En fotos. Los rostros de Reneé Zellweger en su cumpleaños 50

Reneé Zellweger al llegar a los premios ELLE Women In Hollywood en 2014 Foto: Fotos de Archivo

En la alfombra roja del Premio Oscar de 2002. Ese año fue nominada como mejor actriz por su rol en "El Diario de Bridget Jones" Foto: Fotos de Archivo

Reneé Zellweger posa para los fotógrafos cuando llega al estreno de su nueva película dramática, "Cold Mountain", dirigida por Anthony Minghella, el 7 de diciembre de 2003 en Los Ángeles Foto: Fotos de Archivo

Renee Zellweger posa en la alfombra roja al arribar a la 80ª edición anual de los Premios Oscar de la Academia, en febrero de 2008 Foto: Fotos de Archivo

Zellweger en una escena de la película "Chicago" Foto: Fotos de Archivo

Reneé Zellweger asiste al evento Giorgio Armani - One Night Only New York en SuperPier el 24 de octubre de 2013 Foto: Fotos de Archivo

Con Jim Carrey, quien fue su novio, posan en el estreno de la película "Dr. Seuss How the Grinch Stole Christmas", el 8 de noviembre de 2000 en Los Ángeles Foto: Fotos de Archivo

Reneé Zellweger se presenta en el Teatro Delacorte en Nueva York, en 2004 Foto: Fotos de Archivo

Renee Zellweger y George Clooney agradecen a la ciudad de Greenville, por su apoyo a la película "Leatherheads" en la última parada de su gira promocional, en marzo de 2008 Foto: Fotos de Archivo

Renee Zellweger, una de las estrellas de la comedia "The Bachelor" Foto: Fotos de Archivo

En el afterparty del espectáculo "What A Pair!" en Broadway, en el año 2005 Foto: Fotos de Archivo

Reneé Zellweger en Londres el 1 de octubre de 2003 Foto: Fotos de Archivo

Presente en la 71ª entrega anual de los premios Oscar de la Academia en el Dorothy Chandler Pavilion, en Los Ángeles Foto: Fotos de Archivo

Los rostros de Reneé Zellweger en su cumpleaños 50 Foto: Fotos de Archivo

El director alemán Werner Herzog y la actriz estadounidense y miembro del jurado de la Berlinale, Reneé Zellweger, en Berlín el 11 de febrero de 2010 Foto: Fotos de Archivo

Zellweger y el actor británico Hugh Grant posan durante la presentación de su nueva película "Bridget Jones: The Edge of Reason", el 12 de noviembre de 2004, en Berlín Foto: Fotos de Archivo

En la conferencia de prensa para promocionar la película "My one and only" en el 59º festival de cine de Berlinale en Berlín, el 12 de febrero de 2009 Foto: Fotos de Archivo

Durante el rodaje de "My One And Only" Foto: Fotos de Archivo

Renee Zellweger en los premios Directors Guild of America Awards. en Los Angeles, el 1 de marzo de 2003 Foto: Fotos de Archivo

Junto a Richard Gere en el backstage de los Oscar en el Teatro Dolby, el 24 de febrero de 2013 Foto: Fotos de Archivo

La actriz Reneé Zellweger retoma su papel principal en "Bridget Jones: The Edge of Reason" Foto: Fotos de Archivo

Zellweger durante la presentación de la película "Cold Mountain" en el ámbito de la 54 edición del Festival de Cine de Berlín, en febrero de 2004 Foto: Fotos de Archivo

Con gesto de sorpresa en una escena de la película "El diario de Bridget Jones" por la cual fue nominada a un Oscar como mejor actriz Foto: Fotos de Archivo

Rene Zellweger como la chica del coro Roxie Hart en "Chicago" Foto: Fotos de Archivo

La actriz en New York, en septiembre de 1998 Foto: Fotos de Archivo

Fotos de AP, AFP y Reuters / Archivo

Edición Fotográfica de Enrique Villegas