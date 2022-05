Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

03.27 El magnate ruso que criticó a Vladimir Putin alega que su vida está en peligro

Según consignó The New York Times, Oleg Tinkov - Fundador de uno de los bancos más grandes en Rusia - admitió que podría estar en peligro físico, tras reprochar la actitud del presidente Vladimir Putin y su “sed por la guerra”. “Amigos con contactos en el servicio secreto ruso me dijeron que tenía que temer por mi vida”, reveló.

Aseguró que, a voces bajas, muchos empresarios y referentes de la élite gubernamental se habían mostrado de acuerdo con su postura pero “tenían miedo de hablar”. Junto a ello, reveló que el Kremlin lo obligó a vender el 35% de su participación en el banco que fundó, denominado Tinkoff

“Te sientes como un rehén: tomas lo que te ofrecen”, enfatizó. La figura de Tinkov generó revuelo luego de que el hombre de 54 años alegara que las fuerzas rusas componían un “ejército de mierda”. “Todo lo demás en el país también es una mierda y está sumido en el nepotismo y adulación , expresó en Instagram.

Un oligarca ruso pidió el fin de la que calificó como una "guerra loca". Instagram

02.48 Aguardan la llegada de civiles evacuados de Azovstal a Zaporizhzhia

“Hoy finalmente logramos iniciar la evacuación de personas de Azovstal”, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en su discurso nocturno y agregó: “Dadas todas las complejidades del proceso, los primeros evacuados llegarán mañana por la mañana a Zaporizhzhia”.

“Ojalá esto no falle. Nuestro equipo se reunirá con ellos allí. Espero que mañana se cumplan todas las condiciones necesarias para continuar con la evacuación de personas de Mariúpol”, auguró el Jefe de Estado. El ayuntamiento de la ciudad ucraniana dijo que un convoy de evacuación coordinado por la ONU asistiría en la salida.

Hasta 100.000 personas pueden estar todavía en la zona controlada por las tropas de Vladimir Putin, incluidos hasta 1.000 civiles y aproximadamente 2.000 combatientes ucranianos debajo de la planta.

01.54 Ucrania admitió que el “El fantasma de Kiev” nunca fue real y explicó qué simboliza

Luego de trascender la muerte del comandante Stepan Tarabalka, a quien se le confirió la identidad de “El fantasma de Kiev”, la fuerza aérea de Ucrania decidió terminar con el mito de una vez por todas. “¡Es una leyenda de superhéroes cuyo personaje fue creado por los ucranianos!”, insistieron en un posteo de Facebook.

“Tarabalka era un piloto real que murió el 13 de marzo durante un combate aéreo y recibió póstumamente el título de Héroe de Ucrania”, remarcaron en la publicación para luego completar lo dicho mediante un comunicado oficial. “La información sobre la muerte del “El fantasma de Kiev” es errónea”, sentenciaron.

Finalmente, explicaron finalmente lo que simboliza. “El fantasma de Kiev está vivo, encarna el espíritu colectivo de los pilotos altamente calificados de la Brigada de Aviación Táctica que defienden con éxito #Kyiv y la región”.

00.43 Zelensky acusó a Moscú de querer librar una “guerra de exterminio”

El presidente de Ucrania señaló durante su discurso nocturno que los bombardeos rusos alcanzaron almacenes de alimentos, granos, fertilizantes y barrios residenciales de Jarkov, Donbass y otros regiones. “Los objetivos que eligen prueban una vez más que la guerra contra Ucrania es una guerra de exterminio”, denunció.

Luego, hizo una advertencia a Vladimir Putin al señalar que “Rusia no ganará nada haciendo tanto daño, sino que se aislará aun más del resto del mundo”. “¿Cuál podría ser el éxito estratégico de Rusia en esta guerra? Honestamente, yo no sé”, concluyó.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky

00.25 La ONU denunció un la presencia de un “bloqueo ruso” que impide a Ucrania exportar trigo

Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas señala la existencia de diversos bloqueos en puertos ucranianos por parte de Rusia, impidiendo que barcos locales zarpen desde territorio ucraniano con trigo. La medida imposibilitó al país de exportar 4.5 millones de toneladas de trigo hasta ahora. Desde Occidente, advierten sobre la posible crisis alimentaria y hambruna que el conflicto bélico puede llegar a desatar.

23.50 Dicen que “es solo cuestión de tiempo” para que Joe Biden visite Ucrania

Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE. UU., le dijo a CNN que “es solo cuestión de tiempo” antes de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, visite Ucrania.

“Tengo que pensar que una visita presidencial es algo que se está considerando, pero solo es una cuestión de qué tan pronto será factible”, expresó.

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, se convirtió el domingo en la funcionaria estadounidense de mayor rango en reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en Kiev desde el comienzo de la invasión de Rusia a fines de febrero.

22.39 Explosiones en Belgorod, la región del sur de Rusia que limita con Ucrania

El gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, lo informó en una publicación en las redes sociales. “No hubo víctimas ni daños”, escribió, según Reuters.

Rusia acusó el mes pasado a Ucrania de un ataque con helicóptero contra un depósito de combustible en Belgorod, del que Kiev negó su responsabilidad, así como de bombardear aldeas y disparar misiles contra un depósito de municiones.

21.30 Alemania dice que pondrá fin a su dependencia de los combustibles fósiles rusos

El ministro de Economía y Clima Robert Habeck informó el domingo que la dependencia nacional de la energía rusa disminuyó en 12% en cuanto al petróleo, 8% en cuanto al carbón y en 35% para el gas natural. Asimismo, aseguró que buscarán independizarse por completo del petróleo de Rusia para fines del verano.

Alemania ha estado bajo presión de Ucrania y otros países europeos para que reduzca sus importaciones de Rusia por miles de millones de euros, que ayudan a las arcas de guerra del presidente Vladimir Putin.

“Todas estas medidas que estamos tomando requieren un enorme esfuerzo conjunto, un enorme coste de parte de la economía y de los consumidores’', expresó Habeck en un comunicado. “Pero son necesarias si es que ya no queremos ser chantajeados por Rusia’'.

El anuncio se produce en momentos en que la Unión Europea debate declarar un embargo total al petróleo ruso, tras la decisión de dejar de importar carbón de Rusia a partir de agosto.

La Unión Europea paga a Rusia 850 millones de dólares al día por el petróleo y el gas natural, y Alemania es uno de los principales importadores de energía rusa.

20.00 Los rusos impondrán el rublo como moneda en Kherson

El administrador civil y militar de Kherson, Kirill Stremousov, dijo que a partir del 1 de mayo “nos trasladaremos a la zona del rublo”, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti. La ciudad es la primera en caer en manos del ejército ruso.

Se trata de una táctica para legitimar el “control ruso de la ciudad y las zonas circundantes mediante la instalación de una administración prorrusa”, según una actualización de inteligencia publicada por el Ministerio de Defensa británico.