Zaira Nara y una contundente frase sobre la China Suárez: “De ella no sé qué pensar”

El “WandaGate” no da respiro y sigue sumando capítulos. A la noticia de que Wanda Nara está nuevamente separada de Mauro Icardi, se sumó la palabra de Zaira Nara, cuyo marido fue señalado como el cómplice del futbolista del PSG en sus encuentros con la China Suárez. La modelo y conductora no hizo declaraciones al respecto, pero sí lanzo una contundente frase contra su amiga, o mejor dicho, ¿su ex amiga?

Mientras en Los ángeles de la mañana hablaban de las novedades del culebrón del momento, Yanina Latorre confirmó que la empresaria está nuevamente separada y leyó parte de la charla que tuvieron en el día de ayer. “ Estoy sola, quiero estar bien y seguir trabajando. No quiero saber nada de nada ”, expresó Wanda a través de un mensaje que le envió a la panelista.

Nuevamente en Milán, la mediática habló de su decisión de borrar el posteo de reconciliación de su cuenta de Instagram: “Es por todo”, lanzó la rubia sobre este accionar que fue una señal de que las cosas entre ella y su marido habían empeorado.

Mientras Yanina contaba que la entrevista íntima con Susana Giménez sigue en pie, la panelista advirtió que será a solas, sin Mauro Icardi como se había planteado en un principio. A su vez, reveló que habría otro encuentro pautado para fin de año: “Susana iría de nuevo en diciembre y pasaría Año Nuevo allá”, señaló.

Sin embargo, Wanda Nara no fue la única que habló en las últimas horas. Su hermana Zaira rompió el silencio luego de que su marido Jakob Von Plessen fuera señalado como el cómplice del futbolista del PSG en estos supuestos encuentros clandestino con Suárez. “Ayer hablé con Zaira por lo que contó [Amalia] Granata de su marido″, contó el conductor con cierta ironía para aquellos que dudan de la información del programa.

Tras aclarar que no habló de Von Plessen, el periodista leyó la palabra de la modelo y conductora cuando le preguntó por la China Suárez: “ No quiero meterme. Ahora, todo sale de algún lado. Yo de ella no sé qué pensar ”, expresó dando a entender que ya no confía en quien era su amiga.

Wanda e Icardi, nuevamente separados

Días después de haber anunciado con lágrimas, amor y cartas cruzadas su reconciliación, la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a separarse. Así lo aseguró este martes la periodista de Intrusos Karina Iavícoli, quien señaló que Wanda viajó a Milán, donde se encuentra su ex, Maxi López y que Icardi está muy enojado con la decisión.

El Wandagate volvió así a la mesa de Intrusos con el análisis del Instagram de la empresaria y la noticia de su viaje a Italia. “Volvieron los posteos de Wanda sola”, se percataron y se preguntaron si de nuevo estaba soltera. Luego, en el programa contaron que la rubia se fue sola a Italia donde está su ex, Maxi López. Sin embargo, descartaron un acercamiento entre ellos: el exjugador de fútbol está pasando un buen momento con su novia.

Luego, los panelistas notaron que Wanda comenzó a borrar los posteos con Icardi. Incluso borró el posteo de la reconciliación, en donde con una foto de la pareja contaba que, si bien ya habían hablado de divorcio, una carta de Mauro la hizo reflexionar, elegirse nuevamente y volver a apostar por la familia y el amor.

En ese momento, Virginia Gallardo contó un detalle que el lunes pudo haber pasado desapercibido pero que ahora toma trascendencia: Wanda subió a sus stories una imagen en la que se ven las luces de una ciudad a través de la ventana de un avión, la palabra “chau” y se escucha la canción “Maldita foto”, de Tini y Manuel Turizo, que en un momento dice “Maldita foto que me recuerda que no existe un nosotros”.