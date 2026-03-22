La foto de Lali Espósito y Peter Lanzani que alimentó rumores de un nuevo trabajo juntos

Para la generación 2000, Lali Espósito y Peter Lanzani son de las parejas artísticas que más pasión e ilusión despertaron -y aun despiertan- en el público adulto juvenil que los sigue desde Chiquititas 2006 y Casi Ángeles, en donde justamente fueron novios y que más tarde esa relación ficcional se trasladó al ámbito privado. Aunque en la actualidad son buenos amigos, el sábado 21 se reencontraron y en las redes sociales aquella cena especial no pasó desapercibida para nadie, ya que muchos especularon con un posible trabajo en conjunto.

La noticia surgió cuando Javier Braier, director de casting y representante de actores, reunió a diferentes figuras en una cena que rápidamente revolucionó las redes sociales tras postear en su cuenta de Instagram una foto como testigo.

La foto de la cena que reunió a Javier Braier, Peter Lanzani, Lali Espósito, Carla Peterson, Juan Minujin, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Mercedes Morán y Enzo Vogrincic (Fuente: Instagram/@javierbraier)

En aquella imagen, además de Braier, Lanzani y Espósito, aparecen Carla Peterson, Juan Minujin, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Mercedes Morán y Enzo Vogrincic; sin embargo, todas las miradas se posaron en la cantante pop y el actor, por lo cual los seguidores reaccionaron en la sección de comentarios con diferentes mensajes especulativos acerca de un trabajo idílico entre los dos artistas.

“Lali y Peter en una peli juntos ya @chenetflix”; “Ay, qué lindos, ¿será que se viene un proyecto?”; “Yo sí soy de las que quiere que Lali y Peter vuelvan a hacer algo juntos, una peli, una serie, algo… Y eso define lo mucho que me cuesta soltar las cosas…” y “¿Es el elenco de la peli en la que Lali y Peter son protagonistas?”, fueron algunas de las manifestaciones de los usuarios que desean ver a Espósito y Lanzani en una ficción nuevamente.

Los comentarios de los usuarios sobre un anhelo de ver Lali Espósito y a Peter Lanzani juntos en una ficción (Fuente: Instagram/@javierbraier)

Para muchos no fue casual aquel encuentro, sino con un mensaje subliminal en el trasfondo, ya que el 21 de marzo se cumplieron 19 años del estreno de la primera temporada de Casi Ángeles por Telefe, lo que acrecentó más las ansias de que “Laliter” vuelva a ser una realidad. Es importante recordar que en esa tira diaria nació el ‘shippeo’ entre los dos y que marcó a los espectadores de la serie juvenil de ese entonces.

Más allá de las muestras de cariño hacia Espósito y Lanzani, los seguidores también hicieron presentes sus anhelos de que sería una buena idea crear una película o una serie con todos los actores que aparecen en la foto.

El posteo de Javier Braier (Fuente: Instagram/@javierbraier)

Por su parte, el posteo de Braier acumuló miles de “Me Gusta” y decenas de comentarios. “Nada más fácil que armar este encuentro…”, escribió el anfitrión de la cena. Incluso algunas personalidades del mundo artístico se hicieron eco de la juntada y opinaron al respecto, como Axel Kuschevatzky: “Ese bar mitzvah vale oro” y Paco León: “Buena banda esa”.

Las reacciones de los famosos ante la reunión (Fuente: Instagram/@javierbraier)

Es importante mencionar que hasta el momento no hay una confirmación de que pueda existir un proyecto a futuro que reúna a todo ese elenco. Las versiones se trataron de un ideal en donde los fans de Espósito y Lanzani plasmaron sus intenciones de volverlos a ver en la pantalla chica o en el cine.

El amor que quedó de parte del público hacia ambos artistas siempre da que hablar cada vez que hay una reunión, ya sea de ex Teen Angels o entre amigos del mundo del espectáculo.