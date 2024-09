En medio de su divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck compartieron un tenso almuerzo familiar

Escuchar

En medio del divorcio que tomó por sorpresa a todo Hollywood, Jennifer Lopez y Ben Affleck se juntaron para disfrutar de un almuerzo familiar con sus hijos en Beverly Hills, California, durante el mediodía del sábado.

La pareja fue fotografiada cuando arribaban juntos al restaurante, caminando muy cerca el uno del otro. “ Ben y JLo están en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills agarrados de la mano y besándose. Los niños están con ellos, pero en una mesa separada ”, le dijo una persona que estaba en el lugar al medio Page Six. Para el paseo, Lopez se puso una remera negra manga larga y unos jeans acampanados oscuros, mientras que Affleck lució una camisa azul, jean y zapatillas. En la mano de la cantante, también se pudo ver el anillo de compromiso, el cual llevaba en su dedo meñique.

Los actores se encontraron en el Beverly Hills Hotel para disfrutar de un almuerzo con sus hijos Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Junto a ellos estaban Finn, de 15 años, y Samuel, de 12, los hijos que Affleck tuvo con Jennifer Garner, y los mellizos Emme y Max, de 15 años, fruto de la relación de ella con Marc Anthony. La única ausente fue Violet, la mayor de él, que ya comenzó sus estudios universitarios en Yale, en la costa este de Estados Unidos. En un momento también llegó Garner, quien buscó a sus niños para que vuelvan a casa con ella.

A pesar de esta inusual salida familiar, todo parece indicar que el divorcio sigue su curso. “ Se reunieron todos en almuerzo divertido para que los niños pudieran pasar un rato juntos ”, le dijo una fuente cercana a la expareja a la revista People. “ Ella está tratando de ser amigable con Ben, sin embargo, siguen adelante con el divorcio ”, añadió esta persona.

"Ella está tratando de ser amigable con Ben, sin embargo, siguen adelante con el divorcio", reveló una fuente cercana a la expareja Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

“Están resolviendo los detalles financieros de forma amistosa”, sumó en alusión a que, al parecer, los ex no firmaron un acuerdo prenupcial cuando decidieron contraer matrimonio en julio de 2022. “ Un divorcio nunca es fácil, pero Jennifer no quiere ser egoísta al respecto. Los chicos siempre se han llevado bien y se divierten juntos. A ella la hace feliz ver a los niños así, y unos niños felices son su prioridad ”, culminó.

No está claro si fue la presencia de los paparazzi en el lugar -un punto neurálgico dentro de Los Ángeles, por cierto- o el encuentro en sí luego de varios meses distanciados, pero ambos lucieron tensos antes de salir y al retirarse del lugar .

JLo presentó los papeles del divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el pasado 20 de agosto, el día que hubiera cumplido dos años de casada. Sin embargo, indicó como fecha de separación el 26 de abril. En el medio, mientras los rumores crecían y ellos guardaban silencio ante las versiones sobre la ruptura, cada uno se enfocó en sus proyectos laborales y personales, y casi no se los volvió a ver juntos, hasta este fin de semana.

La pareja se casó en julio de 2022 en Las Vegas, en lo que se convirtió en una de las segundas vueltas más celebradas en el mundo del espectáculo: a comienzos de 2000 tuvieron una relación que terminó justo antes de pasar por el altar, en 2004.

Lopez y Affleck tienen activos considerables con los que tendrán que lidiar durante su divorcio. En relación con los bienes compartidos, la expareja ya puso la venta la mansión de 60,85 millones de dólares que compraron el año pasado en Beverly Hills, California.

Lopez y Affleck, hace unos años, con los hijos de ambos Grosby Group

Además, según el medio inglés Daily Mail, JLo tiene un patrimonio neto de 400 millones de dólares, estrenó tres películas desde que se casó con Affleck y llevó adelante un proyecto autofinanciado, This Is Me... Now: A Love Story, que le costó 20 millones de dólares. La reina del Bronx, además, lanzó su línea de cócteles Delola en 2023, pero sufrió un traspié con la serie de presentaciones que tenía previstas para este año, que terminó cancelando aparentemente por la baja venta de tickets.

Por su parte, Affleck también está involucrado en numerosos proyectos comerciales que potencialmente caen dentro del período de su matrimonio: el actor de Perdida tiene un patrimonio neto reportado de 150 millones de dólares y este último tiempo protagonizó Air e Hipnosis: Arma invisible completó la producción de una secuela de El contador y llevó a cabo varios proyectos más.

“Han estado juntos durante dos años, y lo que hayan ganado durante esos dos años es [propiedad] comunitaria, lo que significa que se dividirá en partes iguales si ganaron algo“, aseguraron abogados norteamericanos que estudiaron el caso.

LA NACION