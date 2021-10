“Es una historia de amor que todavía no terminó”, dijo Milca Gili, la ex de Luciano Pereyra

Milca Gili, la agente inmobiliaria que mantuvo una relación de cinco años con Luciano Pereyra, habló de las versiones que aseguran que el cantante aún no la puede olvidar y le manda mensajes ocultos en sus canciones y en algunos posteos de Instagram. El flamante tema de Pereyra “¿Para qué quieres volver?”, ¿fue escrito para ella?

Desde Milán, en donde vive y se desempeña como agente inmobiliaria, Gili, dio su parecer, pero también le quiso bajar el tono a la cuestión, ya que algunos periodistas hablaron incluso de “acoso”. Si bien al principio se mostró algo reacia a tratar el tema, no pudo esconder sus ganas de volver con el artista. “Es una historia de amor que todavía no terminó”, expresó.

La canción que disparó toda la polémica es “¿Para qué quieres volver?”, la última producción del cantante, que además tiene un video musical que aportó más confusión: es que la protagonista, Candelaria Ruggeri, es muy parecida a Milca. Y en cuanto a la imagen que posteó el cantante en sus redes, se trata de un primer plano en dónde se lo ve mordiendo la punta del envoltorio de un alfajor Milka con cara de pícaro.

En diálogo con el programa Intrusos, Gili se mostró sorprendida por los posteos de Pereyra. “Yo no había visto las historias y me empiezan a mandar algunos mensajes”, dijo y luego, agregó: “Yo los vi. No puedo decir que son para mí, pero sí me llamó un poco la atención. El promociona la canción con el alfajor y se la dedica a una ex. Y bueno, la gente me empezó a hablar”. Dicho esto, después quiso dejar en claro su postura: “Yo no digo que él me acecha o que está obsesionado”. Fue entonces cuando Rodrigo Lussich la interrumpió y le explicó que eso lo decían ellos por el posteo con el alfajor. Ahí ella retomó la palabra y señaló: “Con ese lado divertido está todo más que bien y ahora nos reímos y hablamos de eso. Yo quería aclarar esto porque leí en algunos portales que se habla de una peligrosa obsesión o de un acecho, y con lo que está pasando con las mujeres hoy en día, al poner esos términos ponemos en juego a la gente que de verdad tiene problemas”.

“Para mí, Luciano fue una persona muy importante. Fue una relación hermosa. Lo del alfajor es un guiño y está lejos de ser una obsesión o un acecho. Me río, me río”, señaló.

Cuando le preguntaron por las críticas que le hizo al artista hace un año, cuando se conoció la relación, Gili intentó edulcorar sus palabras: “Obviamente que tuve problemas, en todas las parejas hay problemas, y por ahí uno dice tóxico o no tóxico, aunque no sé si lo dije yo (...). Sí puedo decir que fue una relación sin prensa”.

La relación entre Gili y Pereyra comenzó en 2012 y duró cinco años. La agente inmobiliaria contó además que si bien no salían en los medios la pareja no se escondía. Por otro lado, aseguró que en la actualidad, entre ella y Luciano, no hay contacto, aunque dejó abierta la puerta para una posible reconciliación. Sin embargo, el cantante siguió su camino después de este romance y ahora mantiene una relación con una joven de nombre Julia.

Una relación “poco democrática”

Hace poco más de un año, Gili había sorprendido al revelar en televisión su romance con el cantante y tildar la relación de “poco democrática”. Sus recuerdos de Pereyra no fueron los mejores en ese momento: habló de su negativa de blanquear la pareja, de sus celos, de lo difícil que puede llegar a ser salir con un artista por su ego y del lado B de ser la novia de un famoso.

“Él nunca quiso hacer pública la relación. Vivíamos juntos y teníamos una vida normal, salíamos a comer, pero todo sin prensa”, había dicho la joven durante una entrevista con el programa Los ángeles de la mañana en la que al principio pareció estar incómoda. Cuando le preguntaron por qué aceptó esas condiciones, explicó: “Él es así. Sé que a él no le gusta mucho la exposición y lo respeto”.

Cuando se soltó, dejó al descubierto algunos aspectos más duros del noviazgo. “No es fácil salir con un artista porque cuando se abre la heladera, la luz es para él. Es muy difícil dominar el ego; por un lado, está la magia de que es famoso y te elige a vos, pero también tiene su lado B y no la pasás bien”. Gili también habló de cómo los celos de Pereyra afectaron la relación y su autoestima: “Si vos sabés que a la otra persona no le gusta determinada actitud, que trabajes en tele, que tengas exposición como modelo, que te vean muchas personas, es un problema”.

“Encima nos llevábamos diez centímetros de altura, así que yo no podía usar tacos. No era una pareja muy democrática. Creo que soy buena persona, pero tengo mis límites, y sentía que no tenía mucho voto en la relación”, concluyó su descargo, aunque para calmar las aguas terminó la nota asegurando que el artista era “una persona de diez”.