En fotos: del osado look de Zoe Saldaña a la sorpresa que reveló Sienna Miller en una alfombra roja
La protagonista de Avatar: fuego y cenizas llevó un gran tajo a la première del film, donde también estuvieron Billie Eilish, Miley Cyrus y James Cameron. Mientras tanto, los British Fashion Awards trajeron buenas noticias
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
- 2
Brigitte Bardot volvió a salir al cruce de las especulaciones sobre su salud: “Les envío mi cariño a todos”
- 3
El fuerte descargo de Lissa Vera después de los dichos de Virginia da Cunha sobre su salida de Bandana
- 4
Chechu Bonelli cruzó a Ivana Figueiras tras su descargo en redes: “Me parece un jueguito de adolescentes innecesario”