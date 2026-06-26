El orgullo de Luisana Lopilato por un logro de su hijo Noah: “Va a ser hermoso”

Luisana Lopilato sorprendió en redes sociales con una emotiva publicación dedicada a su hijo Noah, quien terminó séptimo grado e iniciará su etapa en el secundario. Junto con esto, agregó varias imágenes del crecimiento de su hijo mayor y llenó de emoción a sus casi siete millones de seguidores en Instagram.

El mensaje de Lopilato empieza de la siguiente manera: “Noah, hoy cerrás una etapa hermosa y empezás otra llena de posibilidades. Sé que no siempre fue fácil, pero estoy muy orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo: sensible, fuerte, divertido y con un corazón enorme. Que nunca pierdas tu esencia, tu sonrisa ni tu fe”. Esto, acompañado por las fotos del crecimiento, sirvió como un puente emotivo para quienes comentaron el post.

Las imágenes que compartió Lopilato generaron emoción entre sus seguidores Instagram (@luisanalopilato)

“Dios ya está escribiendo el próximo capítulo de tu historia, y sé que va a ser hermoso. Felicitaciones por terminar 7º grado, mi amor. Siempre voy a estar a tu lado, alentándote en cada paso. Te amo infinitamente”, concluyó la actriz. Entre los comentarios apareció Michael Bublé, quien se limitó a agregar: “No hay palabras para describir cuánto amor y orgullo siento”.

La emotiva publicación de Luisana Lopilato para su hijo Noah Captura Instagram (@luisanalopilato)

La familia Bublé-Lopilato

Tras su casamiento en 2011, Michael Bublé y Luisana Lopilato tuvieron cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. El orden fue el siguiente: Noah (2013), Elías (2016), Vida Amber Betty (2018) y Cielo Yoli Rose (2022).

Justamente Noah fue quien tuvo que atravesar un delicado problema de salud, ya que a sus tres años le detectaron cáncer de hígado. Tiempo después, se confirmó que había sido operado y ya estaba en óptimas condiciones, por lo que pudo dejar atrás esta enfermedad y esto es lo que generó una emoción especial en la actriz.

La recuperación de Noah llegó de la mano con el nacimiento de su hermano Elías

Por todo esto, entre los comentarios hubo muchos mensajes de cariño tanto para Luisana Lopilato como para Noah Bublé y el resto de la familia. Entre algunos destacados, aparecen “La mamá quedó pequeña, ya te pasó!”, “Noah sos lo más!!! Felicitaciones, te queremos”, “Que nadie te diga que nada se puede” o “Tu primer amor”.