De Raquel Mancini a Noelia Marzol, los famosos que terminaron furiosos con Andy Kusnetzoff

Escuchar

La carrera de Andy Kusnetzoff comenzó incomodando a sus entrevistados. Tenía 20 años y su rol en Caiga Quien Caiga (CQC), el histórico programa que mezclaba periodismo, humor y sarcasmo en los 90, era hacer todo lo que un reportero no haría: incomodar . Con el paso de los años se convirtió en conductor, creó su sello en la radio con Perros de la calle y en la televisión tuvo varios ciclos, el último PH, Podemos hablar, que lleva adelante desde la pantalla de Telefe desde hace siete años. Sin embargo, con el paso del tiempo también cosechó un gran número de celebridades que lejos de reírse con sus actitudes terminaron ofendidos. La última en compartir su mala experiencia fue Raquel Mancini. “Nunca lo voy a perdonar”, aseguró. Aquí, un repaso de las “víctimas” de quien alguna vez fue el chico irreverente de la TV.

Raquel Mancini, sin vuelta atrás

Raquel Mancini habló de las burlas que sufrió por parte de Andy Kusnetzoff y aseguró que no está en sus planes perdonarlo NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

La exmodelo, ícono de la moda en los 90, se sentó esta semana en el living de Noche al Dente y en una charla distendida, aseguró que en sus años dorados fue víctima de bullying mediático y de violencia de género. En medio de duras acusaciones, la exmodelo disparó contra Andy Kusnetzoff por hechos vividos tiempo atrás. “Se cagaron de risa de mí. Me alejé de los medios por el bullying que me hicieron. Hay gente que todavía me tiene que pedir perdón, por ejemplo, Andy Kusnetzoff”, expresó tajante en relación a los comentarios públicos que muchos hicieron sobre su apariencia décadas atrás.

Mancini recordó un episodio puntual, en un momento de su carrera en el que le tocó hacer “de notera en pleno acto de la CGT”. “‘¿Qué hacés acá, Mancini?’”, le preguntó Kusnetzoff. “‘Estoy haciendo lo mismo que vos. ¿No ves que estoy con un micrófono y un grabador?’”, le respondió. Luego de que CQC emitiera ese cruce al aire, la exmodelo recordó que se burlaron de ella. Desde entonces no volvió a ver al conductor. “Me llaman todos los años, 50 veces, para ir al programa [PH, Podemos hablar], pero no voy a ir nunca. No se lo perdono porque por ello sufrió mi familia, sufrí yo y sufrieron las personas que me quieren. Hay un límite y yo ya no dejo que me jodan más. El límite lo pongo yo”, cerró.

Anamá Ferreyra, otra víctima del joven Kusnetzoff

Anamá Ferreira, otra víctima del joven Kusnetzoff Foto: Pilar Bustelo

A Anamá Ferreyra le bastó escuchar a Kusnetzoff hablando de bullying, acoso y maltrato en su programa para salir al cruce del conductor y recordar su propia experiencia como “víctima” del periodista que hoy conduce PH. “Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías bullying durante años cuando hacías CQC y gracias a vos no me llamaron más para hacer TV porque vos me pusiste el mote sobre mi manera de hablar, eras el canchero de CQC”, escribió Anamá en su cuenta de Twitter -ahora X-, allá por 2018.

“Este es para vos Kusnetzoff, de verdad me hiciste mucho mal y tuve que bancar y callar por años, te burlabas de mí en todos los programas de CQC y todos se reían, no sabés el mal que me hiciste (...) tenías la impunidad de burlar, nunca dije nada pero fue letal, nunca más pude conseguir trabajo porque todos se acuerdan, lamento, es la verdad (...) conmigo era sistemático, cada programa él me encontraba, era notero y [se] burlaba en mi cara, ahora está en bueno”, subrayó Ferreira y concluyó su catarata de tuits respondiendo a los usuarios que le cuestionaban los motivos detrás de la súbita acusación. “Lo digo ahora porque es la pura verdad, ahora podemos hablar”, sentenció con ironía respecto al nombre del programa de Telefe.

“¡No sé qué hacía ahí!”: la furia de Noelia Marzol

La modelo protagonizó un incómodo momento en PH: Podemos hablar Instagram Noelia Marzol

Durante la pandemia, PH, podemos hablar salió al aire pero con una versión adaptada a la realidad: los invitados participaban desde sus casas a través de una videollamada. En abril de 2020, una de las invitadas virtuales fue Noelia Marzol. Luego de la emisión del ciclo, la actriz y bailarina contó que se sintió muy incómoda por la forma en que la trataron. Incluso, durante una nota con Intrusos, reveló que el conductor la llamó para disculparse: “Me pidió perdón por lo que pasó”. “Me hicieron preguntas que me dejaban en un lugar horrible. Fue una juntada de pibes. ¡No sé qué hacía ahí!”, explicó en relación al tono con el que Kusnetzoff se refería a ella mientras compartía el envío con Joaquín Furriel, Darío Benedetto y Nicolás Vázquez.

Indignada por el mal momento, Marzol tuvo un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram. Allí reveló que hubo preguntas incómodas que no salieron al aire. “Y eso que editaron varias partes.... ¡Dios mío! Falta la pregunta referida a si me garché o no a Luis Miguel”, le dijo a otra seguidora que, indignada, remarcaba que a los hombres les preguntaron sobre sus familias y el trabajo y a Noelia solo sobre su novio y si andaba desnuda en la casa durante la cuarentena. “No tengo problema en hablar de sexo, pero tampoco me parece invitar a una persona para hablar únicamente de eso. Yo había levantado la mano varias veces para hablar de otras cosas y fui ignorada”, remarcó.

La pregunta que incomodó a Luciano Pereyra

Luli Fernández fue quien incomodó a Luciano Pereyra en un segmento de PH Rodrigo Nespolo - Canon digital

La temporada 2023 de PH estuvo plagada de escándalos. Entre ellos, el que protagonizó Luciano Pereyra tomó un lugar central. Durante mucho tiempo, circuló un rumor que aseguraba que entre el cantante y Alejandro Fantino había algo más que una amistad. En el programa de Kusnetzoff, Luli Fernández le preguntó sin vueltas al intérprete sobre esa vieja versión. “Tengo bien clara mi vida”, respondió en seco. El mano a mano se dio en la sección “frente a frente”. En el juego, dos de los invitados del día se hacen una pregunta cruzada. La consigna indica que no se puede esquivar las respuestas.

La primera pregunta de la dupla la hizo Fernández, quien avanzó segura sobre la vida privada del artista: “¿Cuánto te condicionó o te angustió, o quizá no te generó ningún tipo de sentimiento, cuando se habló de una posible relación entre vos y Alejandro Fantino?”. “Absolutamente nada”, respondió él de inmediato. “No es más que un rumor. Me parece que perder el tiempo en rumores que no suman... Tengo bien claro mi trabajo, mi profesión y mi vida sobre todas las cosas”, explicó, algo incómodo. La tensión del ambiente fue imposible de esconder. “Seguramente elegí mal las palabras para formular la pregunta porque mi enfoque nunca estuvo vinculado a la sexualidad”, se disculpó luego del cruce Fernández.

La definición de Diego Ramos

Atento por la polémica con Luciano Pereyra, Diego Ramos salió al cruce de PH y recordó el tenso momento que él mismo vivió en el show

Luego de la incomodidad de Luciano Pereyra, el actor y conductor Diego Ramos decidió hablar de PH y compartir su propia experiencia . Y fue contundente. “La verdad que, entre invitados, forzar esa situación para tirar a un invitado como un pedazo de carne a los leones, me parece llamativo”, comentó en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas (Radio de la Ciudad).

“A mí me pasó calcado, con Luisa Albinoni. Tiempo después Luisa había dicho que la habían llevado para ese lugar. Me parece que cuando las cosas suceden, suceden naturalmente. Si enfrentás a las personas, si realmente la persona quiere preguntar o quiere entender algo, puede darse esa charla, ese debate o esas preguntas. Pero cuando ya está tan forzado…”, señaló. “Y lo que sucedió con Pereyra nunca se habló, por algo nunca se habló. O por lo menos, creo que Alejandro Fantino, ya habló. Pero Luciano Pereyra nunca quiso hablar y por algo es”, agregó.

Por último, Ramos hizo una salvedad sobre el conductor de PH. “Entendiendo, porque soy oyente de Andy, que no tiene ningún problema con la diversidad sexual, no entiendo por qué se va para ese lado el tema”. En la misma línea, remarcó que si alguien no quiere hablar de ciertas cosas es por una razón.”Ojo, tampoco sirve enojarse porque me parece un mensaje equivocado, pero sí se dice que eso no se hace, no se hace”.

El malestar de L-Gante

L-Gante participó de PH y su enojo debió ser editado

El 29 de octubre de 2023 fue el turno de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. El enojo del cantante con Kusnetzoff y Pía Shaw se desató cuando le preguntaron por su supuesto romance con Wanda Nara. Luego de la emisión del ciclo, el protagonista se refirió a aquella situación y aclaró los tantos. El escándalo comenzó cuando Kusnetzoff tiró la consigna “los que encontraron el amor donde menos lo esperaban”. En un momento, Shaw levantó la mano y pidió la palabra: “¿Puedo decir algo? Acá hay gente que está mintiendo en este grupo”. Y luego señaló al músico. La cara de L-Gante se transformó. “¿Cuál?”, retrucó. “Vos confesaste haberte enamorado alguna vez en el lugar menos pensado”, devolvió la periodista. “¿Cuál?”, repitió el cantante luego de un breve silencio. “W”, contestó Shaw. “No, por eso no avancé”, intentó evadir el tema L-Gante.

Pero la panelista insistió: “Pero de W te enamoraste”. “A lo mejor no lo quiere contar”, intervino Marilina Ross. Minutos después, Kusnetzoff miró a Elián para decirle que quería escucharlo cantar, pero al notarlo molesto le preguntó: “¿Estás bien?”. “No, quedé enojado porque me puse a pensar. Vos me invitás a tu programa Podemos hablar. Puede explotar. Pero también puede no explotar”, arrancó y generó un tenso ida y vuelta que fue difícil de cerrar. Pocos días después del cruce, un cronista de LAM habló con Elián. “¿Quedaste enojado con Andy?”, le consultó. “En ese momento sí. Después no porque dije lo que había que decir y creo que entendieron todo. Yo que viví el momento ahí quedó todo claro”, expresó y confirmó que el envío fue editado.

Luciano Castro: “Te gusta el agua sucia”

Con Julieta Díaz y Luciano Castro como invitados , Kusnetzoff no quiso perder la oportunidad de señalar que, en algún momento de la vida, aunque no trascendió en los medios, fueron pareja. Luego de que cada uno hablara de su vida romántica en la actualidad, el conductor consultó por las tiras que compartieron. “Campeones de la vida, hacíamos de hermanos ahí. Después hicimos Valientes y en este canal Pequeña Victoria”. En ese momento, Castro se dejó ver un poco tenso: sabía lo que se venía. “¿Fueron parejas ustedes?”, consultó Kusnetzoff mientras se tapaba la boca. Tras las risas, Díaz aclaró: “Fuimos novios”. Castro, por su parte, no fue tan amable en su respuesta. “Cómo le gusta el agua sucia a este”, disparó, en referencia al conductor.

“Escuchame, si fueron pareja hace 20 años, ¿qué problema tenés?”, le dijo Kusnetzoff a su invitado para que dejara su incomodidad de lado. “Éramos jóvenes, fue una aventura. Teníamos la pasión del teatro. Ella era una gran estudiante, a mí me gustaba estudiar igual, compartíamos programas”, manifestó Castro, mientras que Díaz acotó: “Mirábamos películas de Marlon Brando, yo lo esperaba con los ravioles... Me encanta porque pasamos al frente para hablar de nuestros amores y nos pusimos hablar de hace 20 años”.

La reacción de Calabró por las burlas a Jujuy Jiménez

La periodista Marina Calabró descargó su enojo con Kusnetzoff, luego de ver cómo trataron a Sofía Jujuy Jiménez

Marina Calabró no se calla nada. Y la actitud de Kusnetzoff con Jujuy Jiménez no fue la excepción. La joven modelo participó del programa de Telefe en junio de 2022. En un momento, reveló que padece tripofobia, que es el miedo que se genera al mirar figuras geométricas muy juntas. “¿Qué es? ¿La fobia a “Tripa” de Mambrú?”, bromeó primero el conductor del ciclo. “Es cuando tenés círculos, uno al lado del otro, pegaditos y lo ves como muy de golpe”, explicó Jiménez. De repente, los invitados empezaron a notar que había formas geométricas una al lado de la otra en todas partes del estudio. “Cambió porque el estudio no era así”, dijo entre risas la modelo y el conductor le contestó: “Lo hicimos para vos”. “¡Qué amores!”, respondió ella.

Lo que en ese momento en el estudio causó gracia, a Calabró le pareció una maldad, y así lo hizo saber durante su columna radial en Lanata sin filtro. “La maldad y la malicia que se maneja en la producción de PH no tiene nombre”, disparó y alertó que lo que hicieron cuando Jujuy contó su problema fue “clavarle” circulitos por todas partes. “Después dicen que Andy no es malo, que es un chico buenísimo, que no hace chimentos”, siguió. “No te hagas Andy que ni consumís lo ‘chimenteril’, si hacés un programa de chimentos”, remató.

LA NACION