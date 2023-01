En fotos: el saludo de Ricardo Darín a los fotógrafos en Nueva York y los días de playa de Soledad Fandiño en Miami

escuchar

Dos días después de celebrar su cumpleaños número 66, Ricardo Darín fue retratado saludando muy amablemente a los fotógrafos en las calles de Nueva York . El actor se encuentra en plena vorágine por la temporada de premios gracias al éxito de Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre que coprotagoniza junto a Peter Lanzani que ganó el Globo de Oro a la mejor producción de habla no inglesa.

El próximo martes 24 es un día clave para el film de Mitre, ya que se darán a conocer las nominaciones al Oscar y se revelará si quedó en el quinteto final. Por lo pronto, sí integra la lista de películas preseleccionadas a una candidatura junto a Corsage (Austria), Close (Bélgica), Saint Omer (Francia), Return to Seoul (Camboya), Holy Spider (Dinamarca), Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Pakistán), EO (Polonia), Decisión de partir (Corea del Sur) y Cairo Conspiracy (Suecia).

El martes 10, cuando Argentina, 1985 obtuvo el Globo de Oro, Darín subió junto a Mitre al escenario del Beverly Hilton. El director agradeció el premio a la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood y a su equipo: “Estoy muy feliz de estar aquí. Le quiero dedicar este premio al equipo, a los productores, a los que no pudieron estar acá, a los actores que están viéndolo desde Argentina. Tengo el gran privilegio de estar junto al gran actor Ricardo Darín. Les dedico este premio a todos los que lucharon por la democracia; creo que la democracia es algo por lo que debemos seguir luchando”, expresó, mirando al protagonista y productor de la película, que se encontraba a su lado.

Posteriormente, fue el mismo Darín quien tomó el micrófono. En castellano, le dedicó el premio a todos los argentinos y e hizo referencia a otro gran triunfo reciente : “Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este galardón. Los quiero. Y para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría“, señaló, en alusión a la consagración de la selección de fútbol en el Mundial de Qatar. Argentina, 1985 relata el desafío que afrontó el fiscal Julio César Strassera junto a Luis Moreno Ocampo y un grupo de jóvenes colaboradores en el histórico Juicio a las Juntas. La película se estrenó en los cines argentinos el 29 de septiembre (ahora se encuentra disponible en streaming, en Amazon Prime Video) y se convirtió en un éxito nacional cuando en menos de dos semanas superó el medio millón de espectadores.

El actor Ricardo Darin es visto en la ciudad de Nueva York, en plena temporada de premios Splash News/The Grosby Group

Asimismo, Darín fue noticia estos días por un video que se volvió viral tras la entrega de los premios Globo de Oro. El actor se acercó a la zona de prensa para dialogar con diferentes medios de comunicación y una periodista de la TV Network decidió indagar sobre algunas costumbres del protagonista de Nueve Reinas, quien puntualizó en la gastronomía del país y cómo su mujer Florencia Bas es una especialista en ese rubro.

“¿Qué plato le recomendarías a cualquier gringo (estadounidense) de la cocina argentina”, comenzó la periodista y recibió una respuesta inesperada: “ No se lo puedo recomendar a ningún gringo porque no van a tener la oportunidad de probar ninguno de los platos que hace mi mujer. Ella cocina como los dioses. Todo lo que toca lo convierte en la versión más elevada de ese mismo plato ”, declaró el actor.

En los galardones de la Academia, la Argentina ganó la estatuilla dorada en dos ocasiones: en 1986 lo obtuvo La historia oficial de Luis Puenzo, y en 2010, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella . La última vez que nuestro país compitió en los premios fue en 2015 con Relatos salvajes, de Damián Szifrón, película que se llevó el BAFTA al año siguiente.

Soledad Fandiño, de 40 años, en Miami Beach, Florida; la actriz argentina disfrutó de un día de playa con tiempo soleado Splash News/The Grosby Group

En cuanto a otras figuras que fueron retratadas por los paparazzi en las últimas horas se encuentran Soledad Fandiño disfrutando de las playas de Miami y, entre otras personalidades, la modelo Gisele Bündchen quien, tras su divorcio del jugador de fútbol americano, Tom Brady, ya no se oculta con su nueva pareja: el instructor de jiu-jitsu, Joaquim Valente.

Gisele Bündchen con su instructor de jiu-jitsu, Joaquim Valente, corriendo juntos. Aunque la pareja ha afirmado ser 'solo amigos', la top model viajó a Costa Rica nuevamente, siendo vista aquí con el instructor de fitness brasileño Backgrid/The Grosby Group

El sitio brasileño Purepeople informó que la pareja está saliendo desde hace un tiempo . Aunque no está claro cuándo empezó el posible romance, sí se sabe que Bündchen y Valente hicieron una sesión fotográfica para la revista Dust en la que también participaron los hermanos de él, Pedro Valente y Giu Valente, en 2021.

En Beverly Hills, en tanto, Jennifer Lawrence fue fotografiada durante un relajado paseo con su pequeño hijo, Cy. Tras pasar algún tiempo retirada de la escena, la actriz ha retomado su carrera y aprovecha sus ratos libres para distenderse con el niño de 11 meses, fruto de su relación con el galerista Cooke Maroney.

Jennifer Lawrence, de paseo con su pequeño hijo Cy en un parque de Beverly Hills Backgrid/The Grosby Group

El modelaje también es una profesión de riesgo. Gigi Hadid puede dar fe de esa afirmación: hace algunas horas, fue retratada mientras filmaba un anuncio para una conocida firma de cosméticos sobre unas vigas de metal, suspendida en el aire y tratando de mantener la sonrisa.

Gigi Hadid es vista en el set de una sesión de fotos para Maybelline en la ciudad de Nueva York. Gigi colgaba de una viga de acero en un patio de construcción mientras vestía un chaleco de mezclilla, un top plateado, guantes negros, pantalones tipo paracaídas y tacones plateados TIDNY-249

