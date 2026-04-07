En fotos: Luisana Lopilato deslumbró con un look brillante en la avant premiere de La caja azul

A pura sonrisa, Luisana Lopilato se convirtió anoche en el centro de las miradas. La actriz fue la gran protagonista de la avant premiere de La caja azul, el film de Martín Hodara que protagoniza junto a Gustavo Bassani y que llegará a la plataforma Prime Video el próximo 17 de abril. Además, deslumbró con un look sastrero en azul y brillos

Gerardo Viercovich - LA NACION