Después de arrasar con su gira por todo Estados Unidos y México y mientras se prepara para desembarcar en Sudamérica, Taylor Swift presentó su concierto hecho película en Los Ángeles. La avant premiere , que contó con figuras invitadas y cientos de fanáticos, tuvo lugar en el AMC The Grove 14, un centro comercial al aire libre.

Taylor Swift: The Eras Tour incluye imágenes de tres de los shows que la cantante dio en el SoFi Stadium en agosto y tiene una duración de 2 horas y 48 minutos, aproximadamente media hora menos que su show en vivo. Si bien hay algunas canciones que no fueron incluidas en este material, hay dos bonus track sorpresa como “Our Song”, un tema de su álbum debut homónimo de 2006, y “You’re Own Your Own Kid”, uno de su disco más reciente, Midnights.

Taylor Swift posando en la premiere de Taylor Swift: The Eras Tour, una película que muestra parte de su gira mundial que batió todos los récords. El film llega a los cines en todo el mundo mañana MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La intérprete de “Shake It Off” llegó alrededor de las 17.30 y entró por una puerta lateral mientras sus seguidores corrían a verla. Minutos después, salió para posar ante la prensa y sacarse selfies con quienes no consiguieron lugar y se encontraban detrás de las vallas.

La cantante deslumbró con un voluminoso vestido con cola de Oscar de la Renta. Los recortes florales dejaban ver parte de su piel, volviéndolo mucho más glamoroso. Taylor completó la propuesta con sandalias con pulsera al tono MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Swift completó este look Cenicienta con un peinado corte bob falso; lo que hizo que muchos fanáticos pensaran que se había cortado el cabello para la gran noche VALERIE MACON - AFP

Los fanáticos con entradas esperaron adentro del centro comercial mientras que los menos afortunados se quedaron afuera entonando sus canciones favoritas. Al menos tuvieron la suerte de saludar a su ídola en persona, a quien le pidieron selfies y autógrafos John Shearer - Getty Images North America

Súper amorosa, la propia Taylor fue la encargada de sacar las selfies y recorrer de principio a fin las vallas para que todos se vayan con un recuerdo John Shearer - Getty Images North America

Además de los miles de fanáticos que se acercaron al lugar, la cantante contó con la compañía de varios amigos del medio, quienes estuvieron presentes y disfrutaron de esta puesta antes de su llegada a los cines.

La actriz Molly Sims fue una de las invitadas de la noche VALERIE MACON - AFP

¡Soy tu fan! Para demostrar su fanatismo y gran apoyo, Sims eligió un vestuario acorde a la ocasión: un pantalón de pailette en negro, un blazer al tono y una remera estampada con las distintas Taylor a lo largo de su carrera VALERIE MACON - AFP

Mariska Hargitay también pasó por la alfombra roja de Taylor Swift: The Eras Tour Concert Movie MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La productora y actriz de Law & Order eligió un atuendo más casual para ser parte de la proyección. Su original tapado con plumas en las mangas y espalda se llevó todas las miradas VALERIE MACON - AFP

Una de las grandes figuras de la noche fue Beyoncé. La cantante se mostró muy feliz de acompañar a su colega en este momento tan especial de su carrera y disfrutó del estreno desde la primera fila junto a ella, en donde rieron juntas y comieron pochoclo.

“Estoy tan contenta de no saber nunca cómo habría sido mi vida sin la influencia de Beyoncé”, escribió Swift en sus redes una vez terminado el evento mientras compartía un video de ellas en el interior de la sala. Tras elogiar su generosidad de espíritu, resiliencia y versatilidad, Taylor hizo hincapié en cómo la exintegrante de Destiny’s Child le enseñó a romper las reglas y desafiar las normas de la industria. “Ella ha sido una guía a lo largo de mi carrera y el hecho de que apareciera esta noche fue como un verdadero cuento de hadas”, concluyó.

Beyoncé y Taylor Swift posaron juntas antes de entrar a la sala. La cantante de "Run the World" impactó con un catsuit de LaQuan Smith que se destacaba por tener una coraza cromada en el frente. Las gafas de sol completaron su look futurista John Shearer - Getty Images North America

La actriz Shelby Young también desfiló por la alfombra de Taylor. Ella apostó por el color con un vestido manga larga de plush en fucsia. La actriz de Wild Child sumó unas sandalias y una cartera en forma de corazón en tonos pastel MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Taylor Swift posó con Sam Wrench, el director a cargo de este proyecto MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¡Viva el rey!

Con fechas vendidas hasta mediados de 2024, Luis Miguel sigue recorriendo el mundo con su gira. El cantante volvió a protagonizar una noche inolvidable en el Kaseya Center de Miami, ante una multitud. El viernes 13 de octubre volverá a subirse al escenario con todo su repertorio para un segundo concierto.

Luis Miguel volvió a demostrar por qué es el rey en el Kaseya Center de Miami Alexander Tamargo - Getty Images North America

Irreconocible

Angelina Jolie, en plena grabación junto a sus compañeros de elenco Backgrid/The Grosby Group

Angelina Jolie regresó a los sets con un nuevo proyecto. La actriz se pondrá en la piel de la icónica cantante de ópera Maria Callas en la biopic Maria del director chileno, Pablo Larraín. Las primeras imágenes del rodaje en París ya están dando la vuelta al mundo y han sorprendido a más de uno.

Con un aspecto elegante propio de los años 50, la actriz se mostró irreconocible detrás de unos llamativos anteojos y una melena canosa. Esta película está pautada para 2024 y explorará la vida de la legendaria, icónica y controversial cantante, a veces definida como la diva original.

Angelina Jolie irreconocible en la piel de la estrella de ópera Maria Callas. La biopic surge en el marco de su centenario, que será celebrado el próximo 2 de diciembre Best Image/The Grosby Group

En esta imagen, se ve a la actriz acompañada por su hijo Pax en el rodaje que se está llevando a cabo en París. El joven está ayudando en el set Best Image/The Grosby Group