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En fotos: Luisana Lopilato deslumbró con un look brillante en la avant premiere de La caja azul

El thriller del director Martín Hodara tuvo su noche de estreno y la actriz, quien comparte cartel con Gustavo Bassani, fue la gran estrella de la velada

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Luisana Lopilato viajó a la Argentina para presentar La caja azul
Luisana Lopilato viajó a la Argentina para presentar La caja azulGerardo Viercovich - LA NACION
A pura sonrisa, Luisana Lopilato se convirtió anoche en el centro de las miradas. La actriz fue la gran protagonista de la avant premiere de La caja azul, el film de Martín Hodara que protagoniza junto a Gustavo Bassani y que llegará a la plataforma Prime Video el próximo 17 de abril. Además, deslumbró con un look sastrero en azul y brillos
A pura sonrisa, Luisana Lopilato se convirtió anoche en el centro de las miradas. La actriz fue la gran protagonista de la avant premiere de La caja azul, el film de Martín Hodara que protagoniza junto a Gustavo Bassani y que llegará a la plataforma Prime Video el próximo 17 de abril. Además, deslumbró con un look sastrero en azul y brillosGerardo Viercovich - LA NACION
La trama de La caja azul sigue la peligrosa relación de Pablo (Bassani) y Lara (Lopilato), quienes se conocen a través de una app de citas en La Patagonia. El film marca el debut de Lopilato como productora
La trama de La caja azul sigue la peligrosa relación de Pablo (Bassani) y Lara (Lopilato), quienes se conocen a través de una app de citas en La Patagonia. El film marca el debut de Lopilato como productoraGerardo Viercovich - LA NACION
Pedro Merlo, parte del elenco del thriller, posó sobre la alfombra azul con un look total black
Pedro Merlo, parte del elenco del thriller, posó sobre la alfombra azul con un look total blackGerardo Viercovich - LA NACION
Jean Pierre Noher desplegó todo su encanto en la premiere del film en el que le da vida a Javier, un amigo del protagonista
Jean Pierre Noher desplegó todo su encanto en la premiere del film en el que le da vida a Javier, un amigo del protagonistaGerardo Viercovich - LA NACION
Alejandro Marley fue uno de los invitados de la noche. El conductor disfrutó del evento y no dudó en posar sonriente con el elenco
Alejandro Marley fue uno de los invitados de la noche. El conductor disfrutó del evento y no dudó en posar sonriente con el elencoGerardo Viercovich - LA NACION
Bassani, Hodara, Lopilato, Noher y Merlo posaron orgullosos en la alfombra azul. El thriller es una coproducción entre The Mediapro Studio, Infinity Hill e IP4. MoJo Global Arts y Sepia Films, Film Suez, Salta Violeta, Tronito, Life Is One y Habethy Films también participan como socios productores
Bassani, Hodara, Lopilato, Noher y Merlo posaron orgullosos en la alfombra azul. El thriller es una coproducción entre The Mediapro Studio, Infinity Hill e IP4. MoJo Global Arts y Sepia Films, Film Suez, Salta Violeta, Tronito, Life Is One y Habethy Films también participan como socios productoresGerardo Viercovich - LA NACION
La periodista Romina Manguel, a tono con un trench negro y lentes en composé, también dijo presente en el evento
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Siempre de buen humor, Lopilato se sacó fotos, saludó a los invitados y charló con la prensa
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