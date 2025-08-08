En fotos: del pícaro gesto de Hilary Swank al look playero de Naomi Campbell

Hilary Swank sigue disfrutando de sus días en Italia. La ganadora del Oscar se instaló en Forte dei Marmi junto a su esposo Philip Schneider y sus pequeños gemelos Aya y Ohm y allí divide sus días entre la playa, los paseos en familia y los parques infantiles. Lejos del ruido de la ciudad, la actriz descansó a la sombra y se relajó con el sonido del mar

