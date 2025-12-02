LA NACION

En fotos: del osado look de Zoe Saldaña a la sorpresa que reveló Sienna Miller en una alfombra roja

La protagonista de Avatar: fuego y cenizas llevó un gran tajo a la première del film, donde también estuvieron Billie Eilish, Miley Cyrus y James Cameron. Mientras tanto, los British Fashion Awards trajeron buenas noticias

US actress Zoe Saldaña attends the premiere of Disney's "Avatar: Fire and Ash" at the Dolby theatre in Hollywood, California on December 1, 2025.
La actriz Zoe Saldaña estuvo presente en los British Fashion Awards
En la avant première de Avatar: fuego y cenizas que tuvo lugar en el Teatro Dolby de Hollywood, Zoe Saldana se distinguió por su osadía. La actriz deslumbró en la alfombra roja con un diseño de Saint Laurent Resort 2026 en color verde, con un tajo que dejó al descubierto hasta el hueso de su cadera
Al estreno de Avatar: fuego y cenizas no quiso faltar nadie: no solo los protagonistas y los creadores de la nueva entrega circularon por la alfombra roja, sino que se hicieron presentes otras tantas figuras del mundo del espectáculo. Así, Billie Eilish no se privó de pasar a saludar a su amigo, el cineasta James Cameron y a su esposa, Suzy Amis
El director canadiense fue la gran estrella durante la presentación de la tercera entrega del mundo Avatar. Entusiasmado, durante la semana aseguró que su idea es hacer "una serie antológica animada que transcurra esencialmente en ese mundo", por lo que habrá mucho más
Sigourney Weaver, otra de las estrellas de la saga, apareció con un look sastrero: una chaqueta celeste con detalles en plata, camisa blanca y pantalones negros
Miley Cyrus llegó al evento junto a su novio, el cantante Maxx Morando. La artista no solo canta "Dream as one", el tema principal de Avatar: Fuego y cenizas, sino que además lo coescribió. Su nombre ya suena para los Oscar
Para estar a la altura de la gala, Cyrus eligió un impactante vestido negro strapless cubierto de lentejuelas negros con una gran cola de tul creación de Gucci
Sin embargo, lo más comentado de Cyrus no fue su outfit ni su estilo, sino el anillo de diamantes brillante que llevó en la mano izquierda y que avivó los rumores sobre una pronta boda con su amor
Sienna Miller eligió la gala de los British Fashion Awards que se realizó en Londres para dar la última gran primicia sobre su vida: está embarazada. La actriz y cantante de 43 años lució su pancita detrás de un ligero, etéreo y transparente vestido de tul blanco, de Givenchy. Miller y su pareja, el actor Oli Green, ya tienen un hijo en común
Sienna Miller estuvo en la velada acompañada por su pareja, Oli Green. Ambos confirmaron su romance en una fiesta de Vanity Fair en febrero de 2022, luego de haber sido sorprendidos juntos en varias oportunidades
Otra figura que eligió la alfombra azul de los British Fashion Awards para contarle al mundo que será mamá es Ellie Goulding. La cantante británica -madre de un niño de cuatro años- espera su primer hijo con el actor estadounidense Beau Minniear. Para la ocasión, eligió un look total black
Cate Blanchett, una de las actrices más elogiadas en sus apariciones en las alfombras rojas, se dejó ver glamorosa en un vestido largo realizado a medida de Givenchy
Si Sharon Stone buscó llamar la atención, lo logró. La siempre radiante actriz recibió el Premio a la Mejor Realización en los Fashion Awards 2025 luego de desfilar por la alfombra roja con un traje marfil ideado por Brunello Cucinelli coronado por un abrigo de piel sintética. Junto a ella, el diseñador de la pieza
La actriz y modelo Emily Ratajkowski se guió por la idea de que más es menos: optó por un vestido corto en negro que coronó con una pequeña capa
El empresario del mundo de la moda nacido en Sudáfrica Adrian Joffe posó con una gran sonrisa junto a la imponente actriz británica Gwendoline Christie
La actriz Kim Cattrall y su novio, Russell Thomas, eligieron ir a la gala engamados: los dos vistieron traje, aunque ella lo coronó con una chalina blanca y él con un moño
Lily Allen fue por el estilo vintage: la cantante se lució en un vestido dorado inspirado en un diseño de Valentino con detalles en encaje, mangas largas y una extensa cola. Para cortar el look monocromático llevó sandalias rojas
