En fotos: Luisana Lopilato deslumbró con un look brillante en la avant premiere de La caja azul
El thriller del director Martín Hodara tuvo su noche de estreno y la actriz, quien comparte cartel con Gustavo Bassani, fue la gran estrella de la velada
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LA NACION
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