Julieta Prandi volvió a hablar de su separación de Emanuel Ortega y apuntó contra quienes se burlaron

Julieta Prandi volvió a la radio luego de su viaje a Brasil y se encontró con un grupo de cronistas que la esperaba para preguntarle por su separación de Emanuel Ortega. En la puerta de La 100 la modelo frenó, contó cómo atraviesa el duelo y le respondió a quienes hablaron del final de su matrimonio en tono de humor. “Las personas que se burlaron del dolor ajeno no merecen mi respeto”, aseguró cuando le mencionaron las bromas de Juana Viale.

“Bien, contenta de haber vuelto a la radio. Ya tenía ganas”, expresó apenas arrancaron las preguntas. “Necesitaba volver. Aparte extrañaba. Me hace bien trabajar”, agregó. Después, aclaró cómo había vivido los días que pasó en Brasil: “No fueron vacaciones. Yo me fui unos días, ya estaban tomadas mis vacaciones y, obviamente, en el medio de esta separación necesitaba también tener unos días”.

La conductora anunció la ruptura el 12 de octubre, después de seis años de relación y a menos de un mes del casamiento civil, que tuvo lugar el 15 de septiembre en San Isidro. El viaje estaba previsto como su luna de miel, pero finalmente lo hizo sin el músico y durante parte de la estadía estuvo acompañada por su amigo Sebastián Waizer.

Ante la pregunta de si está en pleno duelo, Prandi respondió: “Totalmente”. También explicó que alejarse por unos días no alcanzó para desconectarse de las repercusiones. “Es aislarte un poco. Igual era medio imposible mantener el aislamiento porque agarrás el teléfono y estaba por todos lados opinando, así que era imposible”, señaló.

La respuesta a las críticas y las burlas

Cuando los periodistas quisieron saber si alguna opinión le había molestado en particular, la modelo evitó hacer un repaso de cada declaración. “No voy a estar hablando de todos los que salen a opinar. Me parece que las parejas son de a dos. Hubo mucha gente opinando, tergiversando, diciendo cosas que no tienen nada que ver”, sostuvo.

Sin embargo, sí respondió cuando le mencionaron a Juan Alberto Mateyko. El conductor había cuestionado públicamente la decisión de comunicar la separación a través de las redes sociales y había incluido una referencia a la dictadura en su mensaje de apoyo a Ortega. “Fue un comentario agresivo, machista, mezcló dictadura, el drama de la familia”, expresó Prandi.

Juana Viale y Julieta Prandi Collage

También le preguntaron si se arrepentía de haber publicado el comunicado. La conductora defendió su decisión y explicó que buscaba anticiparse a una noticia que pronto iba a trascender: “Ustedes lo iban a descubrir dos, tres días después”. Además, remarcó que no se trató de una sorpresa para su entonces pareja. “Los involucrados, que éramos mi pareja y yo, los dos sabíamos lo que estábamos transitando y en qué situaciones estábamos. Y yo ese día me iba de luna de miel”, recordó.

La consulta sobre Juana Viale llegó después. En su programa, la conductora había bromeado sobre los gastos de una boda seguida de una separación a los 27 días: “Yo ya lo dije: las personas que se burlaron del dolor ajeno no merecen mi respeto”.

“Veintisiete días duró el papel”

Una postal del casamiento civil de Emanuel Ortega y Julieta Prandi Gerardo Viercovich - LA NACION

Más allá de las respuestas a terceros, Prandi quiso poner el foco en la historia que compartió con Ortega. “Los dos nos amamos mucho, nos respetamos mucho, nos acompañamos los dos de un lado y del otro, en sombra y en luz. Y desde ese lugar me quiero quedar con el amor”, expresó.

Cuando un cronista volvió sobre lo breve que había sido el matrimonio, hizo una distinción: “Fueron seis años de pareja, no fueron 27 días. Veintisiete días duró el papel, no tiene que ver con los 27 días. El que se quiere burlar de eso, le deseo mucha suerte”.

Consultada sobre si se habían separado por falta de amor, respondió que no. “El cariño va a seguir intacto, yo creo que toda la vida. Fuimos familia, fuimos familia ensamblada, vivimos juntos cinco años”, explicó. En cambio, prefirió reservarse si habían hablado o si imaginaba un encuentro para conversar con más tranquilidad: “Me lo voy a guardar para mis adentros”.

Julieta Prandi compartió las fotos de su escapada a Río de Janeiro tras su separación de Emanuel Ortega (Foto: Instagram @jprandi)

Sobre el divorcio, señaló que entiende que será “un trámite sencillo” y volvió a diferenciar el vínculo afectivo del legal. “A nosotros no nos unía un papel, a nosotros nos unía la elección diaria de que funcionara todos los días. Cuando deja de funcionar, deja de funcionar”, sostuvo.

En el cierre, cuando le mencionaron cómo estaría atravesando Ortega la ruptura según su entorno, Prandi volvió a cuestionar las versiones sobre ella. “Personas cercanas dijeron un montón de cosas de mí que no tienen ni pie ni cabeza”, afirmó. Y resumió qué le había dolido de las repercusiones: “A mí lo que me molestó es que ponen el foco en mi reacción en vez de ponerlo en la falta de respeto”.

“Este es un tema mío y de Emanuel y estoy transitando mi duelo”, insistió. Ante la última pregunta, sobre si la separación es definitiva, contestó sin vueltas: “Yo creo que sí”.