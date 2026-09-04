En fotos: tras la internación de su padre, Lionel Richie, su hija Sofia disfruta de unos días de descanso en Saint-Tropez

Tras el susto que se llevó por la salud de su padre, Lionel Richie, que permaneció tres días internado para someterse a una batería de estudios médicos, Sofía Richie disfrutó de unos días de descanso familiar en las playas de Saint-Tropez, Francia.

Risas en el mar: la hija de Lionel Richie en Saint Tropez, junto a su esposo, el ejecutivo Elliot Grainge, y sus dos hijos Eliot Press/The Grosby Group

La modelo, que es la hija menor del cantante junto a la diseñadora Diane Alexander, fue fotografiada en las aguas de Loulou Beach en compañía de su esposo, Elliot Grainge, el director ejecutivo de la discográfica Atlantic Records, y sus dos hijos, Eloise Samantha, de dos años, y Henry Cecil, de cinco meses.

La pareja protagonizó una de las bodas más virales de los últimos años cuando dio el “sí, quiero” en abril de 2023 en el lujoso Hotel du Cap-Eden-Roc en Antibes, en la riviera francesa, con invitados famosos como Paris Hilton, Cameron Diaz y Benji Madden, estética old money y tres vestidos de novia deslumbrantes hechos a medida por Chanel.

Tras el susto por la salud de su padre, la modelo Sofia Richie disfrutó de unos días de descanso en la Riviera francesa Eliot Press/The Grosby Group

Aunque conoce la fama desde su nacimiento -además de ser hija de Lionel Richie, Sofía es ahijada de Michael Jackson-, la joven de 28 años supo acaparar los titulares de la prensa por algunos de sus mediáticos romances, como su breve relación con Justin Bieber en 2016 y su noviazgo de tres años con Scott Disick, el ex de Kourtney Kardashian, que le llevaba 15 años de edad.

Su debut como modelo fue a los 14 años para la revista Teen Vogue, mientras que su primera aparición oficial en una pasarela fue durante la Semana de la Moda de Nueva York de 2016. Con el tiempo -especialmente luego de su millonaria boda-, Richie se consolidó como una de las referentes del lujo silencioso en la moda y creó su propia marca, SRG Atelier, de estilo minimalista, atemporal y sofisticado.

La salud de Lionel Richie

El cantante de 77 años permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de St. Louis, Missouri, desde el sábado hasta el miércoles, luego de descompensarse sobre el final de un show.

La información fue difundida este martes por TMZ, que señaló que el artista estaba siendo sometido a distintas pruebas relacionadas con su corazón. La internación se produjo después de que el creador de éxitos como “Hello” o “Say You, Say Me” tuviera dificultades para completar el concierto que ofreció el sábado en el Anfiteatro Muny, en St. Louis.

Lionel Richie fue internado el sábado y recibió el alta el miércoles

El episodio ocurrió en medio de su clásico “All Night Long”, una de las canciones más esperadas de sus conciertos. En un primer momento, los médicos habían considerado que una posible causa del malestar podía ser una “ligera deshidratación”. El propio Richie había hablado de ese problema durante una presentación anterior y había contado a sus seguidores que las exigencias de la gira habían comenzado a afectarlo de una manera que no lograba comprender.

“Han pasado algunas cosas en esta gira que me han desconcertado un poco, porque no podía entender qué demonios estaba pasando”, dijo el cantante durante un concierto, según publicó St. Louis American. Luego explicó que había consultado a un médico y recibió una explicación concreta: “Volví al médico y me dijo: ‘Estás sufriendo de deshidratación’”.

Sin embargo, el nuevo episodio llevó a los médicos a realizar estudios adicionales para investigar si detrás de los inconvenientes que Richie viene experimentando existe también algún problema cardíaco.

TMZ reporting Lionel Richie is still in the ICU in St. Louis getting his heart checked after a concert at The Muny Saturday. He’s now expected to be released Wednesday. Richie was being treated for dehydration after fans say he was drinking electrolytes during the show and asked… pic.twitter.com/rKU9ze8QOV — KMOX St. Louis News (@kmoxnews) September 2, 2026

En junio, el cantante había tenido que interrumpir abruptamente un concierto en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota, después de sentirse indispuesto mientras se encontraba sobre el escenario.

Aquella noche, Richie compartía cartel con Earth, Wind & Fire como parte de una gira norteamericana de 26 ciudades. Los videos que circularon en redes sociales mostraron al artista intentando continuar con el espectáculo pese a sentirse mal. Durante “Dancing on the Ceiling”, otro de sus grandes éxitos, tuvo que sentarse varias veces.

Antes de abandonar definitivamente el escenario, el cantante incluso se dirigió al público para recomendarle que no ignorara las señales de su propio cuerpo. “Cuando se sientan mareados, siéntense”, les dijo a los espectadores. Finalmente, Richie no pudo continuar con la presentación. Después de aquel episodio fueron cancelados dos conciertos previstos en Chicago y Columbus, Ohio.