Qué estrella de Karate Kid “despreció” la propuesta de unirse a la saga Cobra Kai: “Decepcionante”

La saga de películas de Karate Kid marcó a toda una generación, pero también sirvió para lanzar a la fama a varios de sus protagonistas. Muchos de ellos aceptaron formar parte de Cobra Kai, la serie que retoma la historia principal, pero, según confirmaron los productores, hubo una actriz que “despreció” la propuesta.

La temporada final de la serie fue un tesoro lleno de sorpresas para los fanáticos de la saga, pero hubo una gema que los productores no pudieron brindarles. Y, al respecto, aseguraron que se sintieron “muy decepcionados”.

Josh Heald, quien creó la serie junto a Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, le dijo a Entertainment Weekly que quería que la dos veces ganadora del Oscar, Hilary Swank, la actriz que interpretó a Julie Pierce en la película de 1994 Karate Kid 4: la nueva misión , apareciera en la sexta y última temporada.

Pat Morita y Hilary Swank en una escena de Karate Kid 4: la nueva misión

“Nos pusimos en contacto con ella desde el principio, antes de comenzar a grabar la temporada, para ver si había alguna posibilidad de que apareciera”, reveló Heald. “Teníamos una idea de cómo podría entrar en esta historia sin tener que comprometerse con 10 episodios o algo así”, relató.

“Lo único que pretendíamos era presentarnos y contarle cuál era nuestra idea”, continuó. Pero no hubo caso; desafortunadamente para ellos y para los fanáticos, no consiguieron su objetivo.

“ Fue muy respetuosa, pero nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos y abrirnos como solemos hacer cuando recuperamos personajes del legado ”, dijo Heald, que junto a los productores consiguió que Elisabeth Shue, la protagonista femenina de la primera película, hiciera un cameo en la última temporada.

En la cuarta película de la saga, Swank interpretó a Julie Pierce, la nueva aprendiz del Señor Miyagi

Heald intentó ser políticamente correcto a la hora de contar lo ocurrido, pero no pudo evitar que quedara flotando el aire la sensación de que Swank se mostró algo altiva. “Simplemente nos dejó en claro que estaba en una posición en la que no tenía necesidad ni el deseo de regresar a la franquicia, ya que recientemente había dado la bienvenida a sus gemelos y estaba en producción en otros proyectos”, explicó.

Por eso, la actriz declinó “respetuosamente” la idea e incluso no quiso prestarse “a una simple reunión” , indicó Heald. “Ella no quería que nos tomáramos la molestia de volar hasta su casa y sinceramente hacerle saber que lo habíamos pensando, porque simplemente no estaba lista para hacerlo en ese momento”, añadió.

Según revelaron los creadores de Cobra Kai, la actriz ni siquiera accedió a reunirse con ellos para discutir su participación en la serie

De todos modos, aunque Cobra Kai haya terminado, el productor aseguró que todavía alberga la esperanza de que Swank repita su personaje en proyectos futuros de la saga. “Es una gran parte del universo Miyagi que aún sigue vigente”, señaló.

“ Para nosotros, fue un poco decepcionante porque nos gusta contar con todos; pero al mismo tiempo, no sacrificamos ninguna historia importante que ya habíamos desarrollado ”, continuó Heald. “Es un fruto más de la vid por si podemos revisitar este universo en el futuro”, indicó.

Si bien Elisabeth Shue terminó accediendo a regresar al universo de la saga, antes de hacerlo explicó públicamente los motivos que la llevaron a meditar profundamente la propuesta. Durante una mesa redonda en MegaCon Orlando, que se llevó a cabo el domingo 9 de febrero, Shue, de 61 años, admitió que estaba “un poco preocupada” por volver a interpretar a Ali Mills, pero que se sentía “muy honrada de haber sido incluida finalmente en la familia Cobra Kai“.

Elisabeth Shue y Ralph Macchio, los protagonistas de la primera película de Karate Kid Archivo

Cobra Kai, que se desarrolla más de 30 años después de la película original -que se estrenó en 1984-, sigue basándose en la rivalidad entre dos expertos en artes marciales: Johnny y Daniel. En Karate Kid, Ali (Shue) es el interés amoroso tanto de uno como del otro. Ahora, en la serie, su personaje se gana la vida como cirujana pediátrica, vive en Denver y está casada con un oncólogo llamado Gregory Schwarber y volverá a la vida de sus novios de la adolescencia para cumplir una difícil misión: unirlos.

En MegaCon, Shue reveló que desde que comenzó la serie de Netflix se preguntaba si alguna vez volvería a interpretar su papel y agregó: “ En realidad, al principio estaba un poco preocupada por participar del programa, porque no me gustaba la forma en que habían eliminado a mi personaje en Karate Kid 2 “.

El personaje de Shue no apareció en la segunda película, y solo se hace referencia a Ali en una línea: cuando Daniel menciona que habían roto. “Acepté cuando los creadores de la serie me dijeron que podíamos hablar de lo que pasó, de la verdad real. Se trata de la reivindicación de Ali ”, indicó. Y agregó: “Necesitábamos eso. Sin Ali, no existiría Karate Kid y no habría Cobra Kai”.

Shue reveló que no se sintió cómoda con el tratamiento que le dieron a su personaje dentro de la saga Grosby Group

En una carta escrita a los fans, Heald, Hurwitz y Schlossberg, dijeron que querían que el programa terminara según las reglas con las que se viene rigiendo la saga desde sus inicios. Allí, compartieron que su “objetivo desde el primer día” era poder contar la historia de cada personaje de principio a fin de la forma en que lo imaginaron

Con respecto a Shue, gracias a su papel en Karate Kid y a su participación en la saga de Volver al futuro, se convirtió en una de las actrices jóvenes más importantes de su generación.