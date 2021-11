Enamorados y felices: de Kristen Stewart y su prometida a Blake Lively y Ryan Reynolds, los famosos no esconden su amor de las cámaras

Kristen Stewart sorprendió en las últimas horas al confirmar que se casará con su novia, la guionista Dylan Meyer, tras dos años de relación. La actriz de 31 años dio a conocer la noticia en el programa radial de Howard Stern. “Nos vamos a casar, lo haremos”, reveló con enorme felicidad. A las pocas horas, ambas fueron vistas saliendo de la mano de un restaurante neoyorkino.

“Yo quería que ella me propusiera matrimonio, así que creo que dejé en claro cómo quería que fuese y ella acertó. Fue muy lindo, lo hizo muy bien, nos casamos, sucederá”, contó también la actriz que se encuentra promocionando Spencer, la biopic de Pablo Larraín sobre la princesa Diana. “No hubo algo específico en su propuesta, con dos mujeres vos no sabés quién va a cumplir cualquier maldito rol de género. No queremos pensar en esos términos, así que simplemente sucedió”, sumó, dejando entrever que todo se suscitó espontáneamente.

Stewart y Meyer comenzaron su relación en 2019 Backgrid/The Grosby Group

Stewart estaba promocionando el reboot de Los Ángeles de Charlie cuando fue vista por primera vez con Meyer. Sentadas en la entrada de un edificio, ambas disfrutaban de una tarde de verano en Nueva York cuando fueron captadas por los flashes en agosto de 2019, poco tiempos después de que la actriz se separara de la modelo Stella Maxwell.

Quienes también dieron un paseo por Nueva York fueron Ryan Reynolds y Blake Lively Backgrid/The Grosby Group

Por otro lado, Blake Lively y Ryan Reynolds, y Zoe Kravitz y Channing Tatum también se mostraron muy enamorados ante los flashes.

Channing Tatum y Zoe Kravitz afianzan su relación al mostrarse en las calles de Nueva York, sin la necesidad de hablar públicamente Splash News/The Grosby Group

Dakota Johnson y Chris Martin despejaron rumores de separación al caminar sonrientes ante las cámaras Backgrid/The Grosby Group

Matrimonio consolidado: Jessica Alba y su marido Cash Warren, de paseo por Beverly Hills Backgrid/The Grosby Group

Jennifer Lawrence y su esposo Cooke Maroney caminando por Soho Splash News/The Grosby Group