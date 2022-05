En medio del juicio a Johnny Depp, juntan tres millones de firmas para echar a Amber Heard de Aquaman 2

Día a día, el juicio entre Amber Heard y Johhny Depp avanza, sin perder protagonismo en los medios dedicados a los espectáculos. El litigio que enfrenta al actor y la actriz, repercute en la carrera profesional de ambos. Y en las últimas horas, una petición en internet que afecta a Heard, alcanzó un número muy relevante.

La actriz Amber Heard en la Corte de Circuito del Condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 27 de abril de 2022. El actor Johnny Depp acusó a su exesposa la actriz Amber Heard por difamación en Fairfax por un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post en 2018 en el que se refirió a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico". (Jonathan Ernst/Pool Photo via AP)

En la plataforma change.org, la usuaria Jeanne Larson comenzó a recolectar firmas para impulsar la desvinculación de Amber Heard de Aquaman y el reino perdido, secuela de la franquicia protagonizada por el héroe de DC. Y si bien esa página web muchas veces es la plataforma para pedidos que no llegan demasiado lejos, llamó la atención la masiva adhesión que tuvo esta solicitud. Con más de tres millones de firmas, se trata de una de las peticiones con mayor cantidad de apoyo por parte de los usuarios de dicha web.

Esta iniciativa no es nueva. Cuando en 2020, Johnny Depp fue desvinculado de la franquicia Animales fantásticos, luego de ser caratulado como un “golpeador de esposas” por el diario The Sun, esta petición comenzó su trayecto, que en los últimos días logró un fuerte aumento en su cantidad de firmas. De ese modo, durante los últimos años fueron muchos los grupos de fans que pidieron remover a la actriz de la saga. El nombre que suena desde los foros especializados como un posible reemplazo, aunque solo se trata de una expresión de deseo, es el de Emilia Clarke. La actriz de Game of Thrones, durante la primera temporada de esa serie, compartió numerosas escenas con Jason Momoa, actor que compone a Aquaman, y que en GoT interpretó a Khal Drogo. Entre ambos hubo una gran química en pantalla, y es sabido que los une un vínculo de amistad, motivo que dispara en los fans la fantasía de verlos nuevamente reunidos, pero en la saga del héroe submarino de DC.

Amber Heard, en la premiere de la primera película de Aquaman. Grosby Group - LA NACION

Desde luego que esta no es la primera vez que los fans se agrupan, con el objetivo de modificar elecciones de casting en las grades súper producciones. Desde una petición que buscaba desvincular a Michael Keaton de la primera película de Batman, muchas veces se dieron situaciones de esta naturaleza, pero rara vez estas iniciativas logran cumplir su objetivo. En una nota con el podcast del sitio Deadline, uno de los productores de la segunda parte de Aquaman, Peter Safran, fue consultado por este tema, y aseguró: “Honestamente, no creo que vayamos a ceder ante la presión de los fans. Porque en el fondo, uno tiene que hacer solo lo que considera mejor para la película. Y sentimos que si están el director James Wan y Jason Momoa, también debería estar Amber Heard”. En otro tramo de la entrevista, Safran agregó: “Uno no está ajeno a lo que sucede en Twitter, pero eso no significa que vayamos a hacer algo al respecto. Nosotros no dejamos de hacer lo que sentimos que es mejor para el film, y ese realmente es nuestro objetivo”.

Por su parte, en noviembre del año pasado, fue la propia Heard quien tomó nota de este pedido, y en un diálogo con Entertainment Weekly, ella opinó: “Rumores o campañas pagas en redes sociales, no tienen voz en decisiones de castings, porque no tienen base en la realidad”.

Emilia Clarke y Jason Momoa son muy buenos amigos. Captura Instagram

De momento, nada indica que Heard pueda ser eliminada del film (algo muy improbable, teniendo en cuenta que la película ya está filmada). Pero en los últimos días, trascendió que Walter Hamada, presidente de DC Films, habría confirmado a varios medios que en su momento su compañía se planteó seriamente el despido de la actriz, por la “mala química” que tenía con Momoa.

La presunta mala relación preocupó a la productora, por lo que Heard casi fue suprimida de Aquaman y el reino perdido. Estas versiones se unen a los rumores sobre un posible romance que habrían tenido Heard y Momoa durante el rodaje de Aquaman, pudiendo eso explicar el cambio de rumbo en su relación. Antes de estos episodios, todo indicaba que entre ellos sólo reinaba la “buena química”. Finalmente, la intérprete rodó sus escenas.