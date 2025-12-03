En fotos: la superpanza de Justina Bustos, la cumbre de Casi ángeles y una llamativa ausencia en la gran noche de Lali
La actriz y artista pop recibió el apoyo de sus familiares, amigos y colegas en la avant premiere de su documental en Netflix
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
El fuerte descargo de Lissa Vera después de los dichos de Virginia da Cunha sobre su salida de Bandana
- 2
En fotos: del osado look de Zoe Saldaña a la sorpresa que reveló Sienna Miller en una alfombra roja
- 3
Miley Cyrus sorprendió al mostrar su anillo de compromiso en la premiere de Avatar: Fuego y ceniza
- 4
Chechu Bonelli cruzó a Ivana Figueiras tras su descargo en redes: “Me parece un jueguito de adolescentes innecesario”