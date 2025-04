En fotos: Diego Peretti y Federico D´Elía recibieron el apoyo de varios amigos en el teatro, pero una ausencia llamó la atención

Diego Peretti y Federico D´Elía realizaron una función de prensa de El jefe de mi jefe, la adaptación teatral de Jack McNamara de The Boss of it All, film de 2006 del controvertido cineasta danés Lars Von Trier. El espectáculo cuenta con la dirección de Javier Daulte y la producción de Pablo Kompel, Ricardo Hornos y Adrián Suar. Ariadna Asturzzi, Juan Isola, Cristian Jensen y Andrea Lovera completan el elenco

Gerardo Viercovich - LA NACION