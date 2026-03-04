LA NACION

En fotos: Mickey Rourke reapareció con nuevo look y Dakota Johnson terminó su día con una mala noticia

Además, los protagonistas de Outlander presentaron la nueva y última temporada de la serie en Nueva York y el elenco de Peaky Blinders desfiló por una alfombra roja

Los paparazzi captaron a Mickey Rourke de paseo con sus perros en Los Ángeles
Cambio de look. Mickey Rourke, con su nuevo cabello rojo, fue visto fumando durante un paseo con sus tres perros en Los Ángeles después de haber sido desalojado de su vivienda
Mientras se prepara para protagonizar la nueva película de Alice Rohrwacher junto a Saoirse Ronan, Jessie Buckley y Josh O’Connor, Dakota Johnson continúa con su rutina de entrenamiento. Ayer, la actriz fue fotografiada en la puerta del gimnasio con un look muy deportivo: un top blanco, unas calzas grises y los infaltables lentes de sol
Cuando llegó a su auto, Dakota Johnson se encontró con una sorpresa: una multa de estacionamiento que le borró la sonrisa de la cara
Sam Heughan y Caitriona Balfe fueron los protagonistas absolutos de la première de la octava y última temporada de Outlander. El evento se realizó en el salón Alice Tully del Lincoln Center de Nueva York y convocó a todas las figuras de la exitosa producción
Caitriona Balfe, la actriz que desde el 2014 le puso el cuerpo a la aguerrida Claire Fraser, recorrió la alfombra roja enfundada en un vestido lencero rojo que generó suspiros. La estrella acompañó el diseño, realizado en seda y encaje, con un simple peinado y un maquillaje natural
Después de seis exitosas temporadas, llega a la pantalla grande Peaky Blinders: el hombre inmortal, el film que cierra la saga de la familia Shelby. Cillian Murphy, el gran protagonista de la historia, y Rebecca Ferguson, quien se suma a la trama, posaron sonrientes para los flashes durante la première del film, que tuvo lugar en el Symphony Hall de Birmingham, en Londres
El actor irlandés Cillian Murphy eligió desplegar toda la elegancia de su personaje en la alfombra roja con un diseño realizado especialmente para la ocasión por Zegna
Rebecca Ferguson, por su parte, lució un vestido lencero metálico en dorado de lamé de Roberto Cavalli. El efecto arrugado marcó la diferencia
La actriz sueca que ganó fama en Dune se convirtió en la gran novedad de esta nueva entrega de Peaky Blinders. De su personaje es poco lo que se sabe: se llama Kaulo y tendrá un rol central
Ned Dennehy, Packy Lee, Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Jay Lycurgo posan para la prensa durante el evento. El film se estrenará en Netflix el próximo 20 de marzo
Una de las estrellas de la música que, además, sabe marcar tendencia en la moda es Rosalía. Siempre osada a la hora de elegir un outfit para los eventos más destacados de la industria, el sábado pasado captó la atención de todos en los Brit Awards con un conjunto de Chanel de falda negra y un sinfín de plumas blancas
Además de alzarse como la artista Internacional del Año. Rosalía sorprendió con su osado look y con su show musical junto a Björk
