad, desde el fondo de mi corazón”.

Respecto a cómo fue separarse después de 13 años de amor, expresó que fue un proceso paulatino y también doloroso . “Es como una muerte y un renacimiento”, señaló mientras advertía que en el último tiempo ambos buscaban cosas diferentes y que por esto habían dado fin a su relación. “Buscábamos cosas diferentes y tuvimos que tomar una decisión. Eso no quiere decir que no ame a la persona (...). Para que seas auténtico y realmente vivas la vida que querés, debés tener a alguien que pueda encontrarte en el medio. Es un baile, un equilibrio. Cuando amás a alguien, no lo metés en una cárcel, (...) lo liberás para que sea quien es”, concluyó.

¿Nuevo amor?

Un mes después de anunciar su divorcio, Bündchen fue portada de todos los medios por unas fotografías que la mostraban muy cerca de otro hombre durante unas vacaciones en Costa Rica. El nuevo candidato en cuestión era su instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Las primeras imágenes de Gisele Bündchen y su instructor Joaquim Valente en Costa Rica Backgrid/The Grosby Group

Una cena en el reconocido restaurante Koji, en el paradisíaco pueblo de Santa Teresa, encendió las sospechas. Sin embargo, la presencia de los hijos de ella y un amigo de Valente no terminaba de confirmar que se tratara de una cita romántica. Fue el sitio brasileño Purepeople quien informó que la pareja está saliendo desde hacía un tiempo. “Creo que cuantas más herramientas tengamos en nuestra caja de herramientas, mejor es. Me siento más fuerte, con más confianza y empoderada desde que empecé a practicar la defensa personal. Creo que es una habilidad importante para todos, pero especialmente para nosotras las mujeres. Gracias a los hermanos Valente por hacer que el entrenamiento sea tan divertido”, había expresado días antes la modelo en su Instagram mientras compartía imágenes de sus habilidades de lucha.

En mayo de este año, Gisele Bundchen fue fotografiada haciendo paddleboard con Joaquim Valente en Miami Grosby Group - Mega/The Grosby Group

A pesar de que nunca confirmó tener un vínculo sentimental con su instructor, las continuas salidas, cenas y tardes de entrenamiento continuaron alimentando las sospechas. Nacido en Río de Janeiro, Valente vive en Miami desde 2007 y junto a sus hermanos, Pedro y Gui, dirige la escuela de jiu-jitsu Valente Brothers.