En fotos: Sandra Bullock volvió a las alfombras rojas de la mano de Nicole Kidman y Hechizo de amor: la magia continúa

En una referencia al universo de Hechizo de amor, Maisie Williams, Sandra Bullock, Nicole Kidman y Joey King posaron para los fotógrafos tomadas de las manos durante la presentación de la película en Londres. Las cuatro actrices forman parte de la familia Owens: Bullock y Kidman volvieron a ponerse en la piel de las hermanas Sally y Gillian en la secuela, mientras que Williams y King interpretan a Antonia y Kylie, las dos hijas de Sally y representantes de la nueva generación de brujas

Scott A Garfitt - Invision