El video de Chano Moreno Charpentier, a horas de recibir el alta médica: “Tengo que ponerme en primer lugar”

Santiago “Chano” Moreno Charpentier recibió este jueves el alta médica, luego de permanecer durante 18 días internado en una clínica porteña recuperándose de las heridas que le ocasionó un disparo en el abdomen por parte de un policía. Y horas antes de retirarse del lugar para ser trasladado a su nuevo destino -una clínica de rehabilitación en Boulogne-, el propio cantante reapareció públicamente a través de un video.

En el mensaje, grabado desde la habitación que ocupaba en el sanatorio, el exlíder de Tan Biónica rompió el silencio por primera vez para dar y dar cuenta de su recuperación. “Queridos amigos, soy Chano desde el hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente”, comenzó diciendo el artista. “ Gracias a todo el plantel de médicos, enfermeros, gerentes, que me han tratado como nunca me han tratado en un hospital en mi vida. Quiero agradecer también a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, los cronistas ”, continuó.

Por último, Chano explicó los motivos por los cuales decidió no hablar hasta el momento: “Esta no es una manifestación caprichosa, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar y tengo que curar mi adicción a las drogas, asi que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento . Necesito muchísimo respeto, no solo por mí sino por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción”, señaló, dejando en claro que entiende la gravedad de lo sucedido y la importancia de enfocarse en su recuperación.

Finalmente, el cantante se enfocó en el apoyo que recibió por parte de sus fans, durante estos duros días que le tocó atravesar. “ Ante cada momento difícil que tuve, me puse a leer sus declaraciones de amor eterno. Yo también estoy para ustedes, los amo para siempre. No podemos vernos hoy, pero quería mandarles este mensaje. Estoy feliz porque confío que lo mejor está por venir ”, finalizó.

El video de Chano Moreno Charpentier, a horas de recibir el alta médica

El mensaje fue publicado desde la cuenta de Twitter de la periodista Jenny Di Serio, quien también confirmó que el cantante recibirá el alta médica a las 14.

Santiago “Chano” Moreno Charpentier fue ingresado al Sanatorio Otamendi el 26 de julio, cuando tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia luego de que un policía le disparase en el abdomen, en medio de un supuesto brote psicótico que atravesaba el cantante. Por las heridas recibidas, la intervención quirúrgica implicó la extirpación del riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas.

Su recuperación se extendió por casi 18 días, entre terapia intensiva y sala común. En las próximas horas será trasladado a su nuevo destino -un centro de rehabilitación dependiente de la Asociación Civil Gens-, y se definirá si está en condiciones de declarar en la causa que se abrió por el episodio policial que protagonizó en su casa en Exaltación de la Cruz.

El pasado 8 de agosto, Bambi -hermano de Chano y exbajista de Tan Biónica- subió una fotografía del cantante asomado a la ventana del sanatorio, para mostrar la evolución en su recuperación. “Acá, con el hijo de la exmujer de mi viejo”, escribió con humor el músico en sus historias de Instagram.

La foto de Chano que compartió su hermano Bambi Instagram

LA NACION