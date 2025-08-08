LA NACION

En fotos: del pícaro gesto de Hilary Swank al look playero de Naomi Campbell

La estrella de Hollywood sigue de vacaciones con su familia en Italia, mientras tanto la exmodelo deslumbró en la arena de Ibiza

Hilary Swank se dejó ver muy relajada durante sus vacaciones familiares en Italia
Hilary Swank sigue disfrutando de sus días en Italia. La ganadora del Oscar se instaló en Forte dei Marmi junto a su esposo Philip Schneider y sus pequeños gemelos Aya y Ohm y allí divide sus días entre la playa, los paseos en familia y los parques infantiles. Lejos del ruido de la ciudad, la actriz descansó a la sombra y se relajó con el sonido del mar
Luego del día de playa, la actriz no dudó en sacarse el traje de baño y desfilar envuelta en una toalla blanca y con una sonrisa pícara por las areas comunes del exclusivo hotel donde se alojó
Swank y una típica postal familiar playera: debajo de una sombrilla, con los bolsos desparramados a la sombra, ella y su marido se disponen a jugar a la pelota paleta mientras los niños se divierten con la arena
Naomi Campbell eligió las playas de Ibiza para relajarse al sol. La supermodelo, de 55 años, se dejó ver con un look muy jovial: una bikini batik en blanco y negro, una falda blanca con encaje, una gorra de beisbol y lentes oscuros. El año pasado, Campbell anunció su retiro de las pasarelas. “No puedo, soy demasiado mayor. Es demasiado para mí”, aseguró luego de su última aparición en la Met Gala
En la recta final de su embarazo, Rihanna se mostró espléndida en las calles de Beverly Hills: eligió English Rabbit para sumar algunas prendas más al guardarropas de su bebé. La cantante lució muy cómoda en una musculosa blanca, un blazer azul oversize y unos amplios pantalones cargo. Para completar el look sumó joyas doradas, una gargantilla, lentes de sol y un bolso Gucci
Katie Holmes y Joshua Jackson siguen generando expectativas entre los fans de Dawson´s Creek en las grabaciones de Happy Hours. El miércoles pasado, los actores -quienes fueron pareja en la ficción y también en la vida real- fueron fotografiados en pleno set, en Nueva York
Willem Dafoe dijo presente en la sesión de fotos previa al estreno de The Birthday Party, en la edición número 78 del prestigioso Festival Internacional de Cine de Locarno
Willem Dafoe posa en la sesión de fotos de The Birthday Party junto al director del film, el español Miguel Angel Jimenez, y la actriz Emma Suarez
