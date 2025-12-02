En fotos: del osado look de Zoe Saldaña a la sorpresa que reveló Sienna Miller en una alfombra roja

En la avant première de Avatar: fuego y cenizas que tuvo lugar en el Teatro Dolby de Hollywood, Zoe Saldana se distinguió por su osadía. La actriz deslumbró en la alfombra roja con un diseño de Saint Laurent Resort 2026 en color verde, con un tajo que dejó al descubierto hasta el hueso de su cadera

VALERIE MACON� - AFP�