Pedro Rosemblat habló de su futura boda con Lali Espósito y planteó una duda

Lali Espósito y Pedro Rosemblat podrían protagonizar el gran evento romántico de 2026: la estrella del pop y el fundador del canal de streaming Gelatina pasarán este año por el altar si consiguen coincidir en una fecha y encontrar un lugar para la boda. Así lo aseguró el propio novio esta mañana.

“Yo estoy contento”, disparó Rosemblat con una gran sonrisa cuando el notero de Desayuno americano lo interceptó y le preguntó por su compromiso con la estrella del pop. “Es una situación obviamente novedosa. Nunca lo hice, ella tampoco, así que con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido”, agregó de inmediato en relación a que pronto se convertirán en marido y mujer.

Lali apareció de sorpresa en Gelatina, mostró su anillo de compromiso y desconcertó a Pedro Rosemblat

Consultado por la propuesta de casamiento y de quién fue la iniciativa, el conductor se diferenció de su famosa futura esposa y optó por la discreción. “Es imposible que yo te lo cuente, amigo. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor”, disparó, sin dejar de sonreír.

“Hay una parte que es pública, que es la que contamos. Sobre todo la que cuenta ella, porque la verdad es que se lleva la marca del interés, ¿no?”, analizó. “Lo que más importa en este caso, a las personas que nos están mirando, es el casamiento de Lali, así que se sabe lo que Lali cuenta públicamente”, reiteró. “Y por ahora lo que contó es eso, que nos vamos a casar”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron su compromiso en redes Instagram (@lali)

“¿Ya hay fecha?”, intentó rescatar un dato el notero. “Estamos ahí”, respondió el creador del canal de streaming Gelatina. “Estamos cerca, me parece”. Cuando el periodista quiso saber si la intención es hacer un evento privado o algo que trascienda con invitación a la prensa, Rosemblat fue tajante: “No creo. Espero que no”.

Al momento de hablar de futuros hijos, fue cauteloso. “Un paso a la vez. No lo sé. Hoy estamos en esta”, explicó. Luego, dejó escapar el momento en el que celebrará el gran evento. “Este año nos vamos a casar. Espero que sea este año si conseguimos fecha, si nos ponemos de acuerdo. Después, “¿quién sabe?”, completó.

“Nos casamos”

Varias celebridades reaccionaron al compromiso de la cantante y el periodista

Fue Lali, tal como señaló Rosemblat, quien anunció el pasado 14 de enero que la pareja se había comprometido. “Nos casamos”, contó en una publicación de Instagram en la que mostró, orgullosa, el anillo de compromiso que recibió de su novio y varias postales de ellos juntos. La joya es una pieza de oro con formato abierto que presenta dos piedras preciosas incrustadas: una de talla circular con apariencia de diamante y otra de corte cuadrado en tono aguamarina.

Romance en puerta

El romance entre la exprotagonista de Casi ángeles y el conductor se volvió público en febrero de 2024. En aquel momento, los jóvenes difundieron sus primeras fotos juntos durante un descanso en la playa.

Lali y Rosemblat están juntos desde 2023 Agencias

Lali reveló que su vínculo con Rosemblat comenzó, a fines de 2023, a través de las redes sociales de una forma espontánea y divertida. “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’. Me cruzaba cosas de él [en redes sociales] y pensaba: ‘Mirá qué piola, qué gracioso que es’”, explicó Lali, en una entrevista que le brindó a Cortá por Lozano, sobre sus primeros intercambios con el periodista de 36 años.

“Yo le hice un comentario picante a algo que él había subido a las redes, algo gracioso. Nos mandamos un par de mensajes, pero en persona nos vimos bastante tiempo después”, recordó en otra oportunidad en diálogo con Moria Casán en su ciclo de streaming. Un día coincidieron en una fiesta. “Yo sabía que él iba a ir a esta juntada, obvio. Lo que no sabía era que él medía 1,90. Yo, que soy canchera, me puse muy nerviosa. Me impactó su porte”, destacó Lali sobre el primer encuentro cara a cara con su futuro marido.

La primera salida pública

Lali Esposito y su novio Pedro Rosemblat, en una salida juntos, que por supuesto atrapó a los fotógrafos Gerardo Viercovich - LA NACION

El 22 de marzo de 2024, Lali y Rosemblat hicieron su primera salida pública y eligieron el estreno de Mejor no decirlo, la obra protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias, para mostrarse juntos, cómplices y muy enamorados. A partir de ese primer paso, la relación fue creciendo y era habitual ver al conductor en los recitales de la cantante, siempre apoyando, cantando y saltando como un fan más.

Para Rosemblat, enamorarse de Lali marcó un antes y un después. “Mirá, a mí me cambió mucho la vida conocerla porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental. Yo soy mucho más neurótico, mucho más enroscado. Me preocupo por cualquier pelotudez y ella es una persona que disfruta la vida permanentemente”, dijo el periodista con admiración en diálogo con Grego Rossello.