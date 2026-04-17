Federico D’Elía contó por qué la vuelta de Los simuladores está casi descartada: “No somos un grupo fácil”

Pasaron 25 años del estreno de Los simuladores y sus fanáticos todavía no se dan por vencidos: aún tienen la esperanza, tal como alguna vez se anunció en 2022, de volver a ver en acción en la pantalla grande a Santos, Lamponne, Ravenna y Medina. Sin embargo, luego de varias idas y vueltas, el proyecto quedó paralizado. Anoche, sentado en el living de Otro día perdido, Federico D’Elía explicó por qué la vuelta está casi descartada. “No somos un grupo fácil”, confesó.

Luego de hablar de su presente laboral —protagoniza junto a Diego Peretti la obra El jefe del jefe—, de su amor por Estudiantes de la Plata, y de sus inicios en el mundo de la actuación, D’Elía hizo referencia al suceso televisivo de Los simuladores, donde dirigido por Damián Szifron compartió elenco con Peretti, Alejandro Fiore y Martín Seefeld.

Federico D’Elia interpretó al personaje de Mario Santos en Los simuladores Telefe

“¿Alguna vez imaginaste que ibas a terminar siendo un personaje tan emblemático? Yo supongo que la gente te grita ‘Santos’ todavía por la calle”, quiso saber Mario Pergolini. “Todos los días. Es increíble eso. A mí me cuesta mucho vivirlo de la manera en la que lo vive la gente. Yo tengo los pies muy sobre la tierra. Pero sé que pasó lo que pasó”, explicó sobre el fanatismo que generó el programa.

Cuando Pergolini le preguntó si en la época en la que salió al aire se vivía de la misma manera, D’Elía lo usó de ejemplo. “Vos lo veías. Vos le dabas bola y hablabas mucho del programa en la radio. Yo prendía la radio para escucharte hablar del programa al otro día”, recordó. “Amaba ese programa. Claro que sí”, avaló el conductor.

Federico D'Elia, Diego Peretti, Damián Szifron, Alejandro Fiore y Claudio Rissi, durante las grabaciones de Los simuladores

“Fue brillante”, intervino Agustín Rada Aristaran desde su lugar. “Sí”, coincidió el actor. “Y hay algo inexplicable y es que hoy seguimos hablando de veintipico de años de Los simuladores e hicimos 23 capítulos en total. O sea, nada”, sumó. “Es como El Zorro”, comparó Pergolini.

Luego de recordar el éxito del programa, Pergolini señaló que el público todavía pide que Los simuladores vuelvan y que salga la película. “No somos un grupo fácil”, se atajó D’ Elía entre risas. “¿Pero sale o no sale?”, preguntó Evelyn Botto. “No, no sale”, confirmó el actor y de fondo se escuchó el lamento del conductor. “Iba a salir. Estaba todo para que salga, pero la vida misma”. “Yo casi junto a Los Redondos una vez. No lo logré, por supuesto. ¿Querés que me meta ahí también?”, se ofreció Pergolini. “Que hagan la banda de la película”, cerró D´Elía.

“Una situación complicada”

El anuncio de un regreso que finalmente no verá la luz... por lo menos por ahora

Pese a que el pedido de los fans siempre está, durante los últimos años cada uno de los protagonistas de la serie relativizó o le puso un “pero” al regreso del cuarteto de socios que resolvía las situaciones más complicadas con el arte de la simulación. En agosto de 2024, Peretti explicó que el proyecto presentaba varios obstáculos.

“Está el guion, lo leí y está muy bueno. Tiene el acuerdo de los cuatro”, dijo Peretti. “Hace ya un año y medio teníamos todo planificado para hacerla durante este año. Mis otros proyectos los ordené de acuerdo a filmar este año la película”, había afirmado por entonces en una entrevista con Dante Gebel en Dante de 10 por Radio 10, dando a entender que el regreso de Los simuladores tenía prioridad absoluta en su agenda.

El plan original preveía que la película se estrenara en 2024. Luego se pospuso la filmación para el primer semestre de 2024, con el objetivo de estrenar la película en 2025. Pero eso tampoco sucedió, por lo que el proyecto quedó totalmente frenado.

Los simuladores, un éxito que los fans no olvidan archivo

Por otra parte, en 2023, Szifrón, en una entrevista con este medio, comparó el proyecto con “una tabla de operaciones con todos los órganos afuera del cuerpo”, subrayando la complejidad de llevar a cabo una película basada en una serie tan celebrada. “La gran pregunta que todos nos hacemos es para qué se vuelven a juntar después de veinte años, en un mundo que evolucionó”, comentó el director, y destacó: “Es un proyecto precioso porque, por un lado, es como la vuelta al barrio, y por el otro tiene un riesgo descomunal”, reconociendo las enormes expectativas que rodean su regreso.