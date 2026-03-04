En fotos: Mickey Rourke reapareció con nuevo look y Dakota Johnson terminó su día con una mala noticia

Una de las estrellas de la música que, además, sabe marcar tendencia en la moda es Rosalía. Siempre osada a la hora de elegir un outfit para los eventos más destacados de la industria, el sábado pasado captó la atención de todos en los Brit Awards con un conjunto de Chanel de falda negra y un sinfín de plumas blancas

Scott A Garfitt� - Invision�