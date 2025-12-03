LA NACION

En fotos: la superpanza de Justina Bustos, la cumbre de Casi ángeles y una llamativa ausencia en la gran noche de Lali

La actriz y artista pop recibió el apoyo de sus familiares, amigos y colegas en la avant premiere de su documental en Netflix

Lali brilló en la premiere de su documental Lali: la que le gana al tiempo
Lali tuvo este martes una velada soñada: rodeada de familiares y amigos presentó Lali: la que le gana al tiempo, el nuevo documental de Netflix que muestra la intimidad de su trabajo durante los últimos tres años. En la foto, la estrella del pop posa con Lautaro Espósito, el director del proyecto
Además de llevar adelante el film, Lautaro Espósito es primo de Lali. El joven cineasta tuvo la posibilidad de acceder a toda la intimidad de la artista y en una hora y 14 minutos logró plasmar el detrás de la producción de sus últimos dos álbumes: Lali y No atiendas cuando el demonio llama
Para el evento, Lali desplegó toda su sensualidad con un outfit total black en el que combinó volados, medias bucaneras y tacos altos. En ninguna de las postales de la velada aparece Pedro Rosemblat, su novio
A un mes de la ruptura con Lamine Yamal y tras su debut como actriz en Envidiosa, la cantante Nicki Nicole apareció en el estreno con un look muy urbano
Ale Sergi, amigo y colega de Lali, dijo presente junto a su novia, Cintia Bustamante
Luck Ra, quien compartió gran parte del año con Lali en La Voz Argentina y La Joaqui, amiga de la artista, dijeron presente
Mateo Sujatovich, el líder de Conociendo Rusia, no quiso perderse el estreno
Muy cerca de la fecha del nacimiento de su primera hija, Justina Bustos se acercó hasta el estreno para desearle lo mejor a Lali. La actriz lució feliz su panza de embarazada con un look con una camisa blanca y pantalones a tono
Uno de los encuentros más esperados de la noche: el de Lali y Peter Lanzani. Los excompañeros de trabajo, exnovios y entrañables amigos se pusieron al día durante la sesión de fotos
La productora Majo Riera, mamá de Lali, siempre incondicional junto a la artista
"La admiración que te tengo y lo mucho que te quiero jamás podré ponerlo en palabras". Con esa frase, Nicki Nicole compartió en sus redes sociales las postales de la noche. "Inspiradora", definió a su amiga
Fueron varios los ex Casi Angeles que quisieron compartir con Lali un nuevo logro en su carrera. Andrés Gil, Mery del Cerro y Vico D'Alessandro
Del Cerro también recurrió a las redes sociales para hablar de su amiga. "Qué hermosura toda vos. Tu inteligencia, tu sabiduría y tus pies sobre la tierra siempre y desde siempre", escribió en una historia de Instagram. Al estreno, además, le llevó un ramo de flores
Durante el evento hubo cumbre de ex Casi Ángeles
Cande Vetrano, además de colega, es una de las grandes amigas de Lali dentro de la industria. Y no podía faltar
Juliana Gattas, integrante de Miranda junto a Ale Sergi y compañera de Lali en La Voz Argentina, desplegó todo su histrionismo al momento de los flashes
Con una remera de Bob Marley y lentes de sol, Mercedes Moran pasó por la premiere del documental de Lali
La cantante Taichu, otra de las artistas que compartió su admiración por Lali luego del estreno. "Inspiración pura, mi amor", escribió en su Instagram
El actor Martín Rechimuzzi, el director creativo Pablo Cerezo y el fotógrafo Guido Adler
Feliz, Lali terminó la velada con una gran sonrisa
