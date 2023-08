escuchar

Lejos de los chimentos, hoy Florencia de la V abrió Intrusos en el espectáculo con un furioso descargo. Conmovida e indignada por el asesinato de Morena, la niña de 11 años que iba a la escuela y fue interceptada por un grupo de motochorros, la conductora no quiso dejar pasar la oportunidad de tener en sus manos un micrófono y el aire de la televisión abierta: entre gritos y lágrimas se despachó contra los políticos y los funcionarios del área de seguridad, pidió que “den la cara” y llamó a “pensar bien” el domingo antes de votar.

Luego de saludar a los televidentes y a sus compañeros de trabajo, la conductora le puso un freno al clima de fiesta y cambió el tono de voz. “Perdón, antes de comenzar el programa tengo que decir algo. La verdad es que es bastante difícil porque es un programa totalmente distinto, con energía, vamos a llevar información como todos los días, pero hoy pasó algo gravísimo en la Argentina”, introdujo, y se dispuso a hablar del tema del día.

“Es inevitable que toque el tema. No puedo no hacerlo. Tengo hijos de la misma edad y la verdad es que me pegó espantoso la noticia, casi que hasta me cuesta hablar”, explicó la conductora y contó que mirando el programa de Pamela David, Desayuno americano, se enteró del asesinato. Tras mandarle un abrazo a la familia de la víctima, De la V compartió las preguntas que le surgieron luego del crimen.

“¿Dónde está el ministro de Seguridad de la provincia? ¿Dónde está el ministro de Seguridad de Lanús? ¿Qué está pasando con los políticos? ¿Qué nos está pasando a nosotros como sociedad? ¿Qué nos está pasando que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas?”, se preguntó y de a poco fue elevando el tono de voz. “¡No me quiero acostumbrar!”, sentenció. “No me quiero acostumbrar a leer en un graph que mataron a una nena que iba al colegio, que iba a formarse. ¿Somos conscientes de lo que está sucediendo en la Argentina? Esto no puede pasar”, continuó.

Luego de compartir que mientras veía la noticia le pasaron muchas cosas por la cabeza, De la V repasó algunos detalles del caso: explicó que la nena había sacado el teléfono para mandarle un mensaje a su abuela -porque su mamá vive en Salta- para decirle que había llegado bien al colegio. En ese momento se quebró. “¿Cómo vamos a estar mandando un mensaje para decir que llegamos bien a la escuela?”, se preguntó.

Movilización en Lanús por el asesinato de Morena, la niña asesinada por motochorros Gonzalo Colini

“Es hora de que pensemos qué queremos hacer con esta sociedad. Qué queremos hacer con la Argentina, qué pensamos hacer nosotros para cambiar esto que está sucediendo, esta violencia sistemática que mata diariamente a cientos de personas. Nos estamos acostumbrando a leer y a mirar en las noticias que esto suceda, que esto pase. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a proponer los políticos para que esto cambie”, siguió con las lágrimas corriendo por sus mejillas.

“Necesitamos medidas de seguridad en carácter de urgencia”, reclamó, y tras pedir disculpas y repetir que necesitaba hablar del tema, estalló. “Espero que estén mirando. Espero que esté mirando Alberto Fernández, espero que estén mirando todos los candidatos. Todos se deberían pronunciar hoy mismo”, instó y se dirigió enfurecida a los precandidatos a presidente de la Nación. “Todos los candidatos deberían dar la cara. Y salir a hablar por los ciudadanos, porque esto no puede pasar, es una vergüenza lo que está sucediendo. Ustedes son una vergüenza. Ustedes, todos ustedes”, resaltó mientras se acercaba a la cámara y apuntaba con el dedo al frente. “Hipócritas, caraduras, del primero al último”, disparó.

“Hay elecciones este domingo. Espero que pensemos qué vamos a votar, qué queremos hacer. Todos deberíamos ir a votar. Todos. Y ustedes deberían dar la cara. Debería darles vergüenza. No sé cómo pueden apoyar la cabeza en la almohada, no lo entiendo”, completó quebrada. Una vez que terminó su editorial, De la V pidió disculpas. “Yo les quiero pedir un corte porque no puedo seguir hablando”, solicitó.

Esta mañana, motochorros asaltaron y mataron a una niña de 11 años cuando estaba por entrar en una escuela de Lanús. La víctima sufrió un golpe en la cabeza y falleció en el hospital al que había llegado trasladada por una ambulancia.

El crimen causó inmediata conmoción en la zona de Villa Diamante, en el oeste del Partido de Lanús. Vecinos, compañeros de Morena Domínguez, la víctima, allegados y padres de alumnos del colegio Almafuerte, al que la menor se dirigía cuando fue atacada, comenzaron a movilizarse a primera hora de hoy y para las primeras horas de la tarde se esperaba una fuerte concentración para exigir justicia y más seguridad.

