En fotos: Pedro Pascal muy cariñoso con su nuevo novio y otro polémico look de Bianca Censori, en Los Ángeles

La estrella de The Last of Us se dejó ver otra vez muy cerca del director de arte argentino Rafael Olarra en las calles de Los Ángeles; además, Neve Campbell y Courteney Cox brillaron en el estreno de Scream 7

Pedro Pascal y Rafael Olarra, cada vez más cerca
Si bien todavía no habló de su romance, Pedro Pascal no se oculta: la estrella de Hollywood se mostró muy cariñoso con Rafael Olarra durante un paseo por las calles de Los Ángeles. El actor de The Last of Us y el director de arte argentino caminaron abrazados, compartieron gestos cómplices y en todo momento se mostraron cómodos y relajados
La nueva salida de Pascal y Olarra se da una semana después de que comenzaran a circular los rumores de romance entre ellos. El día de San Valentín, la estrella de Hollywood se dejó ver junto al argentino durante un paseo por las calles de Nueva York. También fueron al cine a ver Cumbres borrascosas
La flamante pareja fue abordada por un paparazzi, quien además de tomarle las fotos aprovechó para felicitarlos y desearles lo mejor. En el ida y vuelta, ninguno negó la relación. Incluso, trascendió que el actor soltó una carcajada cuando el fotógrafo hizo un chiste sobre lo musculosos que se veían
En esta oportunidad, Pascal y Olarra lucieron ropa deportiva. El argentino, además, continúa con una férula de rodilla en su pierna izquierda, la misma que llevaba la semana pasada. A lo largo del paseo, los tortolitos ofrecieron varias postales románticas
Bianca Censori protagonizó un rotundo cambio de look: la esposa del rapero estadounidense Kanye West estrenó un nuevo corte de pelo pixie, al que le sumó un tono rosa
La arquitecta australiana, famosa por sus osados outfits, acompañó su nuevo corte con un corpiño en amarillo pálido que combinó con una minifalda plateada, cancanes blancos y unos stilettos a tono
Courteney Cox y un look total black para la premiere de Scream 7 en Los Ángeles
Neve Campbell, otra de las protagonistas originales de la saga, también optó por un look sastrero: llegó enfundada en un elegante traje gris, que acompañó con una camisa celeste y una corbata negra
Courteney Cox y Joel McHale se mostraron muy divertidos en la sesión de fotos previa al estreno del film
La actriz Ava Phillippe, la inconfundible hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe, apareció en la alfombra negra de Scream 7 en un vestido de All Saints estampado con un motivo animal print. Para los fotógrafos, no dudó en posar con su novio, Dakota Brubaker, muy sobrio de negro
Christian Bale, Penélope Cruz Jessie Buckley, Peter Sarsgaard y Jake Gyllenhaal dejaron sus egos de lado y posaron todos juntos en la presentación de La novia que se realizó en Londres
