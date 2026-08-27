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En fotos: Sandra Bullock volvió a las alfombras rojas de la mano de Nicole Kidman y Hechizo de amor: la magia continúa
A tres años de la muerte de su pareja, Bryan Randall, la estrella de Hollywood celebró su regreso al cine con la esperada secuela de la exitosa comedia de finales de los 90
27 de agosto de 2026
15:25
1
minuto de lectura
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LA NACION
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Nicole Kidman, Sandra Bullock y Joey King desfilaron por diferentes alfombras rojas para presentar Hechizo de amor: la magia continúa
Agencias
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Colegas, cómplices y amigas. Además de compartir el protagonismo en Hechizo de amor: la magia continúa, Sandra Bullock y Nicole Kidman dejaron en claro la estrecha relación que mantienen durante el photo call de la película en Londres. Para Bullock, el encuentro con su compañera de elenco también marcó su regreso a las alfombras rojas después de la muerte de Bryan Randall, su pareja, en 2023
Scott A Garfitt - Invision
Para la sesión fotográfica, que tuvo lugar en el Ballroom de Claridge’s, Bullock optó por un diseño de Erdem compuesto por un saco largo negro con detalles de encaje, una falda blanca asimétrica y un pañuelo del mismo tono alrededor del cuello. Kidman, en tanto, eligió un vestido negro de Chanel, escotado y hasta las rodillas, que completó con tirantes de perlas. A la hora de posar, se tomaron de las manos
Scott A Garfitt - Invision
En una referencia al universo de Hechizo de amor, Maisie Williams, Sandra Bullock, Nicole Kidman y Joey King posaron para los fotógrafos tomadas de las manos durante la presentación de la película en Londres. Las cuatro actrices forman parte de la familia Owens: Bullock y Kidman volvieron a ponerse en la piel de las hermanas Sally y Gillian en la secuela, mientras que Williams y King interpretan a Antonia y Kylie, las dos hijas de Sally y representantes de la nueva generación de brujas
Scott A Garfitt - Invision
Joey King y Maisie Williams construyeron una relación cercana durante el rodaje de Hechizo de amor: la magia continúa, donde interpretan a Kylie y Antonia, las hijas de Sally Owens. Las actrices contaron que también se hicieron amigas fuera del set y que comparten un chat grupal con Sandra Bullock y Nicole Kidman
Scott A Garfitt - Invision
El negro, el color elegido por la nueva generación. Joey King fue la más osada, con un conjunto de Miu Miu compuesto por un top y una falda larga de encaje y transparencias. Maisie Williams, por su parte, rindió homenaje a Sandra Bullock con un vestido vintage que la actriz usó en el estreno de Infame en Nueva York, en 2006
Scott A Garfitt - Invision
Bullock y Kidman volvieron a encontrarse frente a las cámaras casi tres décadas después del estreno de la película original. En Londres, las actrices fueron las grandes protagonistas de la premiere de la secuela, que marca el regreso de Bullock a la pantalla grande después de La ciudad perdida, la película que protagonizó junto a Channing Tatum en 2022
Millie Turner - Invision
Hermanas dentro y fuera de la pantalla. Nicole Kidman y Sandra Bullock mantienen desde hace años una relación que trasciende la ficción. “Nos molestamos mutuamente, somos como hermanas”, contó Kidman a People al hablar de su vínculo con Bullock, con quien comparte una amistad que se fortaleció durante el rodaje de Hechizo de amor: la magia continúa
Millie Turner - Invision
La premiere llegó pocos días después de que Bullock hablara por primera vez en profundidad sobre la muerte de Bryan Randall. Durante su participación en el podcast SmartLess, Bullock recordó el duro proceso que atravesó durante la enfermedad de su pareja y explicó que el duelo había comenzado antes de su muerte. Ahora, frente a las cámaras y acompañada por Kidman, volvió a ocupar el centro de la escena
Scott A Garfitt - Invision
Bullock impactó con un vestido strapless, animal print, de la colección otoño 2026 de Givenchy, en el que se destacó su falda drapeada de silueta asimétrica. Kidman, en cambio, eligió un diseño personalizado de Chanel en verde agua, completamente bordado con lentejuelas y adornado con una cascada de cadenas y perlas
Ian West - PA Wire DPA
Romántica y osada. Joey King eligió para la premiere un vestido de Miu Miu en amarillo pálido, completamente transparente y decorado con pequeñas aplicaciones florales
Millie Turner - Invision
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