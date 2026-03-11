Gimena Accardi en Málaga: nuevo novio y polémica en puerta

En noviembre del año pasado, comenzó a circular un rumor que indicaba que Gimena Accardi mantenía una relación amorosa con su coprotagonista de la serie TILF, Joaquín Cordovero —más conocido por su nombre artístico, Seven Kayne. Varias fotos publicadas por ellos mismos y algunos diálogos picantes en el streaming donde ella trabaja echaron más leña al fuego, pero el propio artista salió a desmentir la información: explicó que se trató de una estrategia para publicitar la ficción. Pero esta semana, Fernanda Iglesias no solo confirmó el romance, sino que, además, dio a entender que, cuando todo comenzó, él aún estaba de novio, y compartió un video de su ex.

Gime Accardi y una osada imagen junto a Seven Kayne

A través de una serie de historias que compartió Instagram, la panelista de Puro show desarrolló el tema. Lo primero que publicó fue un video de Accardi y Seven Kayne tomando un café en Málaga con la leyenda “Romance confirmado” y la canción “Love is in the air”. Luego, agregó información: sobre una foto de la modelo y actriz Milagros Viado, escribió: “Él estaba de novio con esta chica. Pero a su vez andaba con Gimena, con quien grabó la serie vertical TILF”.

Lejos de terminar allí el tema, la panelista dio a entender que la relación de Accardi y Seven Kayne fue mucho más allá fuera del set, que comenzó cuando él estaba de novio y se basó en un video que compartió la propia modelo, “harta de que su novio le meta los cuernos”, en sus redes sociales.

“No me gustan las pibas que hacen eso. No me gusta”, se la ve decir a Viado, pero interpretando un diálogo. “¿Está mal encararse a alguien que tiene novia?”, preguntan. “Está recontra mal. Yo nunca lo hice en mi vida”, insiste ella. “Pero vos no sabés los códigos de la relación. Por ahí es abierta”, le señalan. “No”, frenó a su interlocutor. “Él le dijo ‘estoy de novio’ y ella le dijo ‘te voy a dar la mejor noche de tu vida’”, remata. “Este video se lo hicieron bajar. Y ya están separados. Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga”, agregó Iglesias.

Recorriendo Málaga

Gimena Accardi en Madrid

Los actores están en España en el marco del Festival de Málaga. Quien compartió también algunas postales del viaje en su cuenta de Instagram fue Agustina Navarro, la directora de TILF. Frente a una vidriera de un sex shop, Accardi confirmó una nueva temporada de la serie erótica. “Confirmado desde acá, desde el Festival de Málaga”, anunció. Navarro también sumó algunas imágenes de la actriz y su compañero caminando por la costa, del cantante haciendo un karaoke y del detrás de escena de su participación en el evento.

Los rumores de romance comenzaron en noviembre del año pasado, poco antes de que TILF (Teacher I’d Like to F*ck) se estrenara. Emocionada por el nuevo desafío como codirectora y protagonista, la ex Casi ángeles compartió en ese momento en su Instagram una galería de fotos con los mejores momentos del rodaje. Además de mostrarse junto a sus compañeros de elenco, las personas detrás de la producción y su íntima amiga y socia, Agustina Navarro, la actriz subió una gran cantidad de fotos junto a Seven Kayne que hicieron explotar los comentarios.

Gime Accardi y la foto que despertó los rumores

En enero de este año fue Seven Kayne quien intentó poner fin a las especulaciones con una frase contundente. “Todo fue por la serie, todo lo que se vio siempre era el set, los rodajes”, aseguraba por entonces. “La primera foto salió porque la publicó la directora de un ensayo y eso disparó los rumores”, agregó de inmediato.

Kayne también explicó que la producción decidió jugar con la confusión y que se tomó la situación con naturalidad. “Si no iba de la mano con la serie, iba a ser otra cosa. Obviamente, somos dos desconocidos que ‘tenemos un amor’ y no sé qué... Pero nada, retranca”, cerró.