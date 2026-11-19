La fama no siempre es garantía de estabilidad económica. Durante los años 80 y 90, Erika Eleniak alcanzó reconocimiento internacional gracias a la serie Baywatch, donde encarnó a la bella Shauni McClain. Luego, vinieron sus roles en películas como Alerta máxima, junto a Steven Seagal y Tommy Lee Jones, y Los Beverly ricos. Sin embargo, con el correr de los años, aquella imagen de éxito comenzó a esfumarse. Hoy, a sus 57 años, la actriz atraviesa una situación financiera angustiante que la llevó al borde del desalojo. Después de probar distintas alternativas para salir a flote y cubrir sus gastos, la sex symbol encontró en OnlyFans una oportunidad para generar ingresos millonarios.

Fue en una reciente entrevista en el podcast Miss Understood, conducido por Rachel Uchitel, que Eleniak habló sin rodeos sobre el difícil momento económico que está atravesando; o al menos que atravesó antes de sumarse a esta plataforma. “Ha sido una lucha muy difícil. Ha sido un camino duro. He recibido ayuda en mi vida, pero sigue siendo una lucha constante y muy estresante”, confesó preocupada. “Cuando uno sufre ese tipo de estrés financiero, se siente agotado de una manera muy difícil de describir. Es extenuante ese miedo con el que uno vive”, agregó.

Erika Eleniak en Baywatch

Tras revelar que muchas veces se sintió avergonzada por esta situación, ya que muchas personas suponían que su trayectoria en la industria del entretenimiento le había permitido construir un patrimonio suficiente para vivir sin sobresaltos, la intérprete de ET, el extraterrestre explicó: “Te encontrás en una situación en la que tenés ciertos gastos fijos; no quiero decir estilo de vida porque no vivo por encima de mis posibilidades, no vivo de forma extravagante. Vivimos en un condominio, pero tenés gastos fijos”.

Así fue como esta artista, de 57 años, hizo de todo para mantenerse; sin embargo, tampoco llegaba a cubrir sus gastos. El panorama se agravó cuando recibió una notificación de desalojo. La posibilidad de quedarse sin un lugar donde vivir se convirtió entonces en una amenaza concreta y fue ahí que tomó una drástica decisión: probar suerte en OnlyFans, una plataforma de contenido erótico.

Entre prejuicios y necesidades

Si bien al principio la propuesta le generaba ciertos prejuicios, con el tiempo la experiencia terminó transformándose no solo en un alivio económico sino también en una oportunidad para reencontrarse con el público que la acompaña desde hace décadas. “Estoy orgullosa y me encanta OnlyFans, la plataforma de la que formo parte hoy en día. Me parece divertidísima”, confesó mientras advertía que ella misma graba el material que publica y no incluye desnudos.

Erika Eleniak y la tapa de la revista PlayBoy de 1993

En su perfil, comparte contenido “picante” de su vida cotidiana, sus días en la playa y fotografías más sugerentes. La posibilidad de decidir qué mostrar y cómo hacerlo fue uno de los aspectos que más valoró de esta nueva etapa. “Prácticamente crecí en la playa con un traje de baño rojo, así que siento que esto cierra un ciclo. Solo que ahora soy yo quien toma las decisiones”, advirtió en diálogo con TMZ.

Los resultados económicos no tardaron en llegar. De acuerdo con información publicada por el portal estadounidense, hacia fines de agosto, pocas semanas después de abrir su cuenta, Eleniak ya generaba alrededor de 10.000 dólares semanales y había superado los 1100 suscriptores. Para octubre, sus ingresos acumulados rondaban los 300.000 dólares en apenas tres meses. Las proyecciones difundidas por el medio estadounidense indican que podría alcanzar el millón de dólares durante su primer año en la plataforma.

Más allá de las cifras, la actriz encontró en este espacio una forma de recuperar el vínculo con sus admiradores y de sentirse nuevamente valorada y “empoderada”. También ve en los ingresos una posibilidad de volver a apostar por su carrera artística, después de años en los que las oportunidades laborales no estuvieron a la altura de sus expectativas.

Su historia en los medios

Erika Eleniak fue la “niña bonita” en el film de ciencia ficción de Steven Spielberg (Foto: Captura YouTube)

Su historia profesional comenzó mucho antes de Baywatch. A los 12 años fue descubierta por un buscador de talentos y consiguió una participación en E.T., el extraterrestre (1982), el clásico dirigido por Steven Spielberg. Luego llegó su papel en The Blob (1988) y, en 1989, el personaje de la guardavidas Shauni McClain la convirtió en una figura reconocida en todo el mundo. Formó parte del elenco original hasta 1992 y después protagonizó películas como Alerta máxima, junto a Steven Seagal y Tommy Lee Jones, y Los Beverly ricos.