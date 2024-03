Escuchar

Mirtha Legrand aprovechó la presencia de Mónica Gutierrez en su mesaza del sábado por la noche y, sin vueltas, la invitó a recordar el insólito blooper que vivió hace un mes en la televisión abierta, cuando su marido, Alejandro Gawianski, apareció detrás suyo tapándose las partes íntimas con un dispositivo electrónico. “Lo que yo me he reído”, confesó la diva de la televisión argentina, mientras la periodista, tentada, se puso colorada.

El divertido episodio que protagonizó Gutierrez y que se hizo viral ocurrió el 25 de enero pasado. Luego del paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el presidente Javier Milei, Gutiérrez fue una de las invitadas al ciclo A la Barbarossa (Telefe) para realizar su análisis sobre la situación del país. Sin embargo, la periodista se volvió tendencia en las redes sociales por la inesperada situación que protagonizó su marido, quien involuntariamente se paseó desnudo ante las cámaras mientras ella salía en vivo.

Cerca de las 10 de la mañana, la periodista analizó los motivos de la huelga desde el living de su hogar. La escena la mostró en un primer plano y en un segundo, se podía ver una puerta, que fue abierta con un movimiento lento. Detrás se visualizaron movimientos, hasta que de un momento a otro salió un hombre desnudo tapando sus partes íntimas. Mientras que en el estudio la secuencia pasó desapercibida, en redes sociales no.

Las risas de Legrand

Sin tiempo para acomodarse, Mirtha Legrand encaró a la periodista apenas comenzó el programa. Gutiérrez compartió mesa con la canciller Diana Mondino, la periodista Dominique Metzger y el actor y conductor Julián Weich.

“Decime, Mónica”, la interpeló, con la barbilla apoyada en las manos y un gesto pícaro en la cara. “El otro día te estaban haciendo un reportaje y tu marido salió del baño desnudo”, recordó, y no pudo contener la risa. De inmediato, Gutiérrez se sonrió, miró hacia arriba y fue Metzger la que salvó el momento con una reacción divertida. “Aplausos para Mónica”, festejó, mientras Julián Weich se sumó a la humorada. “¡Para el marido!”, acotó el actor y embajador de Unicef.

“Lo que yo me he reído”, se sinceró Mirtha sobre el episodio. Y ahí sí, Gutiérrez pudo hablar del tema. “Nos hemos convertido en memes eternos porque son esas imágenes que viralizadas quedan como congeladas. Pero bueno, la responsabilidad fue mía, lo asumo. Pedí disculpas a la audiencia”, explicó la periodista.

“¿Qué pasó?”, quiso saber entonces Legrand. “Nada, fue un accidente digital doméstico. Creo que después de la pandemia, de toda la vida digital y cómo nos comunicamos con el mundo en distintos horarios, todos vivimos una gran casa de Gran Hermano”, reflexionó. Luego, explicó que el día del móvil la llamaron para salir al aire y no quiso dejar el cuarto porque estaba cómoda, el resto de la casa estaba ocupada, no tenía tiempo y el espacio era amplio. “Estábamos de vacaciones”, aclaró.

“Se dio que me concentré en el trabajo, yo me concentro mucho, puse el teléfono, traté de que ningún ángulo diera con ninguna puerta, pero bueno, se ve que el teléfono se fue como corriendo, buscando la luz, la cara”, recordó, y no pudo aguantar la risa. “Duró mucho el Zoom, duró como 40 minutos, y creo que en un momento Ale dijo ´basta´ y salió del baño”. siguió.

Mónica junto a su esposo (Foto Instagram @monigps)

Para cerrar con el tema, la periodista habló de la repercusión que tuvo el blooper en el público. “La gente me agradeció la diversión. Ale pasó a ser una suerte de sex symbol”, reconoció. “Se cubrió sus partes con un Ipad, que fue lo que encontró a mano. Tremendo”, siguió. “Mucha gente se pregunta, ´¿no había una toalla?’, intervino Metzger, intrigada. “No sé, che. ¿Qué querés que te diga? El tipo agarró el Ipad, es muy tech. Se ve que necesitaba salir y no pensó que probablemente estuviera en el aire. No sé con qué pudor se tapó porque siempre anda en bolas”, señaló.

“La viralización, la comunicación digital es un tsunami. En segundos un episodio que es menor pero divertido, escala globalmente de una manera infernal”, reconoció sobre el final Gutierrez.

