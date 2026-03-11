El romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé: viaje a París, cena romántica y una noche en un hotel de ensueño

Tras días de rumores en redes sociales, fotos ambiguas y silencio por parte de ellos, este miércoles 11 de marzo el futbolista francés del Real Madrid, Kylian Mbappé y la actriz Ester Expósito son los protagonistas indiscutibles de todas las revistas del corazón, que muestran imágenes exclusivas del deportista y la intérprete jugando al bowling o compartiendo cenas, viajes en aviones privados y miradas cariñosas. “Las fotos que confirman su romance”, titula Semana. “La pareja sorpresa del momento”, los define ¡Hola! en el reportaje del interior de sus páginas.

Las primeras pistas sobre un posible romance entre el delantero y la actriz de Elite se remontan al fin de semana último, el del 7 y 8 de marzo, cuando varios testigos aseguran haberlos visto juntos en París, ciudad natal del futbolista. Efectivamente, Mbappé se encontraba en la capital francesa consultando a especialistas sobre la lesión de rodilla que lo tiene apartado de los terrenos de juego. Su ausencia incluso fue comentada por Pep Guardiola.

Este martes, en la rueda de prensa previa al partido de Champions entre el Manchester City y el Real Madrid, al entrenador del equipo británico le preguntaron por Mbappé y su viaje a la capital francesa. “¿Es importante mi opinión sobre que se vaya a París? Según las informaciones, no fue solo. En nuestro club también pasa, creo que no es menosprecio. Pero no soy nadie para opinar sobre eso”, dijo Guardiola.

Mientras, Expósito había sido invitada a una cena en el Louvre, dentro del calendario de eventos por la semana de la moda de París. Según varias publicaciones en redes sociales que incluyen fotos y videos, se encontraron y pasaron tiempo juntos, en actitud muy cercana.

Las fotos publicadas por las revistas este miércoles confirman todas estas informaciones. Semana ha conseguido una serie de imágenes en las que están sentados muy juntos y Expósito “mira embelesada” al futbolista mientras él se ríe. “Hemos podido ver a la actriz y al futbolista del Real Madrid compartiendo una animada cena en la que no dejaron de bromear y charlar de manera desenfadada”, explica. La cita continuó en un bowling parisino y finalizó en el exclusivo hotel Le Royal Monceau, donde entraron por separado. “El precio de las habitaciones va de 1.000 a más de 20.000 euros la noche”, destaca la revista.

Al día siguiente, volvieron a salir del hotel por separado. “Pero cuando Mbappé se metió en el coche que lo estaba esperando para llevarlo al aeropuerto, se vio que Ester estaba sentada en el interior del vehículo”, confirma ¡Hola!, junto a una borrosa imagen de la pareja en el interior del vehículo.

La mecha del romance del que ellos por ahora no se han pronunciado la prendió el bloguero francés Aqababe, quien afirmó en la red social X que la actriz y el futbolista se veían desde hacía algunas semanas: “Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas los vieron ayer en el bar Pullman besándose toda la noche”, aseguró en un tuit. Los testigos los situaron además cenando en un restaurante italiano con vistas a la Torre Eiffel y entrando en el hotel de lujo Le Royal Monceau a la misma hora, aunque por separado, alojamiento del que se los vio salir juntos después para tomar un avión privado de vuelta a Madrid.

El mismo Aqababe publicaba las supuestas fotos de las miradas románticas entre Mbappé y Expósito en la azotea del Pullman (que también es hotel), para ilustrar su exclusiva.

Respecto a las informaciones sobre el encuentro del delantero y la intérprete en Madrid el pasado 25 de febrero, antes de su fin de semana en París, según Vanitatis habría que añadir al menos dos citas más de Ester Expósito y Kylian Mbappé en la capital española. La publicación menciona que el delantero de Real Madrid podría haber pagado en un lugar icónico de la noche madrileña, del que no revela el nombre, “unos cuantos miles de euros” para conseguir verse con la actriz en sus espacios reservados.

Además de las fotos más o menos borrosas que los sitúan juntos en varios locales de París y del video —esta vez más claro— saliendo juntos del mismo hotel de lujo para abandonar la capital francesa, hay imágenes de ambos aterrizando juntos en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid en el jet privado del futbolista. En las instantáneas, que fueron publicadas en una primera tanda en ¡Hola! el pasado lunes 9 de marzo, se los ve bajando del avión uno detrás de otro; primero ella, con vaqueros, americana y gorra beige y una bolsa de mano de color mostaza; y después el futbolista, con sudadera blanca y pantalones y visera oscuros. Según la revista, ambos habrían viajado acompañados de algunas personas del entorno de Expósito.

Ester Expósito hizo una impactante aparición en la fiesta de Costes durante la Semana de la Moda de París. La actriz llamó la atención con un elegante vestido negro de cuero sin tirantes de Marine Serre, combinado con un lujoso abrigo de piel. Completó el audaz look nocturno con tacones puntiagudos, joyería delicada y un elegante bolso de Marine Serre, adoptando el espíritu glamoroso de las celebraciones de la semana de la moda Splash News/The Grosby Group

No es la primera vez que a la actriz de Venus o Perdidos en la noche —la intérprete española con más seguidores en Instagram, con 24,2 millones actualmente— se la relaciona con un futbolista del Real Madrid. Antes de Mbappé, en el año 2022, surgieron rumores sobre una posible relación con Vinicius Jr. que ella se apresuró a desmentir. El deportista brasileño, gran seguidor de la serie Elite, había interaccionado en algunas publicaciones en el Instagram de la intérprete, a lo que se sumaron imágenes de los dos desde Miami —pero no juntos—, aunque finalmente ella modificó las suyas y las ubicó en Madrid. Nada más saltar los rumores de un posible romance entre ambos, Expósito publicó en su perfil una historia en la que se leía la frase “fake news”.

Entre las exparejas de la actriz confirmadas por ella está su compañero en Elite Álvaro Rico, con quien salió desde 2017 hasta 2019; el actor mexicano Alejandro Speitzer, con quien tuvo una relación más breve, que terminó en pandemia, y el también actor Nico Furtado. El actor uruguayo, con quien estuvo en 2023, cuando ella tenía 23 y él 35 años, ha sido su última relación conocida.

En una entrevista con SModa en agosto de 2025, Expósito aseguró que le cuesta descubrir cuándo una persona llegará o no a ser su amiga: “No lo sabes. Yo tardo un montón. De hecho, a uno de mis mejores amigos, Sergio Momo, lo conocí en Elite pero no nos hicimos amigos hasta que terminó la serie, meses después. Yo no voy pensando en hacer amigos. Se tiene que dar naturalmente”. Y sobre sus relaciones pasadas, aseguraba: “Si lo piensas, todos mis novios formales han sido actores porque es la burbuja en la que me muevo. Cuando salgo, obviamente no todo el mundo es actor, pero tampoco me voy a poner ahí a conocer, a no ser que de repente ocurra un flechazo, que no suele pasar. Cuando me he enamorado de forma natural es porque he pasado tiempo con la persona y las personas con las que paso más tiempo son actores”.

El historial amoroso del futbolista francés, en cambio, es más reservado. Tanto que no se le conoce hasta el momento una pareja oficial, aunque en el pasado se lo ha relacionado con modelos como las francesas Alicia Aylies e Ines Rau y la belga Stella Maxwell.