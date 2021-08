En París, Marcela Tinayre espera a su nieta Ámbar, charla con Jorge Messi y desmiente a Laura Ubfal

Desde París, Marcela Tinayre se convirtió en movilera de Los ángeles de la mañana por un día y mostró el alboroto que se vive en la ciudad por la llegada de Leo Messi . Tras contar que está en contacto con el núcleo más íntimo del futbolista, la conductora de Las rubias habló sobre la inminente llegada de Juana Viale y su nieta Ámbar a la capital francesa y disparó contra Laura Ubfal por dar información falsa al respecto.

“París es mi lugar en el mundo. Estoy haciendo Las rubias desde acá. Me agarró la Messimanía, no les puedo explicar lo que es esto. Está por todos lados”, comentó sobre la revolución que vive la ciudad por la llegada del astro del fútbol. Tras asegurar que ya tiene entradas para el partido del sábado, Tinayre confesó que está en contacto con el padre del jugador. “Con quien hablo es con el señor Jorge Messi, que quiero destacar lo caballero que es porque me contesta siempre. Le pedí hacerle una entrevista a Antonela pero no, ya se volvió a Barcelona con los chicos”, reveló.

Instalada en Francia desde hace unas semanas, la hija de Mirtha Legrand contó que está esperando con ansias la llegada de su hija y de su nieta, que va a mudarse a la ciudad para estudiar una carrera vinculada con el arte. “Juana y Ámbar están viniendo, no sé qué día llegan exactamente. Viene a dejar a su hija que entra a la Universidad”, confirmó.

Luego. Marcela confesó lo difícil que es para ella saber que su nieta mayor (su gran compañera) vivirá tan lejos. “Todos los días escribo algo: no vayas a tal lado, no hagas lo otro. Me asusta porque está lejos de su país . Es una chiquita súper inteligente pero una ciudad cosmopolita es una ciudad cosmopolita. Decí que acá están sus tíos que la vieron crecer. Va a ir a una universidad muy competitiva y, si bien queremos que estudie, tampoco queremos que tenga esa presión del hacha sobre la cabeza. Le dije: ‘si esto no va probamos en otro lado. Quiero que estés bien y feliz’. Ella ha viajado muchísimo conmigo, habla francés correcto y conoce la ciudad a la perfección”, señaló algo preocupada.

A su vez, Tinayre aprovechó para desmentir que su nieta vaya a estudiar cine. “No va a estudiar cine, esa es una información falsa. Ella va a estudiar una carrera nueva que está relacionada con el arte. Son carreras nuevas que no sé explicar ni sé el nombre pero no es cine”, aclaró.

Mientras contaba cómo es su estadía en París, la conductora reveló que está aprovechando a comprar regalos para Navidad. “Le mando un beso a mamá. Ella me encarga solo el perfume que usa siempre”, comentó mientras Ángel De Brito aprovechaba la ocasión para hacerle una pregunta picante. “¿A Laura Ubfal le compraste algo?”, lanzó el periodista, ya que hace unos días su colega difundió que Juana Viale y su hija ya estaban en la capital francesa, algo que inmediatamente fue desmentido por la familia. “Cuando dé la información correcta, sí”, señaló con cierto malestar.

“Es una buenísima persona, nos divierte este challenge de comentarios, pero a mis programas y a los de mi familia los tira al bombo siempre”, agregó dando a entender que hay una cierta rivalidad con su colega en KZO.

LA NACION